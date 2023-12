Doãn Hải My khi làm vợ Đoàn Văn Hậu: Khoe ảnh cắm hoa, trang hoàng nhà cửa

Ngay sau đám cưới hậu vệ Đoàn Văn Hậu và vợ Doãn Hải My đã có chuyến đi Singapore, cũng vì vậy mới đây cặp đôi này mới có nhiều thời gian để làm đẹp cho tổ ấm mới. Trên trang cá nhân, vợ Đoàn Văn Hậu vừa khoe không gian phòng ngập tràn cây và hoa. Dân tình đoán rằng đây là thành quả do chính tay Doãn Hải My tạo ra.

Nàng WAGs khoe cây thông noel được trang trí rực rỡ để đón giáng sinh. Bên cạnh đó Hải My cũng chọn cúc họa mi và tuyết mai để cắm ở phòng khách. Bình hoa cúc được top 10 hoa hậu Việt Nam để trên bàn uống nước còn bình tuyết mai to hơn cô nàng sinh năm 2001 đặt lên kệ.

Không gian phòng nhà Đoàn Văn Hậu tràn ngập cây và hoa

Không khí giáng sinh đã tràn vào nhà cặp đôi mới cưới

Có thể thấy Doãn Hải My dành rất nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Trong một cuộc chia sẻ, Hải My thừa nhận cô là người khá bừa bộn, nói về điều này Văn Hậu cũng đồng ý nhưng anh chàng thỏa thuận với vợ: "Bừa nhưng dọn là được" .

Dù vậy với những chia sẻ mới đây dân tình phát hiện ra không gian phòng nhà cặp đôi này rất gọn gàng, đồ đạc cũng được để ngăn nắp. Có thể khi mới lập gia đình nàng WAG Doãn Hải My lại gọn ghẽ hơn.

Hải My khoe ảnh xinh đẹp khi ở nhà