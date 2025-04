Netizen đổ xô vào xem 1 giờ đêm Bình An bị vợ Á hậu nhất quyết đòi làm 1 việc

Nếu nhắc đến 1 cặp vợ chồng cùng tần số lầy lội ở Vbiz thì cư dân mạng nhớ ngay Bình An - Phương Nga. Sau khi về chung một nhà, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống thường nhật, từ ngọt ngào, dễ thương cho đến những mẩu chuyện hài đỡ không nổi. Nhưng cũng qua đó, netizen nhận thấy nam diễn viên rất chiều chuộng bà xã, "nóc nhà" đặt đâu thì ngồi đó.

Đơn cử như mới đây, Phương Nga đăng tải đoạn clip đu trend cùng ông xã. Nàng hậu lên kịch bản hẳn hoi để Bình An nhún nhảy, uốn éo dẻo như những clip trên mạng. Không biết vui thật hay sợ quyền lực của vợ mà trong clip, có thể thấy Bình An rất nhiệt tình phối hợp với Phương Nga. Nam diễn viên dốc sức biểu diễn trước mặt vợ, khi thì lắc hông, lúc thì làm động tác dễ thương để vợ có chiếc clip ra trò. Khoảnh khắc cả hai từ nghiêm túc rồi phải phì cười vì động tác hài hước của Bình An khiến netizen thích thú.

Phương Nga - Bình An đu trend lầy lội

Nhưng chưa hết, sự thật đoạn clip đu trend của vợ chồng Phương Nga - Bình An được vén màn bởi nhân vật đặc biệt, không ai khác chính là em gái của nam diễn viên. Trong đoạn clip hậu trường được đăng tải trên trang cá nhân, Thu Phương hé lộ vợ chồng Phương Nga - Bình An rủ nhau quay clip vào lúc gần 1 giờ sáng.

Thu Phương cho biết mình đi tập thể thao về muộn, đang ngồi ăn thì còn phải chứng kiến thêm tiểu phẩm của 2 anh chị. Trong clip, Phương Nga liên tục chỉnh sửa động tác cho "cơ trưởng" Bình An, trong khi đó nam diễn viên cũng rất tích cực học tập theo. Phải ngồi xem 2 anh chị tấu hề, Thu Phương hài hước than thở: "Anh thì 32 tuổi, chị thì 27 tuổi nhưng tôi cảm thấy người trưởng thành nhất trong gia đình là tôi. 12 rưỡi đêm vẫn cứ là cơ trưởng với tàu bay".

Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng vừa cười thích thú vừa bày tỏ sự đồng cảm với em gái Bình An. Nhiều cư dân mạng còn lầy lội kêu réo nhau "giải cứu" em gái Bình An, đáp lại, Thu Phương cho biết "mệt mỏi quen rồi".

Em gái Bình An hé lộ hậu trường đoạn clip đu trend khiến dân mạng bật cười

Bình An - Phương Nga là một trong những cặp đôi hot của showbiz Việt. Cả hai hẹn hò được 4 năm và quyết định về chung một nhà vào tháng 10/2022.

Từ khi về chung một nhà, cặp đôi quấn quýt mọi lúc mọi nơi. Họ xưng hô với nhau là "cậu - mợ", thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống thường ngày. Cả hai khiến fan thích thú khi chăm chỉ "dìm hàng" đối phương, tạo nên tiếng cười cho khán giả.

Có lần, Bình An chia sẻ đoạn clip bị vợ đánh yêu và chú thích: "Chỉ là lỡ tay thôi mà quả báo đến nhanh thật". Đoạn clip gây sốt trên mạng xã hội. Phương Nga giải thích rằng hành động này của cô là phản xạ tự nhiên, cô hoàn toàn không cộc cằn với ông xã.

Hậu kết hôn, cặp đôi ngày càng nhí nhố hơn và không ngại "dìm hàng" đối phương mỗi khi có dịp

Tuy hay trêu nhưng Bình An rất tâm lý và nổi tiếng chiều vợ, luôn tặng cô những món quà yêu thích. Dịp sinh nhật của Phương Nga, Bình An tặng chiếc xe ô tô sang trọng, đắt đỏ. Nam diễn viên chia sẻ: "Chồng của Phương Nga chúc mừng sinh nhật vợ của Bình An. Yêu bạn nhiều!". Trên chiếc xe còn ghi dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu".

Nam diễn viên cũng thường xuyên đưa cô đi du lịch, thậm chí "đu idol" cùng vợ. Vào dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Bình An đăng bộ hình hai vợ chồng kèm dòng chia sẻ hài hước: "Chúc mừng 2 năm của chúng ta. Anh hứa sẽ mạnh mẽ hơn để chịu được sự gia trưởng của em".

Bình An và Phương Nga thường xuyên du lịch, tận hưởng giây phút ngọt ngào bên nhau