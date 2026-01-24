Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng PC03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Hiển (SN 1962), Ngô Mỹ Hoành (SN 1973) và Võ Văn Nghề (SN 1993, cùng ngụ TP.HCM) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Hiển, Hành, Nghề tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trước đó, lúc 13h30 ngày 8/1, trong quá trình tuần tra địa bàn, Tổ công tác Đội 6 – Phòng PC03 phối hợp Công an xã Bình Hưng phát hiện Võ Văn Nghề điều khiển xe máy chở nhiều thùng carton chứa thuốc dạng hoàn màu đen, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Qua làm việc, Nghề khai nhận được Hiển thuê vận chuyển số hàng trên đi giao cho khách thông qua xe tuyến TP.HCM – Tây Ninh. Từ đó, Cơ quan điều tra tiến hành mở rộng xác minh, khám xét các địa điểm có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do các sản phẩm thuốc từng được đăng ký lưu hành trước đây đã bị thu hồi, Hiển cùng vợ là Hoành đã tổ chức sản xuất nhiều loại "thuốc đông y" chưa được cấp phép, đồng thời tự đặt tên thuốc, dựng tên công ty và địa chỉ sản xuất tại nước ngoài như Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc)... để in trên bao bì, tạo cảm giác là hàng nhập khẩu, gây khó khăn cho việc truy xuất nguồn gốc.

Qua điều tra, xác định các đối tượng còn sử dụng hoạt chất betamethasone – một chất chống viêm, giảm đau thuộc nhóm thuốc tân dược, không được phép sử dụng trong thuốc đông y.

Các sản phẩm thuốc đông y giả bị lực lượng chức năng thu giữ

Việc pha trộn hoạt chất này khiến người sử dụng cảm nhận hiệu quả giảm đau nhanh, từ đó dễ tin tưởng, lệ thuộc vào sản phẩm, trong khi tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu sử dụng kéo dài, không có chỉ định và kiểm soát y tế.

Quá trình khám xét, công an thu 13.096 sản phẩm thuốc đông y giả cùng nhiều máy móc, nguyên liệu, tem nhãn, bao bì phục vụ cho hoạt động sản xuất thuốc giả.

Hiện Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối tiêu thụ, nguồn cung nguyên liệu và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.