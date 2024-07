Diệp Lâm Anh có chân ái dưỡng trắng dễ mua ở siêu thị mà xóa thâm sạm đỉnh

Diệp Lâm Anh là một trong số những mỹ nhân showbiz nổi bật với hình ảnh chị đẹp năng động cùng phong cách sporty girl từ nhiều năm nay. Bà mẹ 2 con này cũng từng đặc biệt ghi dấu ấn khi lăn xả quyết liệt trong hành trình Cuộc Đua Kỳ Thú 2013 và giành ngôi Quán Quân đầy thuyết phục. Diệp Lâm Anh từng chia sẻ, sau khi trở về từ cuộc thi cô khá khó khăn để xử lý làn da đen sạm của mình sau hơn 1 tháng ròng rã, dãi nắng từ Bắc chí Nam.

Diệp Lâm Anh thời điểm tham gia chương trình CĐKT vô cùng lăn xả, liên tục dãi nắng dầm sương khiến nước da cô bị cháy nắng, đen sạm.

Sau khi thử nhiều phương thức làm trắng da bằng các sản phẩm có sẵn trên thị trường nhưng không đổi lại được kết quả, Diệp Lâm Anh quyết định trải nghiệm các sản phẩm từ tự nhiên và tìm ra "chân ái" là bột yến mạch. Cụ thể, cô kết hợp yến mạch với sữa chua để tạo nên hỗn hợp mặt nạ, dưỡng trắng toàn thân. Sau 1 tháng kiên trì sử dụng, cô nàng đã nhanh chóng nhận ra hiệu quả với làn da sáng hơn trông thấy.

Nước da trắng sáng từ mặt đến body của Diệp Lâm Anh ở hiện tại khiến nhiều người ao ước. Ít ai biết được cô từng trầy trật để xử lý làn da sạm đen trước khi tìm thấy công thức dưỡng trắng từ bột yến mạch.

Yến mạch là một loại ngũ cốc nguyên chất chứa một lượng lớn vitamin B, E, Protein… cùng nhiều khoáng chất thiết yếu, đặc biệt là chất chống oxy hoá có tác dụng bảo vệ tim mạch và làm đẹp da. Do đó, khi sử dụng bột yến mạch lên cơ thể ta sẽ thấy làn da được dưỡng ẩm, tế bào chết được tẩy đi nhanh chóng giúp làm da sáng mịn lên từng ngày.



Một công dụng nữa của yến mạch là làm rào chắn ngăn ngừa tác động từ bên ngoài giảm thiểu nám và tàn nhang.

Nhờ có kết cấu dạng bột, yến mạch dễ dàng kết hợp được với những nguyên liệu khác để tạo nên hỗn hợp làm đẹp. Dưới đây là 3 công thức làm mặt nạ yến mạch giúp sáng da, trong đó có 1 công thức từng được chị đẹp Diệp Lâm Anh áp dụng.



1. Mặt nạ yến mạch kết hợp cùng sữa chua

Diệp Lâm Anh kết hợp bột yến mạch cùng sữa chua để làm mặt nạ toàn thân. Do trong sữa chua có chứa thành phần dịu nhẹ, giàu vitamin C và axit lactic có tính kháng khuẩn cao nên hỗn hợp này đặc biệt hỗ trợ dưỡng trắng với những làn da nhạy cảm, dễ kích ứng.

Đầu tiên, bạn cần trộn 3 thìa bột yến mạch cùng 3 thìa sữa chua không đường (có thể thêm 1 gói sữa tươi để tăng tác dụng). Sau đó, bạn làm sạch da mặt và body rồi đắp hỗn hợp trên trong 20 phút trước khi tắm lại với nước ấm. Đừng quên áp dụng phương pháp này 3 lần mỗi tuần trước khi đi ngủ để cảm nhận hiệu quả sớm.

2. Mặt nạ yến mạch cùng nước cốt chanh

Với những làn da nhờn bóng hoặc lỗ chân lông to, công thức mặt nạ yến mạch kết hợp nước cốt chanh sẽ phù hợp do trong chanh có chứa lượng lớn vitamin C và axit giúp giảm nhờn, làm sáng và sạch da cực tốt.

Với công thức này, bạn hãy trộn 3 thìa bột yến mạch cùng 2 thìa nước cốt chanh và 1 thìa dầu oliu thành hỗn hợp mịn. Các bước kế tiếp cũng như trên, bạn nên làm sạch da trước rồi đắp lên trong 15 phút, mỗi tuần thực hiện từ 2-3 lần. Lưu ý, bạn nên chống nắng kỹ càng vì những công thức với chanh thường khiến da dễ bắt nắng.

3. Mặt nạ yến mạch cùng mật ong

Công thức cuối, yến mạch trộn mật ong là lựa chọn tốt nhất dành cho những làn da khô, nhiều nếp nhăn và thiếu sức sống. Bởi mật ong là loại có tác dụng dưỡng ẩm tốt, chống lão hóa da, khi kết hợp mật ong cùng bột yến mạch sẽ làm tăng khả năng dưỡng trắng và giúp da tươi trẻ.

Cũng với công thức 3 thìa bột yến mạch, 3 thìa mật ong cùng 1 thìa nước ấm trộn đều. Bạn nên vừa đắp vừa massage da nhẹ nhàng trong 15-20 phút trước khi xả lại với nước và thực hiện tối đa 3 lần/tuần để sớm có làn da như ý.