Diễn biến lạ của thị trường bánh chưng, bánh tét Tết năm nay

Mới đầu tháng Chạp, thị trường bánh chưng, bánh tét Tết đã bắt đầu khởi động cho tiệc tất niên ở nhà hàng, khách sạn và người tiêu dùng ăn Tết sớm.

Bà Ngô Bích Quyên, Giám đốc Điều hành Công ty CP Vạn Sơn Thịnh Phát (hệ thống bán lẻ Organicfood), cho biết trước nhu cầu tăng cao của khách hàng, các cửa hàng bán bánh chưng mỗi ngày thay cho việc chỉ bán vào mùng 1 và rằm (Âm lịch) như trước đó.

Bà Quyên cho hay năm nay có nhiều đơn vị chuyên nghiệp tham gia thị trường nên cạnh tranh gay gắt hơn.

Thực tế, có nhiều hộ nhỏ lẻ phải rời thị trường do không chuẩn bị kịp giấy tờ pháp lý từ đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, công bố sản phẩm,… Trong khi đó, các ông lớn ngành thực phẩm rất dễ dàng phát triển sản phẩm mới là bánh chưng, bánh tét với sản lượng lớn.

Bánh chưng Organicfood

Do đó, dù chịu áp lực về chi phí nguyên liệu đầu vào, Organicfood vẫn giữ giá bán như các năm.

"Chúng tôi khuyến khích khách hàng đặt hàng sớm bằng cách giảm giá 10% cho các đơn hàng đặt trước 20 tháng Chạp để chủ động kế hoạch gói bánh" – bà Quyên nói.

Bánh chưng đang bán ở siêu thị

Trên nền tảng thương mại điện tử, TikToker Min Mặn Mồi (tên thật Tiêu Hoàng Minh) – một nhà bán hàng nổi tiếng trên TikTok Shop về bánh Tét cho biết từ tháng Chạp, mỗi ngày bán được khoảng 500 đòn bánh, tăng 200 đòn so với ngày thường.

Ông Tiêu Hoàng Minh nói sẽ cố gắng giữ giá bánh và kỳ vọng cận Tết có thể bán được tối đa công suất là 1.000 đòn bánh/ngày. Cơ sở gói bánh của ông cũng được xây mới, rộng rãi hơn để tăng quy mô sản xuất.

Givral lần đầu bán bánh chưng Tết

Điển hình cho xu hướng tham gia thị trường bánh chưng Tết của thương hiệu lớn là Công ty CP Bánh Givral khi lần đầu ra mắt bánh chưng với 2 phiên bản bánh chay và mặn. Hiện sản phẩm đã có mặt trên thị trường, đồng giá bán lẻ 195.000 đồng/bánh 900 gram.

Tăng giá vào cuối tháng Chạp Đại diện HTX nông thương Đất Tổ (Phú Thọ) chuyên bánh chưng cũng cho biết chỉ tăng giá nhẹ để giữ khách dù các nguyên liệu như nếp, đậu xanh, thịt heo, lá dong đều tăng giá rất mạnh. Giá bánh chưng hiện tại 130.000 đồng/chiếc; sau 15 tháng Chạp là 156.000 đồng/chiếc, tăng 6.000 đồng/chiếc do nguyên liệu tăng và chi phí tuân thủ tăng. Một số lò chuyên sản xuất bánh chưng, bánh tét cũng thường tăng giá 10.000 - 20.000 đồng/chiếc từ sau rằm tháng Chạp do chi phí sản xuất tăng.



