Tết Dương lịch 2026: 60 năm mới gặp một lần, biết trước 3 tin vui 2 điều kỵ để cả năm hanh thông

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, ngoảnh đi ngoảnh lại mà chúng ta đã đi hết chặng đường của năm cũ, chuẩn bị đón chào bình minh đầu tiên của năm 2026. Có ai để ý không, những ngày cuối đông năm nay thời tiết đỏng đảnh lạ thường, mới hôm qua còn gió lạnh mà nay nắng đã vàng ươm như rót mật, ấm áp đến mức ngỡ ngàng. Nhưng điều đặc biệt nhất không nằm ở nhiệt độ, mà nằm ở chính thời khắc chuyển giao này: Ngày 1/1/2026 này được xem là thời khắc hiếm hoi 60 năm mới gặp lại theo vòng luân hồi của lịch can chi. Giữa bộn bề lo toan của những ngày giáp hạt, hãy cùng ngồi lại và ngẫm về 3 tin lành, 2 tin dữ cùng những lời dặn dò của người xưa để chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho một năm mới vạn sự vuông tròn.

Dấu hiệu lạ của đất trời và 3 tin vui sưởi ấm lòng người

Ngẫm mà xem, cả một đời người có mấy lần được chứng kiến những khoảnh khắc "lặp lại" của tạo hóa? Năm tháng cứ trôi, những đứa trẻ ngày nào giờ đã lên chức ông bà, còn chúng ta - những người đang gánh vác gia đình, chỉ biết cảm thán sao thời gian tàn nhẫn quá. Nhưng chính vì thế, cái Tết Dương lịch "Ất Tỵ" hiếm hoi này lại càng trở nên quý giá. Nó nhắc nhở ta rằng được sống, được đón thêm một năm mới bên cạnh người thân đã là một đặc ân lớn lao. Khoan hãy lo lắng vội, trước thềm năm mới, vũ trụ đang gửi đến chúng ta 3 tín hiệu vô cùng lạc quan.

Đầu tiên, tiếng chuông giao thừa Tết Dương lịch vang lên cũng là lúc cánh cửa năm 2026 chính thức mở toang, đồng nghĩa với việc Tết Nguyên đán chỉ còn cách chúng ta một bước chân rất ngắn. Sau một năm dài "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", những ngày nghỉ lễ này chính là trạm sạc năng lượng quý giá. Không còn cảnh chuông báo thức réo rắt, không còn những deadline dí sát gáy, chỉ còn cảm giác thảnh thơi dán lại tờ lịch mới, treo thêm câu đối đỏ. Nghĩ đến viễn cảnh chỉ hơn tháng nữa là được về quê, được sà vào lòng mẹ cha, lòng ai nấy đều rộn ràng, ấm sực lên một niềm vui khó tả.

Tin vui thứ hai nằm ngay trong chính gian bếp của mỗi nhà. Tết Dương lịch từ lâu đã trở thành một "đại tiệc ẩm thực" ngầm của các gia đình. Nếu người miền Bắc có câu "bánh chưng xanh, dưa hành đỏ" thì dịp này, nhà nhà lại rủ nhau làm những món ăn mang ý nghĩa đoàn viên. Đó có thể là đĩa sủi cảo nóng hổi tượng trưng cho tiền bạc rủng rỉnh, hay bát chè trôi nước ngọt ngào mong cầu một năm trôi chảy, vẹn tròn. Cái không khí cả nhà quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói hay cùng nhau nặn bánh, tiếng cười nói râm ran át đi cái lạnh giá ngoài trời, đó chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất mà không tiền bạc nào mua được.

Và điều thứ ba, một tin lành đến từ đất trời: Sau ngày này, ánh sáng sẽ trở lại nhiều hơn. Các cụ ngày xưa nói cấm có sai, qua mốc đầu năm, dù cái lạnh vẫn còn vương vấn nhưng "dương khí" đã bắt đầu sinh sôi. Mặt trời sẽ chiếu rọi nhiều hơn, ngày sẽ dài hơn đêm. Nếu như trước đây, mới 5 giờ chiều trời đã tối sập như mực, khiến người ta tan làm về nhà với cảm giác uể oải, thì sắp tới, ánh hoàng hôn sẽ nán lại lâu hơn, gieo vào lòng người niềm hy vọng và sự phấn chấn. Đông qua xuân tới, đó là quy luật muôn đời, và ánh sáng mặt trời chính là điềm báo cho những cơ hội mới đang chờ đợi phía trước.

Cẩn trọng với 2 tin xấu từ sự đỏng đảnh của thời tiết

Tuy nhiên, cuộc sống không bao giờ chỉ toàn màu hồng. Bên cạnh niềm hân hoan, đất trời cũng gửi đến những tín hiệu cảnh báo mà chị em nội trợ, những người vun vén cho gia đình cần đặc biệt lưu tâm. Tin không vui đầu tiên liên quan đến sự hanh khô bất thường. Dự báo cho thấy, quanh dịp Tết Dương lịch, trời quang mây tạnh, nắng đẹp thuận lợi cho việc du xuân, chụp ảnh nhưng lại là "kẻ thù" của nhà nông và sức khỏe. Mưa vàng mưa bạc mùa đông thiếu vắng khiến đất đai nứt nẻ, cây cối thiếu nước để đâm chồi nảy lộc. Ở góc độ đời sống, thời tiết hanh khô này cực kỳ hại cho đường hô hấp của trẻ nhỏ và người già. Không khí thiếu độ ẩm khiến virus dễ lây lan, nên niềm vui đi chơi lễ dễ bị gián đoạn bởi những cơn ho, cơn sốt bất chợt.

Kéo theo đó là tin xấu thứ hai: Một mùa đông ấm và nguy cơ hạn hán. Năm 2026 bắt đầu khi tháng Chạp vẫn chưa qua, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt dường như vắng bóng. Người xưa có câu "Đầu năm mặc áo manh", ý chỉ những năm tháng Giêng, tháng Chạp mà ấm áp thì thường báo hiệu một năm thời tiết cực đoan, trái quy luật. Hiện tượng La Niña với những hoàn lưu khí quyển phức tạp đang khiến gió mùa đông bắc yếu đi, hơi nước bị chặn lại. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mùa màng, giá cả lương thực thực phẩm có thể tăng cao vào dịp cuối năm âm lịch, mà còn khiến cơ thể chúng ta mệt mỏi vì sự thay đổi thất thường của nhiệt độ, lúc nóng lúc lạnh, rất khó để thích nghi.

Biết trước để không lo âu, mà để chủ động ứng biến. Giữa những biến động ấy, có 2 điều giản dị mà chúng ta nhất định phải thực hiện trong dịp Tết Dương lịch này để "lấy may". Thứ nhất, hãy về nhà sớm. Nghe thì đơn giản nhưng trong guồng quay cơm áo gạo tiền, mấy ai làm được trọn vẹn? Trời mùa đông tối nhanh, ngoài kia sương gió lạnh lẽo, đừng vì vài cuộc vui xã giao hay cố nán lại làm thêm chút việc mà bỏ lỡ bữa cơm chiều. "Về nhà" không chỉ là di chuyển về mặt địa lý, mà là sự trở về với tổ ấm. Mâm cơm nóng, ánh đèn vàng và những câu chuyện vụn vặt bên người thân chính là phong thủy tốt nhất của một đời người. Đừng để cha mẹ già ngóng cửa, đừng để con thơ ngủ gục chờ cơm. Sự hiện diện của bạn chính là món quà Tết quý giá nhất.

Thứ hai, dù bận rộn đến mấy, hãy ăn một món ăn mang ý nghĩa may mắn. Đừng xuề xòa "ăn gì cũng được". Hãy thử học người xưa, ăn một bát sủi cảo nóng hổi hay một món ăn có hình tròn trịa. Hình dáng giống đồng tiền cổ của sủi cảo hay sự tròn đầy của viên trôi nước không chỉ là mê tín, đó là liệu pháp tâm lý, gieo vào tiềm thức chúng ta niềm tin về sự sung túc, đủ đầy. Hơn nữa, những món ăn nóng hổi có tính nhiệt sẽ giúp xua tan hàn khí, cân bằng lại cơ thể trong những ngày đông hanh hao này. Ăn một miếng ngon, nuốt trọn sự ấm áp, cả năm 2026 sẽ theo đó mà thuận buồm xuôi gió.

Năm tháng rộng dài, đời người ngắn ngủi. Tết Dương lịch 2026 không chỉ là một cột mốc thời gian, nó là cái cớ để chúng ta sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn. Biết tin vui để phấn chấn, biết tin dữ để phòng bị. Chúc cho tất cả chị em, những người giữ lửa cho gia đình, sẽ có một khởi đầu năm mới bình an, mạnh khỏe, trong nhà luôn đỏ lửa, ngoài ngõ rộn tiếng cười.

