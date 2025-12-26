Điều tra vụ nghi cán người, chỉ còn mỗi cánh tay trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Trưa 26-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ nghi có người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, chỉ còn mỗi cánh tay trên đường.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người tham gia giao thông phát hiện một vệt máu kéo dài trên dải phân cách cứng giữa tuyến cao tốc, tại km229 theo hướng Nam - Bắc, qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng.

Khi lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, phát hiện một cánh tay người nằm sát dải phân cách. Ngoài dấu vết này, tại hiện trường không ghi nhận thi thể nạn nhân.

Vết máu kéo dài trên tuyến cao tốc và cánh tay của nạn nhân. Ảnh: DT



Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường. Lực lượng Cảnh sát giao thông tạm thời đóng đoạn cao tốc qua vị trí xảy ra vụ việc nhằm phục vụ công tác khám nghiệm.

Các phương tiện lưu thông theo hướng Nam - Bắc được điều tiết ra khỏi tuyến cao tốc tại nút giao Phan Thiết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và xác minh thông tin liên quan nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.