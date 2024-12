Đoạn clip “tố cáo” 1 sự thật về các Anh Trai Say Hi

Tối ngày 7/12, buổi concert Day 3 Anh Trai Say Hi đã khép lại thành công rực rỡ, đưa người xem vào bữa tiệc âm nhạc đặc sắc. Đêm concert đã thu hút hàng chục nghìn người, tạo nên cơn sốt chưa từng thấy trong khuôn khổ làng nhạc Việt. Chính vì vậy, mọi nhất cử nhất động xoay quay sự kiện này vẫn trở thành hot topic được netizen bàn tán nhiệt tình trên MXH. Mới đây, 1 đoạn video được lan truyền trên MXH đã “tố cáo” 1 sự thật… buồn cười về màn trình diễn của các Anh Trai Say Hi.

Dàn đội quân I.C.O.N nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi Anh Trai nào nhảy cũng trật nhịp (Threads: @motminhcodidui)

Chuyện là, một đoạn video được truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt, ghi lại một góc quay thẳng ngang sân khấu khi các Anh Trai trình diễn ca khúc I.C.O.N. Sẽ không có gì đáng nói khi đội hình sân khấu nhanh chóng “rã đám” khi anh nào anh nấy cũng trật nhịp. Tình huống “15 người nhảy 15 phách nhịp” đầy hỗn loạn này khiến cư dân mạng cười chảy nước mắt.

Người hâm mộ "cười bò" trước màn vũ đạo "mạnh ai nấy nhảy" của các nam nghệ sĩ (Threads: cogn._.hnil)

Ngoài ra, tiết mục Tình Đầu Quá Chén cũng thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ, đặc biệt khi bộ tứ đình đám đã có thể tụ hội đông đủ với sự xuất hiện của Negav. Không chỉ gây xao xuyến với những đoạn hát ngọt ngào mà team Tình Đầu Quá Chén còn khiến khán giả “cạn lời” trước pha “quên bài vở” của Quang Hùng, Negav và Pháp Kiều. Không khó để nhận ra chỉ Erik là người duy nhất “ôn bài trả bài” đầy đủ. Đội hình ban đầu khá đồng đều, sau đó chuyển thành màn nhảy freestyle hài hước từ các thành viên.

Bộ tứ Tình Đầu Quá Chén cũng không nằm ngoài tầm ngắm khi đội hình dần loạn lạc do "quên ôn bài" (Threads: idkyo.a)

Người hâm mộ không khỏi thích thú trước khoảnh khắc nhảy “mạnh ai ấy slay” của dàn Anh Trai, dí dỏm yêu cầu các anh về nhà ôn lại bài vở để chuẩn bị cho concert D-4 tối nay. Hơn thế nữa, netizen cũng đồng loạt kỳ vọng vào buổi concert 9/12 sắp tới, hứa hẹn sẽ là đêm encore đỉnh cao của chặng đường concert Anh Trai Say Hi.

Một số bình luận của netizen:

- Thái tử bảo hỏng in-ear nha, chắc hỏng chung cả team đó hihi.

- Trộm vía quá lần nào diễn I.C.O.N cũng hỏng in-ear, đặc biệt là 2 hàng cuối ha.

- Đề nghị mấy anh về ôn lại bài liền cho em.

- Liên minh này mạnh, toàn main dancer thôi. Nhịp là phải chạy theo mấy ảnh.

- 15 anh ca sĩ nhưng mỗi anh cảm beat khác nhau. Vậy mới đúng cái trại hè mà mình thích.

- Mình Erik thuộc bài luôn á. 3 người kia thì nhảy freestyle.