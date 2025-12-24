Shark Thuỷ dùng chiêu trả lãi, tặng tiền, vàng dịp lễ Tết để lôi kéo nhà đầu tư

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy , Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup) cùng 28 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Theo cáo trạng, Công ty Egroup có vốn điều lệ 32 tỷ đồng. Sau nhiều lần thay đổi, đến ngày 2/12/2016 công ty của Shark Thuỷ nâng vốn điều lệ lên 962,5 tỷ đồng. Ngành nghề đăng ký kinh doanh gồm hoạt động viễn thông; xuất bản phần mềm; đại lý, môi giới, đấu giá; dịch vụ hỗ trợ giáo dục...

Công ty Egroup hoạt động theo mô hình hệ sinh thái, gồm: Công ty Egroup đóng vai trò là công ty mẹ và các công ty con, đều thuộc quyền sở hữu, chỉ đạo, điều hành của Nguyễn Ngọc Thủy.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy).

Từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đưa ra chủ trương và chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup; chỉ đạo nhân viên tăng khống vốn điều lệ Công ty Egroup, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Cụ thể, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame làm nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Công ty Egroup là doanh nghiệp lớn mạnh, có uy tín tại Việt Nam về lĩnh vực giáo dục, đang mở rộng đầu tư và kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Công ty Egroup để được hưởng lãi suất cao.

Mặc dù không có tài sản, năng lực tài chính nhưng Nguyễn Ngọc Thủy vẫn chỉ đạo nhân viên Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax, Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng; mở 130 trung tâm tiếng Anh, trường học mầm non Steame trên phạm vi cả nước, thuê giáo viên trong và ngoài nước tổ chức giảng dạy để thu hút sự quan tâm, chú ý của người dân.

Đây là các công ty đóng góp nguồn thu chủ lực từ hoạt động kinh doanh của Công ty Egroup trong hệ sinh thái; là mô hình kinh doanh giáo dục được Nguyễn Ngọc Thủy sử dụng để quảng bá hình ảnh, lôi kéo nhà đầu tư.

Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư mua cổ phần của Công ty Egroup (thực chất là cổ phần khống), Shark Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, kế toán trưởng Công ty Egame) và Phạm Thị Thanh Thọ (kế toán trưởng Công ty Egroup) nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup (từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng); tạo doanh thu khống (khoảng 70% doanh thu hàng năm) để xây dựng hình ảnh Công ty Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao nhằm thu hút đầu tư.

Shark Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame), phụ trách bộ phận kinh doanh xây dựng kế hoạch huy động vốn với lý do để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh giáo dục; lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, hiệu quả kinh doanh, bảng biểu tính % lợi nhuận khi đầu tư.

Đồng thời, tổ chức tập huấn cho bộ phận kinh doanh chào mời, lôi kéo người dân trực tiếp đến Công ty Egroup, Công ty Egame tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình hoạt động, kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần Công ty Egroup, góp vốn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh giáo dục với lợi nhuận cao từ 15-20%/năm.

Nguyễn Ngọc Thủy giao cho Đỗ Thị Nhâm (Trưởng phòng pháp chế Công ty Egame) dự thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý, thỏa thuận hợp tác chiến lược theo mẫu, với nội dung chính: Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty Egame chuyển nhượng cho nhà đầu tư cổ phần Công ty Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau 1 năm với giá 42.000 đồng/cổ phần; nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho Nguyễn Ngọc Thủy.

Nhân viên kinh doanh Công ty Egame giới thiệu khách hàng được hưởng hoa hồng 5% số tiền đầu tư mua cổ phần, với cơ cấu gồm 2% bằng cổ phần Công ty Egroup và 3% bằng tiền mặt nhưng được khuyến khích quy đổi thành cổ phần.

Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiến, nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh đưa các thông tin gian dối về các hoạt động đầu tư, phương án kinh doanh với lợi nhuận cao để người dân tin tưởng mua cổ phần Công ty Egroup.

Quá trình huy động vốn, ban đầu khách hàng đầu tư số tiền ít, ngăn hạn, Công ty Egame sử dụng chính nguồn tiền của nhà đầu tư để trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn, tặng tiền, vàng cho họ vào các dịp lễ, Tết.

Sau đó, khách hàng càng tin tưởng, đầu tư số tiền lớn hơn, rủ thêm người nhà, người quen cùng mua cổ phần. Nhóm quản lý và nhân viên kinh doanh vừa tham gia đầu tư, vừa lôi kéo, tìm kiếm khách hàng, tư vấn đầu tư dài hạn; khi đến hạn thì tìm cách kéo dài thời gian thanh toán, sang nhượng hợp đồng cho người khác hoặc trả nhỏ giọt tiền gốc, lãi, khuyến khích cộng gộp lợi nhuận vào gốc để tiếp tục đầu tư.

Thời gian sau, áp lực trả lãi rất lớn, trong khi các dự án Công ty Egroup đầu tư không có hiệu quả, tình hình tài chính khó khăn. Từ năm 2021 đến năm 2023, các trung tâm Tiếng Anh, trường mầm non đều đóng cửa, số lượng khách hàng mới ít, nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả cho các hợp đồng đến hạn, vì vậy Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh khi nhân viên kêu gọi được khách hàng đầu tư thì được sử dụng 70% số tiền huy động để trả cho các khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý, còn lại 30% nộp về công ty.

Các nhân viên kinh doanh giai đoạn này đều biết việc huy động vốn là để lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, không đầu tư cho hoạt động kinh doanh giáo dục, không đúng mục đích huy động.

Nguyễn Ngọc Thuỷ chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền của các nhà đầu tư, sau đó chuyển lại cho Nguyễn Thị Hoài Hương và bộ phận kế toán Công ty Egame theo dõi quản lý riêng, không đưa vào báo cáo tài chính, sử dụng tiền theo chỉ đạo của Thủy.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ năm 2015 đến năm 2023, mặc dù Công ty Egroup chỉ có vốn điều lệ 32 tỷ đồng, tương ứng với 3,2 triệu cổ phần, nhưng Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo chuyển nhượng 209.754.001 cổ phần cho 10.123 nhà đầu tư thông qua 26.354 hợp đồng, với số tiền 7.765 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu từ việc chuyển nhượng cổ phần được Công ty Egroup quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trên báo cáo thuế, báo cáo tài chính để báo cáo các cơ quan chức năng.

Từ cuối năm 2020, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng 70% số tiền thu được trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện; 30% còn lại được sử dụng để trả nợ (nợ ngân hàng, nợ vay cá nhân, tiền thuê mặt bằng...) và chuyển vào các doanh nghiệp do Thủy sở hữu cổ phần hoặc nhờ người khác sở hữu cổ phần để nâng vốn sở hữu của cá nhân Thủy.

Số tiền hơn 7.765 tỷ đồng dư nợ gốc, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng hết, Công ty Egroup, Công ty Egame mất cân đối tài chính, không có khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.

Cáo trạng xác định, ông Nguyễn Ngọc Thủy phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại. Đến nay, ông Thủy mới nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng.