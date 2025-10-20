Diễn viên Kim Thư gác niềm đam mê nghệ thuật sau biến cố, tiết lộ mối quan hệ với chồng cũ

Nữ diễn viên chọn cách đương đầu sau biến cố

Nhắc đến diễn viên Kim Thư, khán giả nhớ đến hình ảnh "bà hoàng phòng vé", từng oanh tạc khắp các rạp chiếu Việt với những vai diễn trong phim điện ảnh như: Lục Vân Tiên, Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Võ lâm truyền kỳ, Hello cô Ba,...

Diễn viên Kim Thư và đạo diễn Phước Sang từng là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ.

Bên cạnh thành công trong nghệ thuật, khán giả còn biết đến diễn viên Kim Thư với chuyện tình yêu cùng "ông bầu" Phước Sang. Cả hai từng được xem là cặp đôi trai tài gái sắc của showbiz Việt. Dù không làm đám cưới nhưng cả hai đã có 2 con chung, sống trong căn biệt thự sang trọng triệu đô ở trung tâm TP.HCM.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Phước Sang bất ngờ đầu tư 1.000 tỷ đồng vào bất động sản. Tuy nhiên biến cố ập đến khi anh bị vỡ nợ vì không có nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực nhà đất, khiến Phước Sang rơi từ đỉnh cao danh vọng xuống vực thẳm. Cuối năm 2012, diễn viên Kim Thư chia sẻ với báo giới cô và Phước Sang đã ly hôn hơn 1 năm.

Sau biến cố, Kim Thư gần như vắng bóng trên thị trường giải trí. Thời gian này, Kim Thư phải làm đủ nghề như bán xôi, gà luộc,... để trang trải cuộc sống, nuôi 2 con và trả nợ giúp chồng cũ.

Kim Thư gác niềm đam mê nghệ thuật để tập trung kinh doanh, chăm lo cho các con. Ảnh: T.A.

Từng trải qua giai đoạn không biết bắt đầu từ đâu, Kim Thư thừa nhận cơ nghiệp hiện tại là cả hành trình nỗ lực học hỏi. Gần đây, diễn viên 7X đón tin vui khi mở một nhà hàng theo phong cách Nhật Bản, mong muốn mang đến nhiều trải nghiệm cho thực khách.

Trong cuộc trò chuyện, Kim Thư không khỏi nghẹn ngào khi nhắc về biến cố. Cô kể có giai đoạn bản thân không còn đủ chi phí trang trải cuộc sống, không tránh khỏi những lo lắng, hoang mang. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, nữ nghệ sĩ chọn cách đương đầu.

Kim Thư chăm chút cho từng món ăn tại nhà hàng mới. Ảnh: FBNV.

Từ trải nghiệm của bản thân, diễn viên Đẻ mướn quan niệm rằng "cứ cố gắng hết sức". Cô tâm sự: "Có những lúc tôi tưởng như mình không gồng nổi nữa nhưng phải ráng, vì sau lưng là gia đình, nhân viên. Chia sẻ thì đơn giản nhưng thực tế, điều đó không đơn giản, nhưng nó không có nghĩa là mình không làm được".

Nhìn lại hành trình đó, Kim Thư biết ơn vì bản thân không bị ủ dột trong quá khứ mà luôn cố gắng từng ngày. Song cũng có những phút giây khi nhìn đồng nghiệp có những bước tiến trong nghề, cô đau khi nhớ lại những khoảnh khắc được đóng phim. "Tôi tự trấn an rằng bây giờ khán giả vẫn thương yêu tôi. Có thể sẽ không còn là sự ủng hộ khi tôi xuất hiện trên màn ảnh nhưng họ đang ủng hộ mình qua những bữa ăn", cô bộc bạch.

Vẫn chăm sóc, lo lắng cho người cũ

Hành trình từ "bà hoàng phòng vé" đến người phụ nữ tự tay gây dựng lại mọi thứ sau đổ vỡ hôn nhân cho thấy ở Kim Thư không chỉ có nhan sắc, tài năng mà còn có bản lĩnh và ý chí phi thường.

Sau biến cố hôn nhân, Kim Thư giờ đây đã ổn định cuộc sống.

Giữa một showbiz vốn ồn ào với những cuộc đua hào quang, Kim Thư chọn cách lặng lẽ đứng ngoài vòng xoáy thị phi, dành tâm sức cho gia đình và công việc kinh doanh.

Dù đã đường ai nấy đi song trong giai đoạn Phước Sang gặp biến cố về sức khỏe, Kim Thư vẫn ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng dù không chia sẻ nhiều trước truyền thông. Cô vẫn giữ mối quan hệ với chồng cũ vì các con.

Kim Thư và 2 con trai trong lần hiếm hoi có mặt tại một sự kiện.

Kim Thư quan niệm khi làm nghệ sĩ, sẽ có người thương, kẻ ghét. Nữ diễn viên thừa nhận không thích ồn ào nên chọn cuộc sống bình lặng, kín tiếng. Cô tin rằng những gì bản thân đang nỗ lực thực hiện, Phước Sang sẽ là người cảm nhận rõ nhất. "Mọi người đôi lúc nhìn vào thấy căng thẳng quá, nhưng 2 chúng tôi đâu căng thẳng đến mức độ đó đâu. Nhất là 2 con của tôi khá ngoan, hiểu chuyện, đó là điều tôi cảm thấy hạnh phúc rồi", cô bộc bạch.

Kim Thư chụp ảnh cùng ca sĩ Bảo Thy. Ảnh: FBNV.

Những biến cố từng tưởng chừng nhấn chìm nữ diễn viên nay trở thành chất liệu quý, giúp cô trân trọng hơn giá trị của sự bình yên và hạnh phúc giản đơn.

Khán giả khi nhắc lại Kim Thư không chỉ nhớ đến các vai diễn điện ảnh đình đám một thời, cuộc tình tưởng chừng như viên mãn với Phước Sang mà còn nể phục nghị lực và sự kiên cường của một người phụ nữ đã vượt qua tất cả để đứng vững.

Tùng Lâm (theo thanhnien, saostar)