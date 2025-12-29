"Dispatch Việt Nam" lại làm cú chấn động cuối năm: Giờ đến lượt ai chia tay?

Cặp đôi này là Otis Nhật Trường và Karty Chang (Thảo Trang).

Mới đây, ở hậu trường fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm, cuộc trò chuyện giữa Trường Giang và Otis Nhật Trường đã khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Bởi lẽ thông tin chia tay của cặp đôi Otis Nhật Trường và Karty Chang chính thức được xác nhận.

Trong khoảnh khắc này, Trường Giang hỏi Otis: “Chia tay nhỏ đó rồi hả? Đẹp trai quá mà sao cô đơn”. Đáp lại, Otis liên tục: “Dạ dạ dạ” và cười ngại ngùng.

Khoảnh khắc Trường Giang hỏi thăm Otis về chuyện tình cảm (Nguồn: @odaycotrendbymznews)

Dù đoạn hội thoại không đề cập đến danh tính nữ chính nhưng nhiều người đã nhanh chóng nhắc đến Karty Chang. Bởi lẽ cặp đôi vướng nghi vấn “đường ai nấy đi” suốt thời gian qua.

Otis và Thảo Trang từng có chuyện tình yêu ngọt ngào, nên duyên từ sau khi cùng tham gia một gameshow hẹn hò. Trong quá trình hẹn hò cả hai từng chia tay sau đó quay lại, viral với những đoạn clip Otis được bạn gái tặng xế hộp.

Tuy nhiên tới giữa năm 2025, cặp đôi bỗng không còn xuất hiện hay tương tác chung. Cả hai cũng âm thầm ẩn hình ảnh cũ, không nhắc đến đối phương khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn rạn nứt tình cảm. Song Otis lẫn Karty Chang đều giữ im lặng, không lên tiếng về chuyện tình cảm của mình.

Otis Nhật Trường và Karty Chang (Ảnh: IGNV)

Với những nghi vấn này, phía dưới đoạn clip này, cư dân mạng để lại nhiều ý kiến trái chiều.

Có người nuối tiếc cho chuyện tình cảm của Otis, thậm chí gọi thẳng tên Thảo Trang - người yêu Otis: “Thấy tình cảm quá trời ai ngờ chia tay thật. Bữa giờ tưởng còn hy vọng”, “Tiếc vậy, cặp này đẹp cả đôi mà”, “Cả Thảo Trang và Otis đều đẹp, dễ thương. Mong sau này 2 bạn sẽ tìm được người phù hợp”,...

Song không dừng lại ở câu chuyện Otis - Thảo Trang, netizen còn tranh cãi xoay quanh câu hỏi của Trường Giang. Một phe cho rằng câu hỏi này của Trường Giang là nhiều chuyện, kém duyên, không tôn trọng Thảo Trang vì dùng từ “nhỏ đó”. Ngược lại, nhiều người khẳng định đây là chuyện bình thường, “nhỏ đó” mang tính phương ngữ và câu hỏi là hỏi thăm giữa anh em bạn bè với nhau.

Trường Giang (Ảnh: FBNV)

Một số bình luận xoay quanh vấn đề này:

- Sao tui thấy hỏi vui vẻ mà nhỉ? Sau Trường Giang còn khen đẹp trai mà cô đơn vui vui. Còn gọi “nhỏ” là cách gọi của miền Nam thôi mà, sao mọi người khắt khe quá. Tình cảm là vấn đề riêng tư thật nhưng Trường Giang và Otis là 2 người quen nói chuyện với nhau mà, thành công khai là do người đăng thôi.

- Bình thường mà mọi người, động cơ yêu quý hỏi thăm thôi.

- Ảnh bận mà ai yêu ai, ai bỏ ai ở showbiz này là không qua được mắt ảnh nha.

- Mọi người bảo vô duyên nhưng mà người lớn họ hay vậy ấy. Giống mấy ông mấy bà cũng hay hỏi tui thế thì thấy hơi ngượng thôi chứ bình thường.

- Nhiều chuyện!

- Mọi người cứ kêu là nói chuyện vui chứ tui nói thiệt, chỗ đám đông mấy chuyện vậy không nên hỏi luôn á, bởi ông Giang kém duyên, cứ lôi chuyện tình cảm người ta ra nói khơi khơi.

- Kêu người ta “nhỏ đó”, “đứa đó”,... là không tôn trọng người ta.

Về phía Trường Giang, công chúng không chỉ nhớ đến những màn tung hứng hài hước mà còn đặc biệt chú ý đến biệt danh "Dispatch Việt Nam". Không phải ngẫu nhiên mà ông xã Nhã Phương lại có danh xưng này, bởi không ít lần anh đã "bóc trần" chuyện tình cảm của đồng nghiệp ngay trên sóng truyền hình như Thuý Ngân - Võ Cảnh, Anh Tú - LyLy, Song Luân - Juky San, HIEUTHUHAI - Babyboo,...