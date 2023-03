Đỗ Mỹ Linh vui mừng khi được tặng đồ hiệu đắt đỏ, tiết lộ mối quan hệ thân thiết với anh chồng

Chiều 8/3, nàng hậu Đỗ Mỹ Linh vừa chia sẻ hình ảnh mới trên mạng xã hội. Người đẹp 9x gây chú ý khi khoe được nhận món quà đắt đỏ đến từ thương hiệu nổi tiếng, đình đám trên thế giới. Đỗ Mỹ Linh còn tiết lộ người đã tặng quà cho cô chính là anh chồng - doanh nhân Đỗ Quang Vinh.

Đính kèm với bức ảnh này, nàng hậu bày tỏ sự thích thú và hạnh phúc trước món quà của đàn anh: "Người anh tâm lý hết nấc. You are always so sweet (Tạm dịch: Anh luôn luôn ngọt ngào)". Có thể thấy Đỗ Mỹ Linh có mối quan hệ vô cùng thân thiết với anh chồng và được doanh nhân Đỗ Quang Vinh yêu quý.

Đỗ Mỹ Linh hạnh phúc khoe món quà hiệu đắt tiền được tặng từ anh chồng - doanh nhân Đỗ Quang Vinh

Tháng 11/2022, người hâm mộ từng rần rần trước bức hình vợ chồng Đỗ Mỹ Linh chụp cùng với doanh nhân Đỗ Quang Vinh. Thậm chí, anh còn viết dòng trạng thái thể hiện sự vui mừng khi có sự xuất hiện của Đỗ Mỹ Linh: "Hạnh phúc khi gia đình có thêm người em dâu".

Đỗ Mỹ Linh và ông xã thiếu gia về chung một nhà vào tháng 10/2022. Trong hôn lễ trọng đại, doanh nhân Đỗ Quang Vinh cũng đã có những lời chia sẻ, nhắn nhủ tới vợ chồng em trai: "Chúc mừng em trai của anh vì em đã tìm được người phù hợp, người có thể hiểu, chia sẻ và cảm thông, một người vợ hiền dâu thảo. Được chứng kiến tình yêu đẹp của tụi em từ những ngày đầu tiên, qua những khoảnh khắc đặc biệt nhất, anh thực sự ngưỡng mộ và tự hào.

Chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ phút linh thiêng nhất, anh xin chúc cho 2 em yêu của anh sẽ trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, con đàn cháu đống. Anh sẽ luôn là người đồng hành để vun vén cho gia đình nhỏ xinh đẹp của tụi em nhé. Yêu thương các em".

Sau 5 tháng làm dâu hào môn, Đỗ Mỹ Linh có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Người đẹp cũng hạn chế tham gia các hoạt động trong showbiz Việt để dành thời gian chăm lo, vun vén cho gia đình nhỏ. Qua những chia sẻ của Đỗ Mỹ Linh, có thể thấy nàng hậu được nhà chồng yêu thương, quan tâm.

Đỗ Mỹ Linh có mối quan hệ thân thiết với anh chồng là doanh nhân Đỗ Quang Vinh

Nàng hậu hiện tại có cuộc sống hôn nhân viên mãn sau 5 tháng về chung một nhà với ông xã thiếu gia

Ảnh: Tổng hợp