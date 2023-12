Đoàn Văn Hậu bảo vệ Doãn Hải My cực kĩ, tiết lộ nỗi sợ thời gian đầu hẹn hò

Trước khi hẹn hò và kết hôn cùng Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng đã trải qua đôi ba mối tình nhận được sự chú ý của người hâm mộ bóng đá. Thế nhưng, phải đến Hải My, Văn Hậu mới tìm thấy người thực sự phù hợp, đồng thời, bản thân anh cũng dành cho bạn gái sự bao bọc chưa từng có. Điều đó thể hiện ở cách Văn Hậu công khai bạn gái với người hâm mộ và giới truyền thông.

Ngày 15/8/2022, Đoàn Văn Hậu chính thức công khai hẹn hò người đẹp Doãn Hải My. Tin tức lập tức gây bùng nổ mạng xã hội bởi sự xứng lứa vừa đôi, nhà trai tài năng còn đàng gái cũng đẹp người đẹp nết. Tuy nhiên, trước đó, cặp đôi đã yêu đương kín tiếng trong suốt hai năm dài. Văn Hậu còn đặt ra quy tắc trong hội bạn bè chơi cùng, rằng không được đăng ảnh của anh và Hải My lên mạng xã hội khi nhóm bạn tụ tập hay đi du lịch cùng nhau.

Lý giải về quãng thời gian này, Văn Hậu cho biết: "Với em, em là cầu thủ, em đã đón nhận nhiều điều trái chiều và cả những điều cực kì tốt. Em đã quen rồi. Còn vợ em (khi ấy - PV) đang học đại học, em rất sợ dư luận không tốt ảnh hưởng đến vợ em, để vợ em phải suy nghĩ nhiều ".

Văn Hậu không muốn công khai sớm chuyện hẹn hò Hải My vì muốn bảo vệ cô nàng

Khi bắt đầu hẹn hò Văn Hậu, Doãn Hải My đang học năm nhất đại học. Cô nàng vẫn chưa quen với sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Sợ Hải My bị ảnh hưởng vì dư luận, Văn Hậu đã quyết tâm bảo vệ người yêu và mối tình của cả hai bằng cách không công khai. Và với Hải My, hai năm yêu âm thầm là thời gian cô nàng làm quen với sự nổi tiếng của Văn Hậu, cũng như kiểm chứng tình yêu của hai người.

"Bọn em không công khai chứ không giấu giếm. Để chắc chắn nhất, tập làm quen, để tình yêu đủ vững, đủ bền, vượt qua mọi điều dư luận bàn tới, hai năm là khoảng thời gian ổn nhất để xây dựng nền tảng đó", Doãn Hải My nói.

Văn Hậu và Hải My nay đã về chung một nhà

Khi đã quen với việc là bạn gái của cầu thủ nổi tiếng, Doãn Hải My còn phải vượt qua điều mà tất cả nàng WAG đều phải đối mặt: việc yêu xa, ít có thời gian bên nhau hơn các cặp đôi khác hay những chấn thương của bạn trai/chồng, sự soi xét từ dư luận... Chia sẻ về điều này, Doãn Hải My cho biết bản thân cô đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với những việc đó.

"Em khá hiểu rõ về công việc của Hậu, những điều Hậu phải trải qua, những khó khăn. Ít thời gian bên nhau hơn các cặp đôi khác, nhưng bọn em luôn cố gắng dành thời gian cho nhau nhiều nhất có thể. Hậu rảnh cái là bọn em gặp nhau luôn. Không tập là call (gọi điện - PV) luôn, chỉ lúc tập hay đi ăn, tập trung đội mới tắt. Còn vừa tập xong cũng call, chưa tắm cũng call, nó như 1 cái xoa dịu việc đó.

Em không quá đặt nặng vấn đề thành công hay hào quang gì cả, với em điều quan trọng, 1 trong 2 người gặp khó khăn hay gian nan trong bất cứ câu chuyện gì trong cuộc sống thì đều có thể yên tâm rằng vợ mình/chồng mình vẫn luôn bên cạnh ủng hộ mình".

Nàng WAG sinh năm 2001 chia sẻ bí quyết để vun đắp và giữ gìn tình yêu luôn nồng nhiệt: "Em nghĩ là sự bao dung. Ai cũng sẽ có khuyết điểm riêng và có những mặt tốt. Hiểu rằng không chỉ đối phương mà mình cũng có những khuyết điểm, luôn nhìn vào đó để bao dung cho nhau, thấu hiểu nhau hơn, cùng nhau phát triển. Để hôn nhân bền vững là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Quan trọng là mình yêu thương nhau chân thành, sẽ làm được hết.

Sự bao dung, thấu hiểu, cố gắng cho đối phương cảm nhận được sự yêu thương, cảm giác an toàn... Em nghĩ là tất cả những yếu tố đó đều cần trong tình yêu và hôn nhân".