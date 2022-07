Cảng hàng không Phú Quốc lên tiếng vụ nữ hành khách ngồi trên băng chuyền hành lý

Ngày 26-7, ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra thông tin về đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nữ hành khách ngồi trên băng chuyền hành lý của sân bay này, để báo cáo Cục Hàng không Việt Nam.

Trước đó, trưa 25-7, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn clip dài 7 giây, ghi lại toàn cảnh khu vực ga đến của sân bay Phú Quốc. Cuối clip là hình ảnh một nữ hành khách ngồi trên băng chuyền đang chuyển động. Đoạn clip lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng, nhiều người chỉ trích dữ dội hành vi của nữ hành khách và cả an ninh sân bay.

Cảnh trong clip nữ hành khách ngồi trên băng chuyền hành lý đang chuyển động tại sân bay Phú Quốc

Một phụ nữ quê Bến Tre đã tự nhận mình là người đăng tải và cũng là nhân vật trong đoạn clip nêu trên. Người phụ nữ này đã nhanh chóng gỡ bỏ đoạn clip khỏi tài khoản TikTok cá nhân.



Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Minh Đông cho biết đoạn clip trên được quay hồi tháng 4-2021. Cụ thể, ngày 12-4-2021, chị H. cùng chồng đi chuyến bay từ TP HCM đáp xuống sân bay Phú Quốc lúc 18 giờ 55 phút. Trong quá trình nhận hành lý, chị H. đã ngồi lên băng chuyền và nhờ chồng quay giùm một đoạn clip.

"Khi phát hiện hành khách ngồi trên băng chuyền hành lý, lực lượng an ninh đã nhắc nhở và yêu cầu rời khỏi băng chuyền chứ không thể phạt được. Chuyện hành khách để hành lý và thả trẻ nhỏ lên băng chuyền đang chuyển động vẫn thường xảy ra trước đây. Trước những tình huống này thì lực lượng kiểm soát an ninh hàng không nhắc nhở và yêu cầu hành khách tuân thủ theo chỉ dẫn của lực lượng an ninh" - ông Đông cho biết.