Tối 12/11, người hâm mộ Việt Nam vô cùng xúc động xen lẫn tự hào khi Huỳnh Thị Thanh Thủy chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu cuộc thi Miss International. Đây cũng là chiếc vương miện đầu tiên của nhan sắc Việt tại đấu trường Hoa hậu quốc tế. Ngay lập tức, toàn bộ sự chú ý đã đổ dồn vào Hoa hậu Thanh Thủy với loạt khoảnh khắc “slay” trong từng vòng thi để xuất sắc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất.

Đặc biệt, giây phút Thanh Thủy bước ra trong vòng thi dạ hội đã nhanh chóng viral mạng xã hội nhờ một chi tiết. Cộng đồng mạng cho rằng đây chính là “định mệnh” để báo hiệu Thanh Thủy sẽ đăng quang Miss International 2024.

Clip Hoa hậu Thanh Thủy trong vòng thi dạ hội đang gây sốt MXH

Theo đó trong vòng thi dạ hội, Hoa hậu Thanh Thủy khiến người xem không thể rời mắt khi diện trên mình bộ váy lấy ý tưởng từ hình ảnh hoa anh đào của đất nước mặt trời mọc được thiết kế bởi NTK Lê Thanh Hòa. Đáng chú ý, ngay khi toàn bộ camera của chương trình hướng về Thanh Thủy, nhạc nền của chương trình được bật đúng những giai điệu cao trào nhất của Die With A Smile - siêu hit gây bão toàn cầu của Bruno Mars và Lady Gaga.

Câu hát cảm xúc dạt dào nhất của hai nghệ sĩ từng khiến bao trái tim nghẹn ngào nay lại được cất lên đúng vào thời điểm Thanh Thủy đang trở thành đại diện Việt Nam tại một đấu trường nhan sắc quốc tế khiến khán giả không khỏi rưng rưng xúc động. Nét biểu cảm tràn đầy sự thần thái, mỗi sải bước đều ngập tràn sự tự tin cùng cái xoay vay khoe toàn bộ bóng lưng trên nền nhạc Die With A Smile đã khiến tất cả hòa quyện một cách hoàn hảo và giúp cho Thanh Thủy thêm phần tỏa sáng trong phần thi của mình.

Người hâm mộ khẳng định, chính khoảnh khắc này là minh chứng cho sự hào quang không thể chối từ của Hoa hậu Thanh Thủy và cô chắc chắn xứng đáng để đăng quang ngôi vị cao nhất.

Hoa hậu Thanh Thủy mang thần thái đầy tự tin sải bước trên nền giai điệu cao trào nhất của Die With A Smile

Cái xoay vai khoe bóng lưng của Hoa hậu Thanh Thủy khiến khán giả phải si mê

Die With A Smile là siêu hit nhạc tình của Bruno Mars và Lady Gaga ra mắt vào tháng 8/2024. Ca khúc sau khi ra mắt đã làm bùng nổ MXH và nhận liên hoàn các thành tích “khuấy đảo” làng nhạc. Hiện tại, ca khúc đã giữ vị trí số 1 trong ba tuần liên tiếp trên cả hai bảng xếp hạng Billboard Global 200 và Billboard Global Excl. U.S . Trước đó ba tuần, bản song ca này đã ra mắt ở vị trí á quân trên cả hai bảng xếp hạng. MV Die With A Smile cũng đang nhận về hơn 285 triệu lượt xem trên YouTube.