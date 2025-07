Đồ vật cấm kỵ đặt đầu giường khi ngủ nếu không muốn rước họa vào thân

Trong thời đại công nghệ hiện nay, việc sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ đã trở thành thói quen phổ biến của nhiều người. Thậm chí, không ít người còn để luôn điện thoại ngay bên cạnh gối hoặc dưới gối vì tiện sử dụng. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đây là thói quen tiềm ẩn nhiều rủi ro, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn tác động nghiêm trọng đến sức khỏe lâu dài.

Nguy cơ rối loạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến tinh thần

Việc đặt điện thoại cạnh đầu giường dễ khiến giấc ngủ bị gián đoạn bởi các thông báo từ mạng xã hội, tin nhắn hoặc cuộc gọi đến trong đêm. Điều này khiến người dùng bị đánh thức giữa chừng, khó ngủ lại, từ đó dẫn đến tình trạng mệt mỏi, mất tập trung vào ngày hôm sau.

Thói quen để điện thoại trên đầu giường tiềm ẩn nhiều rủi ro, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn tác động nghiêm trọng đến sức khỏe lâu dài. (Ảnh minh hoạ)

Không dừng lại ở đó, ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại cũng là một thủ phạm gây rối loạn nhịp sinh học. Theo nghiên cứu của Đại học Bergen (Na Uy), ánh sáng này có thể ức chế việc sản sinh hormone Melatonin, hormone giúp cơ thể dễ chìm vào giấc ngủ sâu. Khi melatonin bị kìm hãm, bạn sẽ khó ngủ đúng giờ và thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ không đủ giấc.

Về lâu dài, tiếp xúc với ánh sáng xanh trong thời gian dài, đặc biệt là vào ban đêm, có thể làm gia tăng nguy cơ trầm cảm và rối loạn cảm xúc. Một nghiên cứu của Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy, mức melatonin thấp có liên hệ trực tiếp với các triệu chứng trầm cảm và căng thẳng kéo dài. Những người thường xuyên thức khuya hoặc ngủ không sâu giấc dễ rơi vào trạng thái kiệt sức tinh thần, giảm khả năng hồi phục của não bộ.

Gia tăng các bệnh lý nguy hiểm và rủi ro sức khỏe

Không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ và tinh thần, việc đặt điện thoại gần đầu khi ngủ còn có thể gây ra các triệu chứng thể chất như đau đầu, ù tai, mệt mỏi. Một số nghiên cứu từ Đại học California (Mỹ) và Đại học Korea (Hàn Quốc) cho thấy có mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với bức xạ từ điện thoại và hiện tượng đau nửa đầu ở cả trẻ em lẫn người lớn. Dù các chuyên gia vẫn cần thêm thời gian để khẳng định mức độ ảnh hưởng này, nhưng giới chuyên môn vẫn khuyến cáo nên giữ điện thoại tránh xa đầu khi ngủ để hạn chế tác động tiêu cực.

Ngoài ra, việc sạc điện thoại qua đêm và đặt dưới gối cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Theo số liệu từ Sở Cảnh sát New York, không ít vụ cháy bắt nguồn từ thói quen này. Khi điện thoại tỏa nhiệt trong lúc sạc, các lớp vải như ga giường, gối có thể giữ nhiệt lại, dẫn đến quá nhiệt và nguy cơ phát nổ. Do đó, để đảm bảo an toàn, tuyệt đối không nên đặt điện thoại dưới gối hoặc để sát đầu khi ngủ.

Đặt điện thoại thế nào để vừa tiện lợi vừa an toàn?

Theo bác sĩ Karen Smith từ Sở Y tế California, khoảng cách an toàn giữa bạn và điện thoại khi ngủ nên là một sải tay hoặc xa hơn. Điều này giúp hạn chế ảnh hưởng từ bức xạ điện từ và ánh sáng xanh, đồng thời đảm bảo bạn không bị gián đoạn giấc ngủ vì những thông báo bất ngờ trong đêm.

Giáo sư Richard Wiseman từ Đại học Hertfordshire cũng đưa ra lời khuyên: nếu muốn có một giấc ngủ chất lượng, hãy tránh xa điện thoại và các thiết bị điện tử ít nhất 2 tiếng trước khi lên giường. Thay vào đó, bạn có thể đọc sách, thiền nhẹ hoặc nghe nhạc thư giãn để đưa cơ thể vào trạng thái nghỉ ngơi tự nhiên.

Tóm lại, điện thoại là công cụ hữu ích trong cuộc sống hiện đại, nhưng nếu không sử dụng đúng cách, đặc biệt là trong lúc ngủ, nó có thể gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe. Một thay đổi nhỏ trong thói quen, như đặt điện thoại xa giường hoặc chuyển sang chế độ máy bay trước khi ngủ, cũng đủ để bảo vệ giấc ngủ và an toàn của bạn mỗi đêm.

Tham khảo CBS News, Very well Health