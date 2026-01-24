Đi làm vào dịp Tết Nguyên đán, người lao động được hưởng lương như thế nào?

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Theo phương án đã được phê duyệt, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 sẽ diễn ra từ thứ Bảy ngày 14/02 đến hết Chủ nhật ngày 22/02/2026 (theo Dương lịch).

Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 sẽ gồm 5 ngày nghỉ theo quy định, trong đó có 1 ngày nghỉ trước Tết và 4 ngày nghỉ sau Tết. Thời gian nghỉ được tính từ thứ Bảy ngày 14/02/2026 dương lịch, tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ, đến hết Chủ nhật ngày 22/02/2026 dương lịch, tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Cán bộ công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 9 ngày trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Với cách sắp xếp này, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 9 ngày trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tổng số ngày nghỉ bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần. Đây là quãng thời gian tương đối dài, tạo điều kiện để người lao động trong khu vực nhà nước chủ động kế hoạch về quê, du xuân, nghỉ ngơi và phục hồi sức lao động.

Đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, pháp luật hiện hành cho phép người sử dụng lao động chủ động lựa chọn phương án nghỉ Tết phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên, dù áp dụng phương án nào, doanh nghiệp vẫn phải bảo đảm đủ số ngày nghỉ Tết theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, do đặc thù của nhiều ngành nghề như: y tế, giao thông, dịch vụ, các ngành sản xuất liên tục…, không ít người lao động vẫn làm việc trong những ngày Tết. Đi kèm với đó là chế độ tiền lương cao hơn nhiều so với ngày thường.

Đi làm dịp Tết Nguyên đán được hưởng bao nhiêu phần trăm lương?

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định rõ Tết Nguyên đán là một trong những ngày lễ, Tết mà người lao động được nghỉ làm việc và vẫn hưởng nguyên lương. Điều này có nghĩa là, nếu người lao động không đi làm trong các ngày Tết, họ vẫn được doanh nghiệp trả đủ tiền lương như những ngày làm việc bình thường.

Người lao động đi làm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ được hưởng mức lương bao nhiêu phần trăm? (Ảnh minh họa: TTXVN).

Trong trường hợp vì yêu cầu công việc, người lao động phải làm việc vào ngày Tết, tiền lương sẽ không tính như ngày thường mà được áp dụng theo chế độ làm thêm giờ, với mức chi trả cao hơn đáng kể. Cụ thể, theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, Tết sẽ được trả lương ít nhất bằng 300% tiền lương, chưa kể khoản 100% tiền lương của ngày lễ mà người lao động vẫn được hưởng.

Như vậy, nếu người lao động đi làm vào ban ngày trong dịp Tết Nguyên đán, tổng thu nhập thực tế họ nhận được sẽ tối thiểu là 400% tiền lương của ngày làm việc bình thường. Con số này bao gồm 100% tiền lương của ngày làm việc theo hợp đồng và thêm ít nhất 300% tiền lương do làm việc vào ngày nghỉ lễ, Tết.

Không dừng lại ở đó, theo quy định hiện hành, nếu người lao động làm việc ban đêm thì sẽ được trả thêm ít nhất 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. Ngoài ra, nếu vừa làm thêm giờ vừa làm việc vào ban đêm, người lao động còn được trả thêm 60% tiền lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc làm vào ban ngày.

Cộng gộp các khoản này, nếu làm thêm giờ vào ban đêm trong ngày Tết Nguyên đán, người lao động sẽ được hưởng ít nhất 490% tiền lương. Mức 490% này bao gồm: 100% tiền lương của ngày làm việc bình thường, 300% tiền lương của ngày nghỉ lễ, 30% tiền lương do làm việc ban đêm và thêm 60% tiền lương cho phần làm thêm giờ vào ban đêm.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, tiền thưởng Tết là một trong những khoản tiền được người lao động quan tâm. Đó là tiền mà người lao động thường nhận được trong dịp Tết Nguyên đán 2026 tại phần lớn các doanh nghiệp, mức thưởng sẽ tùy thuộc mỗi đơn vị.

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Căn cứ quy định trên, thưởng Tết là số tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Ngoài tiền mặt, doanh nghiệp có thể thưởng Tết cho người lao động bằng tài sản, hiện vật hoặc bằng các hình thức khác.