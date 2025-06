Đoạn video trích từ camera giám sát phơi bày sự thật kinh hoàng của một gia đình, đến Chương Tử Di cũng phải lên tiếng

Trẻ em luôn được xem là tài sản quý giá nhất của mỗi gia đình. Tuy nhiên, thực tế đau lòng là vẫn tồn tại không ít trường hợp cha mẹ không những thiếu trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái, mà còn trở thành nguồn cơn gây tổn thương thể chất và tinh thần cho chính những đứa trẻ của mình.

Vào năm 2018, loạt video ghi lại một vụ cha mẹ bạo hành con tại Thâm Quyến (Trung Quốc) đã khiến dư luận không khỏi bức xúc. "Nhân vật chính" trong loạt clip này là một bé gái. Xuyên suốt những đoạn video được cắt từ camera giám sát là cảnh bé gái này bị chính cha mẹ mình đánh đập một cách vô cớ. Những hành vi này không chỉ dừng lại ở việc mắng mỏ hay trừng phạt nhẹ, mà đã ở mức độ hành hung nghiêm trọng.

Một phân đoạn gây sốc cho người xem là khi bé gái đang ngồi làm bài tập, người mẹ bất ngờ tiến đến từ phía sau và đẩy mạnh khiến em ngã dúi dụi xuống sàn. Vụ việc sau đó đã được cơ quan chức năng địa phương vào cuộc xác minh và xử lý. Dư luận cũng yêu cầu các hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi bạo hành trẻ em, đồng thời kêu gọi tăng cường cơ chế bảo vệ trẻ nhỏ trong gia đình, nơi đáng ra phải là môi trường an toàn nhất với các em.

Đoạn trích khiến ai xem xong cũng không khỏi bức xúc.



Điều khiến người xem càng thêm xót xa là bé gái trong video dường như đã trở nên chai lì cảm xúc sau một thời gian dài sống trong bạo hành. Mỗi lần bị đánh đập, em không khóc lóc hay phản kháng, mà chỉ lặng lẽ đứng dậy, quay trở lại chỗ ngồi như thể đã quá quen với những hành động tàn nhẫn của cha mẹ mình.

Hành vi của cặp cha mẹ này không chỉ gây tổn thương sâu sắc cho bé gái, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến em trai của bé. Cậu bé tỏ ra hoàn toàn thờ ơ trước việc chị gái bị bạo hành, thậm chí còn nhiều lần đẩy và bắt nạt chị mình.

Cậu em trai cũng thường xuyên bắt nạt chị gái.

Sau khi vụ việc này được lan truyền, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Cbiz như Chương Tử Di và Lư Tịnh San đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, cho biết họ cảm thấy đau thắt lòng khi xem đoạn clip. Ca sĩ Trần Sở Sinh cũng bày tỏ sự phẫn nộ và dành nhiều dòng chia sẻ để nói lên quan điểm của mình.

Họ đều nhấn mạnh rằng: Dù trẻ có phạm lỗi gì đi chăng nữa, bạo lực tuyệt đối không phải là cách giải quyết. Kể cả là cha mẹ, cũng không có quyền hành xử tàn nhẫn với con cái như vậy.

Sau khi vụ việc bé gái bị cha mẹ bạo hành ở Thâm Quyến được đưa ra ánh sáng và cơ quan chức năng kịp thời can thiệp đảm bảo an toàn cho nạn nhân, dư luận tiếp tục đặt câu hỏi: Đoạn video giám sát có chất lượng rõ nét được quay ngay trong phòng khách là do ai ghi lại và được chia sẻ từ đâu?

Được biết, đoạn video kéo dài gần 4 phút thực chất được ghi lại từ chính hệ thống camera giám sát mà bố mẹ bé tự lắp đặt trong nhà. Sự việc được phát hiện khi người cha dùng điện thoại của một bạn chơi bài để đăng nhập vào ứng dụng theo dõi camera tên Lechange nhằm kiểm tra tình hình trong gia đình. Từ lần đăng nhập đó, người bạn này sau đó đã vô tình phát hiện những hình ảnh bạo hành và chủ động trình báo sự việc.

Ông Vương Hoa Lễ - người đăng tải đoạn video chia sẻ rằng vào khoảng cuối tháng 9/2018, ông nhận được liên hệ từ một người nặc danh, cho biết họ nắm được bằng chứng về hành vi bạo hành trong gia đình bé gái, đồng thời đề nghị ông hỗ trợ công bố sự việc để kịp thời giải cứu nạn nhân.

