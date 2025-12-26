Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức "đổi chủ" từ 1/1/2026

Ngày 25/12/2025, Bộ Xây dựng đã cấp Giấy phép kinh doanh Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc số 27/GPKDCHK-BXD cho Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời. Trước đó, ngày 22/12/2025, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 12045/QĐ-QLXNC phê duyệt Chương trình an ninh hàng không của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. Cùng ngày 25/12/2025, Cục Hàng không Việt Nam cũng cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không số 6645/GCNKT-CHK cho Chi nhánh Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc – Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời.

Theo các văn bản pháp lý này, kể từ 00h00 ngày 1/1/2026, Chi nhánh Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc – Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời sẽ trở thành người khai thác cảng mới, chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không; đảm bảo hoạt động của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc an ninh, an toàn, thông suốt, không gián đoạn và tuân thủ các quy định của pháp luật hàng không Việt Nam cùng các quy định pháp luật có liên quan.

Các giấy phép và quyết định nêu trên được ban hành trên cơ sở những căn cứ pháp lý về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; các quyết định thu hồi, chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng hàng không và giao nguyên trạng tài sản cho doanh nghiệp tiếp nhận vận hành. Đây là bước triển khai tiếp theo trong lộ trình áp dụng mô hình khai thác mới đối với Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Liên quan đến kế hoạch đầu tư mở rộng cảng, đầu tháng 8/2025, UBND tỉnh An Giang đã ban hành quyết định cho Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc với quy mô hơn 800 ha, đạt tiêu chuẩn 4E theo ICAO, mục tiêu nâng công suất giai đoạn 1 lên 20 triệu hành khách mỗi năm. Dự án này nằm trong nhóm các dự án ưu tiên phục vụ công tác chuẩn bị cho APEC 2027.

Theo kế hoạch, các hạng mục chính của dự án mở rộng gồm đường cất hạ cánh số 2, nhà ga quốc tế T2, nhà ga VIP, mở rộng sân đỗ và các hạng mục hạ tầng phụ trợ khác, được triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ tại buổi làm việc ngày 14/11/2025.



