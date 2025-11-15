Diễn viên “Nhật Ký Vàng Anh” chuyển hướng, tổ chức cách vui chơi lạ cho các gia đình trẻ

Nhịp sống đô thị bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, luôn tìm kiếm những hoạt động cuối tuần mang tính thư giãn và gắn kết. Thay vì những buổi cà phê hay mua sắm quen thuộc, ngày càng có nhiều bạn trẻ chọn cách dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là cùng các em nhỏ trong nhà khám phá những không gian vừa chơi vừa học.

Từ quán cà phê có bếp mini, lớp vẽ sáng tạo cho trẻ, đến xưởng gốm đầy chất nghệ ở Thảo Điền, các điểm đến này không chỉ giúp các bạn nhỏ trải nghiệm mà còn mang lại phút giây thư giãn, kết nối và lưu giữ kỷ niệm cho cả nhà.

Thành phố ngày càng có nhiều nơi phù hợp với giới trẻ mà còn hợp cạ các bạn nhỏ

Nếu dạo này bạn chưa biết dẫn các em nhỏ trong nhà đi đâu, thì thử đổi gió một chút với những địa điểm “vừa chơi vừa chill” trong thành phố. Ở quán cà phê có khu bếp mini trên đường Nguyễn Xí (Bình Thạnh), các “đầu bếp nhí” được tự tay chiên trứng, nấu canh, bày món bằng nồi niêu tí hon cực đáng yêu, còn anh chị chỉ việc ngồi nhâm nhi cà phê, quay clip “behind the scenes” đăng TikTok. Không gian dễ thương, vui nhộn mà vẫn có đủ góc xinh để check-in, ai cũng có ảnh đẹp mang về.

Nếu muốn nhẹ nhàng và nghệ hơn, có thể ghé Malena’s Dream Canvas, đây là lớp vẽ dành cho các bé thích sáng tạo màu sắc. Ở đây, các bạn nhỏ được thử vẽ phản quang, làm tranh tái chế, học cách cảm nhận màu sắc, còn anh chị đi cùng thì thoải mái chill trong không gian nghệ thuật đầy ánh sáng. Vừa thư giãn, vừa được chứng kiến những bức tranh đầu tay của “họa sĩ nhí” nhà mình.

Một gợi ý khác cũng đang được nhiều người mê tít là workshop làm gốm ở Thảo Điền. Cả buổi chiều tràn nắng, bé thì mải nặn ly chén, anh chị thì chụp ảnh trong không gian cực “Hàn”. Tay dính đất mà ai cũng cười tươi, vừa có món handmade mang về, vừa có kỷ niệm đáng nhớ.

Không gian Malena’s Dream Canvas gây ấn tượng với các bạn nhỏ

Giữa hàng loạt những địa điểm vui chơi đó Malena’s Dream Canvas nổi bật như một lớp học vẽ mang tinh thần “chữa lành”, nơi mỗi bức tranh đều là câu chuyện riêng của cảm xúc và trí tưởng tượng trẻ thơ.

Khác với lớp học vẽ thông thường, tại đây, trẻ được tự do thử nghiệm với nhiều chất liệu như giấy tái chế, màu phản quang, sơn dầu hay đất nặn. Khóa học được thiết kế gồm 12 buổi học trên lớp kèm các hoạt động ngoại khóa, kết thúc bằng buổi trưng bày tác phẩm trong không gian nghệ thuật chuyên nghiệp. Các em học cách cảm nhận màu sắc, đường nét, và học cách thể hiện bản thân qua từng nét vẽ. Không khí lớp học nhẹ nhàng, ấm cúng, khuyến khích các em lắng nghe cảm xúc của mình, thay vì sao chép hình mẫu có sẵn. Kết thúc khóa học, mỗi học viên đều có cơ hội trưng bày tác phẩm trong không gian nghệ thuật nhỏ như một buổi tổng kết hành trình sáng tạo.

Không gian mở cho các em bé tự do sáng tạo

Không gian Malena’s Dream Canvas được sáng lập bởi diễn viên Diễm Hằng, người từng quen thuộc với khán giả qua Nhật ký Vàng Anh và nhiều bộ phim truyền hình. Từ diễn xuất đến hội họa, cô vẫn giữ vai trò là người kể chuyện, chỉ khác rằng, lần này cô kể bằng gam màu, ánh sáng và niềm vui hồn nhiên của những học viên nhí.

Diễn viên Diễm Hằng

Cuối tuần không cần đi xa, chỉ cần chọn một góc đúng vibe là đã có ngay buổi chơi vui trọn vẹn. Các bạn nhỏ được trải nghiệm, anh chị được thư giãn, còn cả nhóm thì có thêm cả kho ảnh đáng yêu để khoe mạng xã hội.