Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất có một nửa là đất liền và một nửa là nước?

Hiện tại, bề mặt hành tinh của chúng ta được bao phủ 71% bởi nước. Phần lớn lượng nước này hội tụ tại năm đại dương, hợp thành một đại dương toàn cầu duy nhất. Nước là điều kiện kiên quyết để duy trì sự sống, cũng là lý do giới khoa học luôn lấy đó làm tiêu chuẩn để tìm kiếm dấu vết của sự sống trên các thế giới xa xôi.

Thế nhưng, nếu chúng ta thay thế gần một phần tư lượng nước đại dương bằng đất liền để tạo ra sự cân bằng 50/50, sự biến đổi địa lý này sẽ nhanh chóng biến Trái Đất thành một khối đá vô hồn bay vô định trong không gian.

Bề mặt Trái Đất sẽ thay đổi chóng mặt với mực nước biển giảm sâu 3 km, làm khô cạn hai cực và làm lộ ra diện tích đất liền khổng lồ tương đương nhiều châu lục cộng lại.

Trước hết, mực nước biển sẽ sụt giảm một cách kinh hoàng. Thay vì gia tăng do sự nóng lên toàn cầu như hiện nay, lượng nước bốc hơi hoặc biến mất sẽ kéo mực nước biển hạ xuống tới khoảng 3 km. Sự suy giảm này định hình lại toàn bộ diện mạo địa lý của hành tinh.

Những khu vực xung quanh cực Bắc và cực Nam sẽ bị vắt kiệt và trở nên hoàn toàn khô cạn. Mọi lục địa đều được mở rộng diện tích một cách đáng kể. Theo các tính toán dự phóng, tất cả các vùng lãnh thổ mới trồi lên từ đáy biển trên khắp thế giới sẽ có tổng diện tích xấp xỉ bằng diện tích của châu Á, châu Âu, châu Phi và Bắc Mỹ cộng lại.

Lượng không gian khổng lồ chưa từng được sử dụng này mang theo vô số dạng địa hình mới lạ. Tại những nơi vốn là bờ biển nông, địa hình sẽ kéo dài ra một cách tương đối bằng phẳng. Ngược lại, những khu vực trước đây là đại dương sâu thẳm sẽ phơi bày những hành lang đá rộng lớn và những kẽ hở dốc đứng vĩ đại.

Đáng chú ý nhất, khái niệm về một đại dương toàn cầu sẽ vĩnh viễn bị xóa sổ. Tất cả các vùng nước lớn sẽ bị chia cắt thành những vùng khép kín, trong khi tất cả các lục địa sẽ kết nối thành một khối đất liền duy nhất.

Cấu trúc địa lý liền mạch tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám phá thế giới bằng đường bộ, tương tự như cách tổ tiên loài người từng di cư.

Về mặt lịch sử, một khối đất liền liên tục từng là lợi thế tuyệt vời cho sự tiến hóa và quá trình di cư của nhân loại. Trong quá khứ, những con người đầu tiên không hề có tàu thuyền hay máy bay. Chúng ta đã lan tỏa khắp toàn cầu chỉ bằng con đường đi bộ. Khi mạo hiểm rời khỏi châu Phi vào khoảng 70.000 đến 100.000 năm trước, tổ tiên loài người đã tìm đường đến châu Âu và châu Á.

Sau đó, họ tiếp tục vượt qua một cây cầu đất liền nối châu Á với châu Mỹ vào khoảng 20.000 năm trước. Nếu sự phân chia 50/50 được áp dụng, chúng ta sẽ có thể đi bộ xuyên qua những dải đất rộng lớn, biến ước mơ đi vòng quanh thế giới bằng đường bộ thành hiện thực dễ dàng.

Tuy nhiên, sự thay đổi cán cân đất và nước không hề mang lại kết quả tươi đẹp cho hệ sinh thái. Lượng nước bao phủ bề mặt sụt giảm sẽ ngay lập tức làm đứt gãy hệ thống các dòng hải lưu. Nhiệm vụ sống còn của dòng hải lưu là phân phối nhiệt lượng được đại dương hấp thụ đi khắp toàn cầu.

Việc phá vỡ cỗ máy điều hòa này sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc đối với thời tiết. Nhiệt độ tại cực Bắc và cực Nam sẽ trở nên buốt giá hơn bao giờ hết, trong khi các khu vực xích đạo vốn đã oi bức sẽ càng bị hun nóng tột độ.

Biến đổi khí hậu sẽ bước vào một giai đoạn tăng tốc không thể kiểm soát. Nguyên nhân cốt lõi là do diện tích bề mặt đại dương bị thu hẹp, khiến chúng mất đi khả năng hấp thụ lượng carbon dioxide khổng lồ từ không khí. Lượng carbon dioxide dư thừa sẽ tạo thành một bức màn ngạt thở bao phủ hành tinh, trực tiếp đẩy nhiệt độ bề mặt lên mức báo động.

Đồng thời, lượng mưa toàn cầu cũng sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Chuỗi sự kiện này sẽ dẫn đến những đợt hạn hán đe dọa sinh mạng, cùng với sự xuất hiện của hàng loạt sa mạc mới ở nhiều khu vực sâu trong nội địa. Kết quả là, dù có một lượng lớn đất đai mới được hình thành, nhưng những dải lãnh thổ rộng lớn của hành tinh sẽ trở thành những vùng đất chết.

Trong môi trường khắc nghiệt này, thực vật, động vật và con người sẽ phải đối mặt với bài toán sinh tồn vô cùng khó khăn. Tất cả đều phải học cách tiến hóa để bớt phụ thuộc vào nước, hoặc ít nhất là khai thác nguồn tài nguyên này một cách triệt để và hiệu quả hơn.

Dưới áp lực sinh học của tình trạng khan hiếm, động vật có thể thoái hóa để thu nhỏ kích thước cơ thể nhằm tiết kiệm năng lượng, đồng thời một lượng lớn các loài sẽ phải chuyển đổi sang chế độ ăn hoàn toàn bằng thịt. Ở những vùng biển còn sót lại, sự đa dạng và phong phú của sự sống mà các đại dương hiện đang nuôi dưỡng sẽ phải chật vật chống chọi mỗi ngày để không bị tuyệt diệt hoàn toàn.

Cuối cùng, một trong những hậu quả gây bất ngờ nhất có liên quan trực tiếp đến cơ chế sinh học của con người chính là sự biến đổi của nước tiểu. Dưới góc độ y khoa, nước tiểu của chúng ta chứa tới hơn 90% là nước. Khi cơ thể buộc phải thích ứng với lượng nước nạp vào sụt giảm trong điều kiện sống hàng ngày, nước tiểu sẽ chuyển sang màu sẫm đặc hơn rất nhiều và bắt đầu tỏa ra mùi amoniac nồng nặc.