Điều gì xảy ra với cơ thể trong giờ đầu tiên sau khi chết? Khoa học hé lộ một chuỗi thay đổi đáng ngạc nhiên

Trong khoảng một giờ đầu tiên, não có thể tạo ra hoạt động điện bất thường trong thời gian ngắn, máu bắt đầu dịch chuyển dưới tác động của trọng lực...

Cái chết có thể diễn ra trong một khoảnh khắc duy nhất: tim ngừng đập, hơi thở ngừng lại và người đó được tuyên bố là đã chết. Tuy nhiên, ở cấp độ các cơ quan, mô và tế bào riêng lẻ, quá trình chuyển đổi không đồng bộ. Các bộ phận khác nhau của cơ thể mất chức năng với tốc độ khác nhau, và những thay đổi có thể đo lường được bắt đầu trong vòng vài giây hoặc vài phút.

Trong khoảng một giờ đầu tiên, não có thể tạo ra hoạt động điện bất thường trong thời gian ngắn, máu bắt đầu dịch chuyển dưới tác động của trọng lực, quá trình điều chỉnh nhiệt độ cơ thể ngừng lại và một số cơ vẫn có khả năng phản ứng với kích thích. Bên trong tế bào, các quá trình phân tử cũng tiếp tục thay đổi thay vì tắt ngay lập tức.

Không có đồng hồ bấm giờ nào áp dụng hoàn hảo cho mọi người. Nhiệt độ, môi trường, bệnh tật, kích thước cơ thể và hoàn cảnh tử vong đều ảnh hưởng đến những gì xảy ra và tốc độ xảy ra. Tuy nhiên, nghiên cứu pháp y và thần kinh học đã tiết lộ nhiều hơn về giai đoạn đầu này so với nhiều người nhận ra.

1. Trong vòng vài giây và vài phút, não có thể hoạt động theo những cách đáng ngạc nhiên

Một khi tuần hoàn máu ngừng lại, não nhanh chóng mất đi nguồn cung cấp oxy và glucose bình thường. Bạn có thể cho rằng hoạt động điện não sẽ giảm dần một cách đơn giản, nhưng các thí nghiệm và ghi nhận từ những bệnh nhân sắp qua đời cho thấy quá trình chuyển đổi đôi khi có thể bao gồm một khoảng thời gian ngắn hoạt động có tổ chức cao.

Trong nghiên cứu về não bộ của người sắp qua đời, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra các bản ghi điện não đồ (EEG) từ 4 bệnh nhân hôn mê sau khi ngừng hỗ trợ hô hấp. Hai người cho thấy sự gia tăng nhanh chóng hoạt động sóng gamma khi tình trạng của họ xấu đi.

Những bệnh nhân đó cũng cho thấy sự giao tiếp mạnh mẽ hơn giữa các vùng não khác nhau, bao gồm hoạt động liên quan đến một vùng vỏ não phía sau mà các nhà nghiên cứu đã liên kết với quá trình xử lý ý thức.

Các thí nghiệm trên động vật trước đó đã tạo ra một kết quả tương tự đáng chú ý. Sau khi ngừng tim, các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy một sự tăng đột biến ngắn của hoạt động gamma đồng bộ bắt đầu trong khoảng 30 giây.

Tất cả những điều này không chứng minh rằng một người sắp qua đời vẫn còn nhận thức được. Sóng gamma có liên quan đến các quá trình liên quan đến nhận thức và tri giác, nhưng chỉ riêng hoạt động điện não không thể tiết lộ những gì một người đang trải nghiệm.

Những phát hiện này thách thức ý tưởng đơn giản hơn rằng hoạt động não bộ luôn giảm dần một cách trơn tru và đồng đều kể từ thời điểm tuần hoàn máu ngừng hoạt động.

2. Máu có thể bắt đầu lắng xuống dưới tác động của trọng lực trong vòng một giờ đầu tiên

Thông thường, tim sẽ giữ cho máu lưu thông liên tục qua các mạch máu khắp cơ thể. Khi quá trình bơm máu dừng lại, trọng lực bắt đầu kéo máu về những phần thấp nhất của cơ thể. Điều này tạo ra một sự thay đổi sớm sau khi chết được gọi là livor mortis, hay tím tái sau khi chết.

Một nghiên cứu pháp y về livor mortis cho thấy những mảng tím tái đầu tiên có thể xuất hiện sớm nhất là khoảng 20 phút sau khi chết, mặc dù tình trạng tím tái thường rõ ràng hơn trong vòng khoảng hai giờ.

Những vùng tím tái ban đầu này có thể xuất hiện màu đỏ tím và phát triển ở những phần thấp hơn của cơ thể. Ví dụ, nếu ai đó nằm ngửa, máu có xu hướng tập trung về phía lưng và các vùng thấp hơn khác không bị ép vào bề mặt.

Mô hình này trở nên rõ rệt hơn trong những giờ tiếp theo và cuối cùng trở nên tương đối cố định. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, việc thay đổi tư thế của cơ thể vẫn có thể ảnh hưởng đến nơi máu đọng lại.

Các nhà điều tra pháp y có thể sử dụng sự phân bố của tím tái cùng với các bằng chứng khác khi kiểm tra tư thế cơ thể và ước tính khoảng thời gian có thể xảy ra kể từ khi chết.

Đây không phải là một con số chính xác. Thời điểm bắt đầu hiện tượng tím tái khác nhau tùy người và hoàn cảnh, vì vậy các nhà điều tra không chỉ dựa vào hiện tượng tím tái để xác định chính xác thời gian tử vong.

3. Cơ thể bắt đầu nguội đi, nhưng không theo một tốc độ cố định mỗi giờ

Việc kiểm soát nhiệt độ phụ thuộc vào quá trình trao đổi chất, tuần hoàn máu và khả năng sản sinh và giữ nhiệt của cơ thể. Sau khi chết, các hệ thống này ngừng điều chỉnh nhiệt độ, và cơ thể dần dần đạt đến nhiệt độ của môi trường xung quanh.

Quá trình này được gọi là algor mortis.

Các mô tả cũ đôi khi đơn giản hóa quá trình nguội đi sau khi chết thành một quy tắc đơn giản, chẳng hạn như cơ thể mất khoảng 1°C mỗi giờ. Nghiên cứu pháp y hiện đại coi đó là một sự đơn giản hóa không đáng tin cậy.

Một đánh giá có hệ thống về các phương pháp được sử dụng để ước tính thời gian kể từ khi chết giải thích rằng sự mất nhiệt độ thay đổi theo nhiệt độ môi trường, quần áo, khối lượng cơ thể, độ ẩm, luồng không khí và các điều kiện khác.

Một thi thể mặc ít quần áo trong môi trường lạnh sẽ không nguội đi nhanh như một thi thể mặc nhiều quần áo trong phòng ấm. Ngay cả bề mặt mà thi thể nằm lên cũng có thể ảnh hưởng.

Đây là lý do tại sao các nhà điều tra pháp y kết hợp nhiệt độ với hiện tượng tím tái, thay đổi cơ bắp và các quan sát khác thay vì chỉ nhìn vào nhiệt kế và làm việc ngược lại bằng một công thức cố định.

Trong giờ đầu tiên, quá trình làm lạnh có thể đã bắt đầu, nhưng lượng nhiệt... Sự thay đổi nhiệt độ diễn ra rất khác nhau, do đó không thể đưa ra một mốc thời gian chung áp dụng cho mọi trường hợp.

4. Một số cơ vẫn có thể phản ứng sau khi người đó đã qua đời

Cái chết của một cá nhân không đồng nghĩa với việc mọi tế bào cơ đều lập tức mất khả năng phản ứng. Trong giai đoạn đầu sau khi chết, các cơ vân vẫn có thể duy trì khả năng bị kích thích bằng điện, ngay cả khi não bộ không còn khả năng điều khiển chúng theo ý muốn.

Trong các nghiên cứu về khả năng kích thích cơ vân sau khi chết, các nhà khoa học đã chứng minh rằng cơ có thể co lại khi bị kích thích bằng điện. Cường độ và phạm vi của phản ứng này sẽ thay đổi theo thời gian.

Các chuyên gia pháp y gọi những phản ứng này là "phản ứng siêu sống" (supravital reactions). Chúng xảy ra do các mô riêng lẻ vẫn duy trì được khả năng hoạt động sinh học trong một khoảng thời gian ngắn sau khi hệ tuần hoàn và các chức năng toàn cơ thể đã ngừng hoạt động.

Điều này cũng giúp giải thích lý do tại sao hiện tượng cứng xác (rigor mortis) không xảy ra ngay lập tức.

Hiện tượng cứng xác xuất hiện khi các tế bào cơ cạn kiệt ATP, phân tử cần thiết để cơ giãn ra sau khi co lại. Quá trình này thường biểu hiện rõ rệt sau đó một khoảng thời gian, thường là từ một đến hai giờ sau khi chết, chứ không phải ngay khoảnh khắc tim ngừng đập.

Thời điểm xảy ra hiện tượng này có thể thay đổi đáng kể; đây cũng là lý do khiến những mô tả trên phim ảnh về việc thi thể cứng đờ ngay lập tức thường không chính xác.

Điểm chính: Cơ bắp có thể duy trì khả năng phản ứng tạm thời sau khi chết, trong khi hiện tượng cứng xác thường phát triển dần dần chứ không xảy ra tức thì.

5. Các tế bào có thể thay đổi hoạt động thay vì chỉ đơn thuần ngừng hoạt động

Có lẽ khía cạnh kỳ lạ nhất của giai đoạn ngay sau khi chết lại diễn ra ở quy mô quá nhỏ để có thể quan sát bằng mắt thường. Cơ thể đã chết, nhưng các tế bào ở những mô khác nhau không cùng lúc ngừng hoạt động ở cấp độ phân tử. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những thay đổi có hệ thống trong hoạt động của gen sau khi chết.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications đã so sánh các mô của con người và nhận thấy rằng cái chết kích hoạt một chuỗi các thay đổi trong quá trình phiên mã gen. Một số gen trở nên hoạt động mạnh hơn trong khi số khác lại giảm hoạt động, và mô hình thay đổi này khác biệt đáng kể tùy thuộc vào loại mô.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng những thay đổi này không thể chỉ được giải thích đơn giản là do sự phân hủy ngẫu nhiên của RNA sau khi chết. Thay vào đó, một số biểu hiện phản ánh các quá trình sinh học đang diễn ra khi mô cơ thể đối mặt với tình trạng thiếu oxy, căng thẳng tế bào và sự mất đi cơ chế điều hòa bình thường.

Các cơ quan khác nhau cũng có tốc độ biến đổi khác nhau. Máu, não, mô tiêu hóa và các cơ quan khác đều tuân theo những quy luật biến đổi phân tử riêng trong giai đoạn sau khi tử vong.

Điều này không có nghĩa là người đã khuất vẫn còn sống ở cấp độ tế bào theo bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Nó cho thấy ranh giới giữa mô sống và mô không còn hoạt động sinh học không phải là một sự kiện diễn ra đồng bộ.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Yahoo)