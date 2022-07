Doanh thu phòng vé 2022 vẫn chưa hồi phục hoàn toàn

Ở thời điểm hiện tại, các rạp phim trên toàn thế giới đã được mở cửa trở lại hoàn toàn, các bom tấn cũng liên tục nối nhau ra rạp nhưng vẫn còn một chặng đường dài để doanh thu có thể chạm tới mức của năm 2019. Tuy nhiên, dù thế thì bước chuyển biến tích cực tại các phòng vé từ đầu năm đến nay có thể coi là một thành công lớn đối với các hãng phim và các rạp phim trên toàn thế giới.

Theo nguồn tin từ Variety, các rạp phim hoạt động trở lại giúp các tác phẩm điện ảnh liên tục vượt mốc 1 tỷ USD. Đây là tín hiệu đáng mừng mà những người hâm mộ đã chờ đợi từ lâu, rằng doanh thu 1 tỷ USD không còn quá xa vời với đạo diễn và đoàn làm phim nữa. Tuy nhiên, nhìn doanh thu phòng vé năm 2022, có thể thấy các con số vẫn giảm và theo phân tích dự báo ban đầu, doanh thu năm nay sẽ thấp hơn khoảng 20% so với mức trung bình từ năm 2017 đến năm 2019.

(Ảnh: Warner Bros)

Bất chấp những con số này, một trong những dấu hiệu thú vị tại các phòng vé năm nay chính là số lượng cạnh tranh thể hiện trong top 10 bộ phim có doanh thu cao nhất. Có thể thấy, những bộ phim có doanh thu lớn thường được thống trị bởi Disney và Warner Bros. Và 2 hãng phim lớn này năm nay đều đang tung ra hàng loạt bom tấn đã được ấp ủ trong thời gian đại dịch. Điều này đã tạo nên hiệu ứng phấn khích trong khán giả và ai cũng muốn được ra rạp và lập tức xem những bộ phim được đánh giá cao này.

Mặc dù năm 2022 chỉ mới trôi qua một nửa nhưng thị trường phim ảnh đã vô cùng sôi động. Mở đầu là The Batman "trị vì" toàn bộ phòng vé toàn thế giới ngay sau khi ra rạp. Thậm chí, bộ phim còn được kì vọng có mặt trong danh sách đề cử Oscar năm sau. Sau đó, siêu phẩm siêu anh hùng nhà Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness ra mắt, trở thành cú hit toàn cầu được khán giả trông đợi. Gần đây nhất, Top Gun: Maverick với sự trở lại của Tom Cruise cũng công phá toàn cầu, vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu. Và Minions: The Rise of Gru dù chỉ vừa công chiếu nhưng cũng đã phá kỉ lục phòng vé. Những tín hiệu đáng mừng này cho thấy sự chấp nhận của khán giả ngày càng cao đối với việc ra rạp xem phim, thay vì ở nhà và xem trực tuyến như thời kỳ đại dịch.

(Ảnh: Universal)

Khi nhìn về thể loại của những bộ phim đình đám thời gian gần đây, có thể thấy khán giả ra rạp cũng vô cùng đa dạng, từ người hâm mộ phim siêu anh hùng, tới fan của phim tâm lý, tới khán giả trung thành của phim hành động và cả những khán giả nhí với những bộ phim hoạt hình. Điều này cho thấy số lượng khán giả đang ngày một mở rộng, thay vì chỉ tập trung vào một bộ phận giới trẻ như trước đây. Hơn nữa, sau khi đỉnh dịch COVID-19 đã qua đi, đối tượng khán giả là các gia đình và trẻ nhỏ cũng thoải mái hơn với việc ra rạp. Đây là một phần lí do khiến doanh thu của các bộ phim gia đình, hoạt hình tăng mạnh mẽ, đặc biệt là vào trong dịp lễ.