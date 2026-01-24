Cảnh báo nóng: Công an thông báo đến những ai nhận được tin nhắn Zalo sau có thể bị rút sạch tiền trong tài khoản

Theo Công an xã Đạ Huoai 3, thời gian gần đây đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh cán bộ, nhân viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo giả mạo, tự xưng là cán bộ đăng kiểm, chủ động nhắn tin làm quen và đề nghị hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục đăng kiểm phương tiện. Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng gửi thông tin liên quan đến phương tiện và yêu cầu người dân kiểm tra, xác nhận.

Tiếp đó, đối tượng đề nghị “hỗ trợ đăng ký lịch đăng kiểm trước”, yêu cầu nạn nhân chuyển một khoản phí nhỏ bằng hình thức quét mã QR.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng tiếp tục yêu cầu gọi video, hướng dẫn quay lại toàn bộ quá trình giao dịch. Thông qua cuộc gọi video này, các đối tượng đã chiếm đoạt mã OTP, dữ liệu khuôn mặt, thông tin sinh trắc học của nạn nhân.

Từ các thông tin thu thập được, đối tượng nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản sang tài khoản khác. Chỉ đến khi tài khoản bị rút sạch, nạn nhân mới phát hiện mình đã bị lừa đảo.

Công an xã Đạ Huoai 3 cũng nhấn mạnh, cơ quan đăng kiểm không liên hệ làm việc với người dân qua tài khoản Zalo cá nhân; không yêu cầu chuyển tiền qua mã QR cá nhân; không yêu cầu gọi video, quay màn hình, cung cấp mã OTP hoặc thông tin sinh trắc học dưới bất kỳ hình thức nào.

Để phòng ngừa lừa đảo, lực lượng Công an khuyến cáo người dân chỉ thực hiện đăng ký đăng kiểm thông qua cổng thông tin điện tử, website chính thức của cơ quan chức năng.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân, dữ liệu sinh trắc học cho bất kỳ cá nhân nào. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.

Đồng thời, người dân được khuyến nghị chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo cho người thân, bạn bè nhằm phòng ngừa, hạn chế thiệt hại và đấu tranh hiệu quả với các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.



