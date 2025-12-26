Những “cá mập” Shark Tank Việt Nam lừa đảo, trốn thuế

Bà Lê Hạnh - Giám đốc sản xuất Chương trình Shark Tank Việt Nam xác nhận, chương trình dừng lại sau 10 năm lên sóng. Bà Hạnh cho biết có những rủi ro bên ngoài chương trình mà nhà sản xuất không thể kiểm soát, chưa có giải pháp quản trị.

Các nhà đầu tư tham gia Shark Tank Việt Nam mùa 7.

Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ là phiên bản tiếng Việt của chương trình truyền hình nổi tiếng Shark Tank. Đây là chương trình truyền hình thực tế thuộc bản quyền của Sony Pictures. Sau khi TV Hub mua bản quyền, show sản xuất mùa đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2017.

Qua 10 năm phát sóng, danh sách các “cá mập” từng ngồi ghế nóng Shark Tank Việt Nam lên tới khoảng 20 người, gồm nhiều tên tuổi quen thuộc như Trần Anh Vương, Phạm Thanh Hưng, Thái Vân Linh, Nguyễn Xuân Phú, Lê Đăng Khoa, Lê Hùng Anh, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Mạnh Dũng, Erik Jonsson, Bùi Quang Minh… Tuy nhiên, không ít người trong số đó đã vướng vào vòng lao lý, làm dấy lên nhiều băn khoăn trong dư luận về hình ảnh và mức độ uy tín của chương trình.

Shark Thủy chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng

Cụ thể, vào tháng 3/2024, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame bị bắt vì hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán cổ phần “khống”. Theo cáo trạng, Shark Thủy chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của hơn 10.100 người và đưa hối lộ 32 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, ông Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup, chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú - Giám đốc Tài chính Công ty Egroup kiêm Kế toán trưởng Công ty Egame, Phạm Thị Thanh Thọ - Kế toán trưởng Công ty Egroup thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy).

Ông Thủy cũng chỉ đạo Đặng Văn Hiền - Trưởng Ban quan hệ cổ đông, chỉ đạo 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần, chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương - Kế toán Công ty Egame để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 - 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

Shark Tam trốn thuế

Tương tự, ông Phạm Văn Tam (Shark Tam) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo cũng bị khởi tố về tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”. Theo cáo trạng, Công ty Asanzo đăng ký lần đầu ngày 20/10/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM. Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Phạm Văn Tam. Đến năm 2017, ông Tam là Chủ tịch Hội đồng quản trị, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.

Thời điểm giữa năm 2019, thông tin ông Phạm Văn Tam tham gia Chương trình Shark Tank mùa 3 phủ kín trên truyền thông và mạng xã hội. Thế nhưng, đi cùng sự nổi tiếng khi góp mặt trong chương trình Shark Tank mùa 3, ông Phạm Văn Tam cũng dính tai tiếng liên quan tới nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Điều này buộc Shark Tank mùa 3 đã phát thông báo ông Phạm Văn Tam không tiếp tục tham gia chương trình với vai trò là nhà đầu tư khách mời.

Ông Phạm Văn Tam (Shark Tam).

Ở thời điểm đó, Asanzo dính lùm xùm với Sharp Việt Nam. Tới cuối tháng 11/2019, Sharp Việt Nam gửi đơn tới 5 bộ tố cáo hành vi làm giả tài liệu và đưa ra thông tin không đúng sự thật của Asanzo.

Cuối tháng 10/2019, Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan) ban đầu xác định Asanzo có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng, quy trình lắp ráp một số sản phẩm của Asanzo không đúng như quảng cáo.

Đến ngày 23/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Tam về tội Trốn thuế.

Kết quả điều tra bước đầu xác định ông Tam đã chỉ đạo Phạm Xuân Tình - cựu Tổng giám đốc Công ty Asanzo và là em ruột ông Tam ký kết các hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Việt Tài, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên, Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoài, sau đó không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo của Công ty CP Tập đoàn Asanzo.

Ngoài ra, ông Tam sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp là hơn 15,7 tỷ đồng. Ông Tam còn bị cáo buộc dùng Công ty Sa Huỳnh để nhập lậu 1.300 chiếc lò nướng cho Công ty Asanzo.

Shark Bình lừa đảo

Mới đây nhất, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - Chủ tịch Tập đoàn NextTech, bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Công an cáo buộc, ông Bình và một số cộng sự đã góp 7 tỷ đồng để xây dựng, phát triển dự án tiền số AntEx. Mục đích của nhóm này là bán đồng AntEx và kêu gọi nhà đầu tư mua để huy động vốn xây dựng dự án đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai.

Trên thực tế, nhóm này chưa hoàn thiện xây dựng dự án đồng tiền số VNDT đã dự kiến bán tổng 100 tỷ đồng Antex - gọi tắt là 100 tỷ token, ra thị trường. Riêng tháng 8/2021 đến 11/2021, nhóm này phát hành và bán hơn 33 tỷ đồng cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch.

Qua đó, nhóm thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, bằng khoảng 117 tỷ đồng). Công an xác định Shark Bình và cộng sự sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt với số tiền khoảng 117 tỷ đồng. Hiện, ông an đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, vàng, sổ đỏ của các cá nhân liên quan với tổng số khoảng 900 tỷ đồng.

Ông Bình được nhiều người biết đến qua biệt danh Shark Bình khi tham gia chương trình Shark Tank Vietnam. Ông được ví là “cá mập” công nghệ và từng rót vốn vào hàng chục startup hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.