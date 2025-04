Đoạn trích xuất camera 1,5 triệu người xem phơi bày hôn nhân kỳ lạ của đôi vợ chồng Á hậu - diễn viên hot Vbiz

"Tên Bình An nhưng từ khi lấy vợ không thấy anh bình an nữa!" - là bình luận thường xuyên xuất hiện bên dưới những clip hé lộ cuộc sống hôn nhân của Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An. Không xây dựng hình ảnh đôi vợ chồng "tiên đồng ngọc nữ" sang chảnh, quyền lực, cả hai khiến netizen thích thú bởi những khoảnh khắc trêu ghẹo, "dìm" đối phương không thương tiếc trên MXH. Bình An thường xuyên trở thành "nạn nhân" của những trò đùa, clip đu trend lầy lội của Á hậu Phương Nga.

Nói đâu xa, mới đây Bình An đã phải bất lực, cầu cứu mẹ vợ vì bị Phương Nga "gài" pha trò chọc ghẹo. Theo đó, Phương Nga đã yêu cầu Bình An mặc áo khoác, sau đó cô lồng một thanh dài vào tay áo và nói rằng đây là cách để thử xem chồng có đứng thẳng được không. Sau khi khiến Bình An bất động , Phương Nga lại "đánh úp" bằng cách cù lét và bật cười lớn vì chồng đã "dính bẫy". Trước tình huống này, nam diễn viên lộ rõ khuôn mặt bất lực, đành chỉ biết cười trừ và "cáu yêu" vợ đừng đùa như thế vì sẽ hỏng áo. Sau khi năn nỉ bất thành, Bình An còn gọi to "Mẹ ơi" để cầu cứu mẹ vợ. Mẹ Phương Nga cũng không đỡ được trò đùa của con gái mà nhanh tay giúp đỡ con rể.

Bình An phải cầu cứu mẹ vợ vì dính vào trò đùa lầy lội của Phương Nga

Á hậu Phương Nga yêu cầu chồng đứng thẳng sau đó đưa một thanh dài vào trong để cố định cánh tay

Bình An bất lực, phải "tác động vật lý" khi biết vợ vợ lừa

Trong clip này, Phương Nga còn đăng tải 1 khoảnh khắc trích xuất camera bên trong nhà riêng. Có thể thấy rõ hậu trường Á hậu rượt đuổi chồng và bật cười vô cùng thích thú. Nhìn những khoảnh khắc đời thường này, netizen cũng cảm nhận được cuộc hôn nhân kỳ lạ, sơ hở là mang nhau ra làm "content" đáng yêu, lầy lội của Phương Nga - Bình An.

Clip này nhanh chóng thu về gần 1,5 triệu lượt xem sau vài giờ đăng tải. Phương Nga cũng đáp trả thoải mái, cho rằng vợ chồng cô rất hay làm những hành động như thế để cười vui vẻ khi bị netizen tranh đùa quá lố, khiến đối phương bực bội. "Suýt thì hỏng áo, nhưng không sao, cười nhiều tốt cho sức khoẻ, sức khoẻ đắt hơn quần áo", Phương Nga chia sẻ.

Đoạn trích xuất camera hé lộ cuộc sống hôn nhân vui vẻ, nhiều điều kỳ lạ của Phương Nga và Bình An

Mẹ vợ của Bình An phải ra tay giải cứu cho con rể

Đây không phải lần đầu Phương Nga chia sẻ clip trích xuất camera phơi bày hôn nhân. Có lần, Bình An chia sẻ đoạn clip bị vợ đánh yêu và chú thích: "Chỉ là lỡ tay thôi mà quả báo đến nhanh thật". Đoạn clip gây sốt trên mạng xã hội. Phương Nga giải thích rằng hành động này của cô là phản xạ tự nhiên, cô hoàn toàn không cộc cằn với ông xã.

Phương Nga - Bình An quen biết và bắt đầu tìm hiểu nhau từ năm 2018. Đến Valentine 2019, cặp đôi mới công khai chuyện tình cảm với khán giả. Tháng 2/2022, Bình An đã chính thức cầu hôn Phương Nga dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Vào tháng 10/2022, hôn lễ quy tụ dàn sao Việt, đầu tư khủng của Phương Nga và Bình An đã diễn ra tại Hà Nội.

Phương Nga và Bình An thường xưng hô với nhau là "bạn - mình", sơ hở là "vạch trần" đối phương

Sau khi về chung nhà nàng hậu nhiều lần khoe được chồng yêu thương, cưng chiều. Phương Nga từng chia sẻ với về quy tắc xây dựng hôn nhân: "Chúng tôi có một nguyên tắc được đặt ra ngay từ những ngày đầu là luôn trung thực và cởi mở. Cứ đâu, làm gì hay suy nghĩ, quyết định gì mới thì cả hai cũng chia sẻ với đối phương. Tôi và An lắng nghe để thấu hiểu nhau, hạn chế những xích mích không đáng có. Kể cả từ lúc yêu đến khi kết hôn thì cả hai vẫn giữ những nguyên tắc này. Tôi chắc chắn mình sẽ không nấu cơm nhiều như những người vợ khác được. Đối với tôi, làm vợ và làm chồng là bằng nhau nên cả hai phải san sẻ mọi thứ. Tôi thích rửa bát dọn dẹp còn Bình An thích nấu ăn nên sẽ là người vào bếp".