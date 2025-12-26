Phát hiện nhiều khu chợ bán cá cháo có chứa chất cấm

Ngày 26/12, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh) cho biết, vừa có thông báo về việc phát hiện Formaldehyde (Formol) trong mẫu thủy sản.

Theo đó, trong 2 ngày 23 - 24/12, đoàn kiểm tra, kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản, nhuyễn thể hai mảnh vỏ của tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lấy 7 mẫu cá cháo trên địa bàn tỉnh để test nhanh Formaldehyde.

Căn cứ kết quả test nhanh, 5/7 mẫu cá cháo phát hiện có dư lượng Formaldehyde. 5 mẫu cá cháo không đảm bảo được phát hiện tại các hộ kinh doanh: Bà Trần Thị Mai (thường trú tại thôn Phú Nghĩa, xã Lộc Hà), bà Nguyễn Thị Tuyết (thường trú xóm Hạ, phường Trần Phú), bà Nguyễn Thị Huấn (thường trú thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc), kinh doanh tại chợ Vườn Ươm, phường Thành Sen; ông Phùng Văn Anh (thôn Xuân Phượng, xã Lộc Hà) kinh doanh tại Cảng cá Thạch Kim, xã Lộc Hà; bà Nguyễn Thị Lâm (thôn 1, xã Cẩm Trung) kinh doanh tại chợ Đón, xã Thiên Cầm.

Ảnh minh họa cá cháo.

Theo kết quả truy xuất nguồn gốc của Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng, số cá cháo trên có nguồn gốc từ ngoại tỉnh, được đóng thùng xốp và gửi xe đưa ra bán lẻ cho các hộ kinh doanh tại thị trường Hà Tĩnh.

Đặc biệt, các cơ sở thường mua bán qua mạng xã hội nên gây nhiều khó khăn trong công tác giám sát, quản lý. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy xuất tại các đầu mối lớn, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Formol là hợp chất cực độc, cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm, tiêu thụ. Thực phẩm có chứa chất Formol sẽ gây ra nhiều tác hại nguy hiểm cho sức khỏe. Khi formol xâm nhập vào cơ thể có thể gây khó tiêu hóa đến viêm loét thực quản, dạ dày… Nếu nhiễm phải một lượng lớn có thể dẫn đến tử vong.

Để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng đề nghị UBND các xã, phường thông báo rộng rãi kết quả kiểm tra trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống đài truyền thanh cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, nhất là tác hại của việc sử dụng chất cấm, chất ngoài danh mục trong bảo quản, chế biến thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng và chính các tổ chức, cá nhân vi phạm.