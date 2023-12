Bố của Doãn Hải My chở con gái sang chăm Đoàn Văn Hậu khi cả hai còn chưa cưới, thái độ đủ biết cực chiều con rể

Trong một chia sẻ mới đây, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã hạnh phúc kể về sự ủng hộ của gia đình vợ dành cho mình. Chuyện diễn ra khi Văn Hậu dính chấn thương. Đó là quãng thời gian kinh khủng nhất đối với hậu vệ sinh năm 1999 bởi anh không thể đi lại bình thường mà phải chống nạng. Văn Hậu ở một mình trong căn chung cư ở Hà Nội. Bố của Doãn Hải My - ông Doãn Thanh Sơn - đã đích thân lái xe chở con gái sang nhà chăm sóc Văn Hậu. Hải My hỗ trợ Văn Hậu trong sinh hoạt hàng ngày và nấu ăn cho anh.

Do bố mẹ đẻ của Văn Hậu sinh sống ở quê nên không có mặt thường xuyên bên cạnh chăm lo cho anh chàng. Thay vào đó, Văn Hậu lại được Hải My và gia đình cô yêu thương hết mực.

Văn Hậu cười rạng rỡ khi kể về sự ủng hộ của gia đình vợ dành cho mình: "Em đi đá ở sân nhà, gia đình bố mẹ vợ em lúc nào cũng đi xem. Cụ ở bên nhà ngoại năm nay 98 tuổi rồi, cụ vẫn nhớ thằng số 5 (số áo của Văn Hậu - PV)".

Văn Hậu được gia đình vợ yêu thương

Doãn Hải My bổ sung thêm câu chuyện rằng gia đình cô sinh sống ở phố Trần Phú, Hà Nội. Gia đình rất yêu bóng đá và có truyền thống tụ tập lại và kê tivi ra sân xem bóng đá cùng nhau. Đến khi Hải My yêu Văn Hậu, nếu có trận nào Văn Hậu thi đấu trên sân nhà, gia đình Hải My đều rủ nhau đi xem ủng hộ cầu thủ quê Thái Bình.

Tuy nhiên, khi càng gắn bó với Văn Hậu, cảm xúc khi xem bóng đá của gia đình Hải My lại thay đổi. Văn Hậu nói: "Ngày xưa còn có cảm xúc xem, giờ em đá, mọi người xem cứ sợ. Sợ mình bị ngã. Ngày xưa xem vui, giờ xem bị áp lực. Đôi khi còn tâm linh, trước khi vào trận mọi người còn đi lễ".

Doãn Hải My kể thêm, "Em với mẹ em là đi lễ, còn cụ em, ông bà em thắp hương ở nhà" mỗi khi Văn Hậu có trận đấu.

Những chi tiết nhỏ cũng đủ thể hiện chàng rể Đoàn Văn Hậu rất được gia đình nhà vợ cưng chiều, ủng hộ hết lòng.