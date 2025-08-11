Điểm yếu của Châu Bùi: Quá quan tâm đến cộng đồng mạng nói gì về mình

Nổi danh là hot girl rồi thành công trong lĩnh vực fashionista, Châu Bùi vốn là cái tên được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ. Phải công nhận rằng, Châu Bùi luôn nỗ lực trong việc làm mới bản thân, chịu học hỏi và không ngại thử trước những lĩnh vực mới. Đó cũng chính là lý do mà Châu Bùi quyết định ghi tên mình vào chương trình Em Xinh Say Hi - một show thực tế chuyên về khả năng hát, vũ đạo.

Tuy nhiên, điều này lại khiến cô nhận về vô vàn ý kiến trái chiều từ những ngày đầu tiên. Không những vậy, hành trình tham gia Em Xinh Say Hi của Châu Bùi tựa như đồ thị hình sin, lúc thì được khen chót vót, lúc lại bị chê thậm tệ.

Châu Bùi đang là cái tên nhận nhiều sự quan tâm

Trong những tập đầu chương trình, Châu Bùi được cho là nhân tố “đánh đâu thắng đó”. Cô liên tiếp ở trong top an toàn, đạt số điểm cao và khi làm đội trưởng dẫn dắt nhóm cũng để lại nhiều ấn tượng. Không những thế, câu chuyện âm thầm học hát trong 6 năm của Châu Bùi cũng “gây sốt” trên MXH, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến nhiều bạn trẻ.

Thế nhưng càng đi sâu vào những vòng trong, Châu Bùi càng để lộ ra nhiều khuyết điểm. Từ giọng hát đến cách ứng xử, thể hiện bản thân trong chương trình, Châu Bùi là tâm điểm bàn tán trên MXH Threads. Cô bị nhận xét là: “EQ thấp”, “Cứ cất giọng hát là gây hụt hẫng”, “Nói chuyện nhạt, thả miếng nhưng không vui”, “Không xứng đáng chiếm slot vòng trong vì còn nhiều nhân tố làm tốt hơn Châu Bùi nhưng lại bị loại sớm”,...

Những gì MXH đang bàn tán về mình, Châu Bùi đều biết.

Thậm chí, biết quá nhiều.

Cô còn từng trực tiếp bình luận dưới một góp ý của khán giả, đưa ra những lời giải thích về một vài hạn chế của bản thân. Châu Bùi bày tỏ mong muốn được khán giả nhìn nhận mình đã cố gắng luyện tập, vượt qua giới hạn thế nào chứ không phải đã học hát được bao nhiêu năm.

Những gì Châu Bùi thể hiện đều tạo ra nhiều ý kiến trái chiều từ giọng hát cho đến cách biểu cảm, trò chuyện,...

Song, chấp niệm và cũng là điểm yếu của Châu Bùi là khi cô đang quá quan tâm đến những lời cộng đồng mạng nói về mình.

Minh chứng là trong tập mới nhất, phát sóng vào ngày 9/8, Châu Bùi nhắc đến loạt bình luận tiêu cực chê bai giọng hát mình. Cô lần lượt giải thích từng tranh cãi trên MXH, từ việc phản ứng “quá lố”, EQ thấp cho đến những nhận xét cho rằng Châu Bùi “overrated”, hát hò không tới nơi, hình ảnh không tới chốn.

"Ở trong đội các chị em, em thấy các chị đọc trên mạng nhiều quá, và có những xao động trong lòng. Rồi em cũng lên mạng để đọc và em nhận ra là, có những người em rất ngưỡng mộ trong âm nhạc, thì cũng bị người ta nói là 'người này vào đây có bị đánh giá cao quá không ta'. Người nào cố gắng hài miếng, là những thứ mà em không thể nào làm được, thì bị người ta nói là 'sao cứ hài miếng, chả tập trung vào âm nhạc gì cả'. Còn người tập trung vào âm nhạc thì cũng bị nói là "sao mà nhạt nhẽo thế'.

Cứ mỗi lần chiếu 1 tập, mình rất run, mình không biết mình có được khen, cái tự nhiên đó của mình có được đón nhận không. Cái tự nhiên như ở nhà ý, mình đùa vui với mọi người như đùa với team hay bạn bè mình á. Nhưng mà... đôi khi tự nhiên quá có những lúc không kiểm soát được bản thân mình. Nên là, tất cả những gì mình trải qua, nếu mình thực sự yêu nghề, muốn tiếp tục với hành trình này, thì khán giả là người nói cho mình biết mình nên làm gì, và mình sẽ lắng nghe. Những gì chưa tốt thì sẽ sửa, và bỏ qua những suy nghĩ là lúc nào mình cũng phải hoàn hảo", Châu Bùi nức nở trải lòng.

Châu Bùi "ghim" loạt bình luận chê của khán giả, trải lòng về việc tập hát

Tuy nhiên nhiều người lại cho rằng việc quá quan tâm đến MXH đang nói gì lại là điểm yếu, tự tạo ra áp lực cho chính Châu Bùi

Những nghệ sĩ khác có thể sẽ thấu hiểu cảm xúc này của Châu Bùi. Nhưng với công chúng, họ chỉ thấy rằng Châu Bùi đang để lộ ra điểm yếu của chính mình.

Không thể phủ nhận, việc dám nói thẳng về áp lực dư luận là một điểm mạnh, thể hiện sự chân thật. Nhưng trong bối cảnh một cuộc thi, khán giả thường quan tâm nhiều hơn đến màn trình diễn và sự tiến bộ rõ rệt, thay vì câu chuyện cá nhân được nhắc đi nhắc lại.

Vô tình, điều này khiến Châu Bùi mang theo một áp lực kép: Vừa phải thi đấu, vừa phải “giải oan” cho chính mình ngay trước công chúng. Và khi cảm xúc được bộc lộ trên sóng, nó dễ bị khán giả phân loại thành “yếu đuối” hoặc “quá để tâm”, dù thực tế đó có thể chỉ là khoảnh khắc giãi bày thành thật.

Công bằng mà nói, Châu Bùi trong livestage mới nhất đã có sự thay đổi, hát rõ lời, biết tiết chế biểu cảm, tạo cảm giác tự nhiên hơn. Với những người đã theo dõi từ đầu, sự thay đổi này cho thấy nỗ lực học hỏi và điều chỉnh của cô không phải chỉ tồn tại trên lời nói. Chính điều đó khiến nhiều người vẫn “respect” và chờ xem cô sẽ mang đến điều gì trong chung kết. Ngoài ra, không ít người cho rằng, nếu bỏ được áp lực dư luận ra khỏi tâm trí, rất có thể phần trình diễn của Châu Bùi sẽ bùng nổ hơn.

Một thực tế khắc nghiệt là trong gameshow ca hát hay bất kỳ cuộc thi giải trí nào, những lời nhận xét tiêu cực là điều không thể tránh. Nghệ sĩ không thể “chặn” dư luận, chỉ có thể chọn cách nào tinh tế để phản ứng. Người càng lì trước thị phi, càng giữ được sức bền trên đường dài.

Châu Bùi rõ ràng là người nhạy cảm và cầu toàn, hai tính cách vừa giúp cô vươn xa trong thời trang, vừa có nguy cơ kéo chậm bước tiến ở sân chơi mới. Nếu biết đặt một “bộ lọc” cho những gì nên tiếp nhận và những gì nên bỏ ngoài tai, Châu Bùi sẽ giảm bớt cảm giác nặng nề, đồng thời tập trung toàn lực vào phần trình diễn.

Cuối cùng, Châu Bùi đang bước vào chặng cuối của Em Xinh Say Hi - nơi khán giả sẽ nhớ nhiều nhất đến phần trình diễn, chứ không phải câu chuyện hậu trường. Dư luận sẽ luôn tồn tại, khen chê lẫn lộn và nghệ sĩ không thể điều khiển tất cả.

Điều có thể kiểm soát duy nhất là cách bước ra sân khấu, dồn hết năng lượng để tỏa sáng, thay vì mang theo gánh nặng những lời bàn tán. Nếu muốn phá bỏ định kiến, đôi khi câu trả lời mạnh mẽ nhất không nằm ở một bài chia sẻ dài, mà ở khoảnh khắc khán giả phải thừa nhận rằng: “Châu Bùi - cô ấy làm được rồi”.