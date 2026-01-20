Điều Triệu Lộ Tư xứng đáng được nhận

Trong khoảng thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư liên tục khiến dân tình phải trầm trồ khi trổ tài hát nhảy trên sân khấu. Chẳng hạn như mới đây khi làm khách mời trong show của người bạn cùng tuổi cùng quê Vương Hạc Đệ hay trên sân khấu sinh nhật cuối năm 2025, đánh dấu màn trở lại sau gần 1 năm vắng bóng, người đẹp 9X đều xuất sắc làm chủ được sân khấu, vừa hát vừa nhảy cực sung dù chỉ "đá chéo sân".
Trang QQ cho biết, để đổi lại phút tỏa sáng này, nữ diễn viên Vụng Trộm Không Thể Giấu đã phải bỏ cả thời gian lẫn công sức, luyện tập đến trầy da tróc vẩy. Cô thuê biên đạo múa từ Hàn Quốc - người từng hợp tác với nhóm nhạc nữ đình đám BLACKPINK và bỏ ra 8 tiếng mỗi ngày để luyện tập.
Được biết, Triệu Lộ Tư vốn có chút nền tảng về múa dân tộc nhưng khi đối mặt với một hệ thống khiêu vũ hoàn toàn mới, cô cũng gặp phải không ít khó khăn. Vì cường độ huấn luyện quá lớn, người đẹp Thần Ẩn bị sưng vù phần đầu gối và mắt cá chân. Hơn nữa, cô từng luyện hát đến mất cả giọng khi giáo viên âm nhạc yêu cầu thay đổi thói quen phát âm để thích ứng với việc vừa hát vừa nhảy.
Dù vậy, Triệu Lộ Tư chẳng hề than mệt kể khổ, vẫn hết mình để đem lại sự hài lòng cho khán giả. Nữ diễn viên chia sẻ với người hâm mộ rằng: "Khoảnh khắc đứng trên sân khấu, nghe được âm thanh của các bạn, tôi thấy tất cả đều đáng giá". Chính sự chân thành này đã khiến cô luôn được fan ủng hộ nhiệt tình, sẵn sàng sát cánh trong lúc khó khăn nhất.
Dĩ nhiên, "trình" của Triệu Lộ Tư vẫn chưa thể đọ được với những idol chuyên nghiệp những rõ ràng đã tiến bộ rõ rệt khi so sánh với chính bản thân cô trước đây. Một số người cho rằng, Triệu Lộ Tư đang cố gắng để bổ sung thêm sắc thái mới cho sự nghiệp của bản thân. Đặc biệt là khi thông tin về phòng làm việc của cô lặng lẽ mở thêm hạng mục liên quan đến chế tác âm nhạc.
Đáng chú ý, từ vụ việc của Triệu Lộ Tư, vị đạo diễn lắm tài nhiều tật Vu Chính - người từng có hiểu lầm với người đẹp 9X đã thay đổi quan điểm về việc diễn viên thử lấn sân sang mảng hát nhảy.
Nhớ trước kia, đạo diễn phim Ngọc Minh Trà Cốt có cái nhìn không mấy thiện cảm về việc diễn viên "đá chéo sân". Tuy nhiên, giờ đây, Vu Chính không chỉ đăng đàn khen ngợi nữ diễn viên Thả Thí Thiên Hạ mà còn tâm sự với bạn bè rằng: "Diễn viên cần phải tự đa dạng hóa bản thân vì khán giả luôn có mới nới cũ".
Có lẽ vì vậy nên không chỉ Triệu Lộ Tư mà rất nhiều diễn viên Hoa ngữ như Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc đang cố gắng khai thác tiềm năng trên nhiều lĩnh vực như hát, nhảy, rap...
