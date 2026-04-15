191 người tử vong trong 5 ngày lễ Songkran tại Thái Lan

Theo số liệu công bố ngày 14 tháng 4 bởi Trung tâm Chỉ đạo An toàn Đường bộ, Thái Lan đã ghi nhận 191 ca tử vong do tai nạn giao thông trong 5 ngày đầu tiên của chiến dịch an toàn đường bộ dịp lễ Songkran. Trong đó, Bangkok hiện là địa phương có số người thiệt mạng cao nhất cả nước. Con số được thông báo ngày trước đó là 154 người tử vong.

Tại trụ sở Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai, Trung tâm đã công bố thống kê mới nhất về tai nạn trong kỳ nghỉ lễ Songkran 2026. Trung tướng Cảnh sát Rutthaphon Naowarat, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cho biết chỉ riêng trong ngày 14 tháng 4 - ngày thứ năm của chiến dịch - đã xảy ra 192 vụ tai nạn, làm 202 người bị thương và 30 người tử vong.

Người dân tham gia lễ hội Songkran chen chúc trên một con đường ở xã Bo Ploi, huyện Bo Rai, tỉnh Trat, hôm 14/4 (Ảnh: Jakkrit Waewkhlaihong

Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn là do chạy quá tốc độ và lái xe sau khi uống rượu bia, trong đó xe máy vẫn là phương tiện liên quan nhiều nhất đến các vụ va chạm. Trong ngày 14 tháng 4, tỉnh Phrae ghi nhận số vụ tai nạn cao nhất (16 vụ) và số người bị thương nhiều nhất (18 người). Tỉnh Pathum Thani ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong ngày với 3 trường hợp.

Tính chung trong giai đoạn 5 ngày từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 4, toàn quốc xảy ra tổng cộng 951 vụ tai nạn, làm 911 người bị thương và 191 người chết. Tỉnh Phrae đứng đầu về cả số vụ tai nạn tích lũy (45 vụ) và số người bị thương tích lũy (47 người). Trong khi đó, thủ đô Bangkok ghi nhận số người thiệt mạng cao nhất với 16 trường hợp tử vong.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan cho biết ngày 15 tháng 4 sẽ là ngày nghỉ lễ cuối cùng của dịp Songkran năm nay. Dự kiến một lượng lớn người dân sẽ bắt đầu quay trở lại Bangkok và các tỉnh lớn, trong khi một số khác vẫn tiếp tục di chuyển tại các khu du lịch. Do đó, lưu lượng giao thông trên nhiều tuyến đường dự kiến sẽ vẫn ở mức cao, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Trung tâm Chỉ đạo An toàn Đường bộ đã phối hợp với các tỉnh để điều chỉnh kế hoạch an toàn giao thông phù hợp với tình hình thực tế.

Chính quyền các địa phương đã được chỉ đạo huy động lực lượng cảnh sát, quân đội, cán bộ quản lý địa phương và tình nguyện viên để điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân trên hành trình trở về. Ông Theerapat Katchamat, Cục trưởng Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai, cho biết tất cả các tỉnh đã được yêu cầu đảm bảo dịch vụ vận tải công cộng đầy đủ qua đường bộ, đường sắt và đường hàng không.

Công tác kiểm tra an toàn cũng được thắt chặt hơn. Các văn phòng vận tải tỉnh được lệnh kiểm tra kỹ lưỡng cả phương tiện và tài xế. Người lái xe phải có bằng lái hợp lệ, nồng độ cồn bằng không và không được lái xe quá giờ quy định. Người tham gia giao thông cũng được khuyến cáo nên kiểm tra tình trạng sức khỏe và phương tiện trước khi khởi hành. Nếu cảm thấy mệt mỏi hoặc buồn ngủ, tuyệt đối không được gắng lái xe mà nên nghỉ ngơi sau mỗi 1 đến 2 giờ tại các trạm dừng nghỉ hoặc trạm xăng.

Nguồn: Nation Thailand