Điện thoại rơi trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Một tai nạn hy hữu vừa xảy ra, em bé chỉ mới hơn 2 tháng tuổi đã bị chấn thương sọ não vì điện thoại rơi trúng đầu.

Tại Khoa Hồi sức Ngoại - Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Tp.HCM) trong những ngày cận Tết, số trường hợp trẻ nhập viện vì tai nạn sinh hoạt có xu hướng tăng. Bác sĩ Lê Thanh Hà chia sẻ một trường hợp là trẻ 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não do điện thoại rơi trúng đầu.

Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu trong lúc bế con, người mẹ sử dụng điện thoại phía trên đầu trẻ. Thiết bị bất ngờ trượt tay và rơi trực tiếp xuống vùng đầu mặt của bé. Vài giờ sau, trẻ quấy khóc kéo dài, nôn ói, bú kém và lừ đừ. Kết quả chụp CT sọ não cho thấy bé bị xuất huyết nội sọ, tụ máu dưới màng cứng và phù não nhẹ. Trẻ phải điều trị hồi sức tích cực trong 5 ngày.

Bác sĩ Hà cho biết, hộp sọ của trẻ sơ sinh mềm, khả năng bảo vệ não còn hạn chế. Một chiếc điện thoại thông minh nặng khoảng 180-250g có thể gây tổn thương nghiêm trọng nếu rơi từ tay người lớn xuống đầu trẻ.

Trước đó cũng có một trường hợp tương tự, bé gái 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não do điện thoại rơi trúng đầu.

Theo lời kể của người nhà, trong lúc mẹ bé sạc điện thoại và để trên tủ quần áo, không may, điện thoại rơi mạnh xuống và đập vào đầu con gái mới 2 tháng tuổi.

Cú va chạm làm cho xương sọ bé bị tổn thương, da đầu như bong bóng, gia đình đã chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 Tp.HCM để cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu.

Để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc trong dịp Tết, phụ huynh cần lưu ý: - Không sử dụng điện thoại hoặc vật nặng phía trên đầu trẻ sơ sinh. - Sắp xếp nhà cửa gọn gàng, giữ lối đi thông thoáng. - Tăng cường giám sát trẻ, đặc biệt khi nhà đông người. - Không để trẻ tiếp cận rượu bia, pháo, nguồn nhiệt và các vật sắc nhọn.

Trúc Chi (t/h Vietnamnet, Công Lý)