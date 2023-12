Văn Hậu mừng sinh nhật đầu tiên của Hải My sau khi về chung một nhà, thể hiện rõ quan điểm trong tình yêu

Tối 12/12, hậu vệ Đoàn Văn Hậu chia sẻ bức ảnh chụp cùng bà xã Doãn Hải My cùng lời chúc mừng sinh nhật đơn giản. Văn Hậu tình cảm gọi vợ là "em yêu" và nhận lại câu "yêu anh" từ bà xã. Đây là sinh nhật đầu tiên của Hải My sau khi kết hôn cùng Đoàn Văn Hậu. Cặp đôi cùng tận hưởng ngày sinh nhật ấm áp bên gia đình.

Cách Văn Hậu mừng sinh nhật Hải My thể hiện rõ quan điểm của anh trong tình yêu. Trong một phỏng vấn mới đây, Văn Hậu cho biết bản thân là người hành động nhiều hơn lời nói. Anh ít khi nói những lời yêu thương như "yêu em", "nhớ em" mà phải chờ có dịp nào đó. Điều này khiến Hải My than thở vì bình thường ít được nghe lời ngọt ngào, phải tự mình hỏi mới nhận được câu trả lời từ phía Văn Hậu.

"Bọn em đều xác định khi tiến vào 1 mối quan hệ mình phải nghiêm túc và lâu dài nhất có thể, để hiểu nhau nhất vẫn phải là gặp trực tiếp chứ không phải qua mạng được", Hải My chia sẻ về quan điểm tình yêu với Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu kể: "Nhiều khi vợ em rất buồn cười. Đang ngồi cạnh nhau, vợ em hỏi 'anh có nhớ em không'. Em bảo ủa sao đang ngồi cạnh nhau mà hỏi nhớ hay không. Lúc ấy em bảo 'có', vợ em mới nói: 'Đấy anh chẳng bao giờ tự nói ra, em phải hỏi thì anh mới nói'".

Cũng chính vì tính cách này của Văn Hậu mà Hải My đã ấn tượng với chàng cầu thủ và mở ra cơ hội cho cả hai tìm hiểu nhau. Doãn Hải My nói: "Lần đầu tiên em cũng đã có cảm tình với Hậu rồi, vì Hậu tính thẳng thắn, không giỏi nói chuyện khéo léo hay giỏi dùng từ ngữ. Chính những điều thẳng thắn đấy mới là điều mình hiếm thấy ở những người xung quanh".

Về phía Doãn Hải My, cô nàng chia sẻ bản thân là người lãng mạn hơn chồng nên hay nũng nịu với anh. Và hờn dỗi linh tinh là cách nàng WAG thể hiện tình yêu với đối phương.

Duyên phận của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bắt đầu từ mối quan hệ của ông Doãn Thanh Sơn - bố của Hải My. Biết ông Sơn có một cô con gái xinh xắn, Văn Hậu đã lên mạng tìm kiếm tên của Hải My và kết bạn rồi nhắn tin làm quen, trò chuyện. Anh chàng cũng mất khá nhiều thời gian để chinh phục người đẹp. Cầu thủ sinh năm 1999 nói về cách "cưa đổ" Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020: "Nói chuyện từ cái tâm của mình, xuất phát từ trái tim, chứ không phải chiến thuật. Nếu là chiến thuật thì cảm giác không phải từ tâm của mình".