Chùm ảnh màn hình LED toàn nhân vật VIP và màn focus cam viral khắp cõi mạng: 1 từ thôi, XỊN

Tối 10/8, concert Tổ Quốc Trong Tim chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình. Đây được xem là một trong những sự kiện nổi bật trong chuỗi hoạt động dịp hưởng ứng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngoài sự hưởng ứng từ đông đảo người dân, các tiết mục trình diễn đặc biệt, concert còn khiến nhiều người thích thú vì sự xuất hiện của các nhân vật đặc biệt. Màn hình LED tại concert đã ghi lại toàn bộ hình ảnh, biểu cảm cùng những chia sẻ của họ tự sự kiện đặc biệt.

Đó là 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 từng tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 tại Quảng trường Đỏ (Nga). Đó là các VĐV đại diện cho thể thao Việt Nam như: cầu thủ Nguyễn Quang Hải, kình ngư Ánh Viên, Lê Văn Công,...

Những người đu concert Quốc gia đã nhanh tay ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này và chia sẻ khắp MXH:

Các chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 từng tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 tại Quảng trường Đỏ (Nga) có mặt tại concert

Các vận động viên tiêu biểu

Trước khi chương trình chính thức diễn ra, màn focus cam độc nhất vô nhị cũng khiến dân tình thích thú.

Thay vì hướng đến các cặp đôi hay thử thách dance như các concert bình thường, camera man đã lia đến các bác cựu chiến binh trên ghế khán đài, đến các chiến sĩ thuộc lực lượng an ninh đang làm nhiệm vụ. Chính vì vậy, người xem được chứng kiến những phản ứng đặc biệt trên màn hình lớn.

Những khoảnh khắc focus hiếm có và xúc động (Nguồn: Phạm Thế Hiển)

Nhiều chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giữ an ninh và trật tự concert khi thấy mình xuất hiện liền đứng nghiêm, giơ tay chào điều lệnh. Ngoài ra một số chiến sĩ lại có phản ứng hài hước như tạo dáng trái tim với đồng đội đứng bên cạnh, vẫy tay chào mọi người,... Đặc biệt mỗi người đều cười rất tươi, ánh mắt tràn đầy sự tự hào khiến người xem xúc động.

Giây trước còn đang đứng xem thì ngay giây sau các chiến sĩ liền chào điều lệnh

Một chiến sĩ đang ngồi cũng nhanh chóng đứng dậy chào

Những khoảnh khắc xúc động

Nụ cười rạng rỡ của chiến sĩ trẻ

Về phía người đi xem concert, ai nấy đều hào hứng với màn focus cam độc lạ này. Dù không có hiệu ứng rực rỡ, không lời dẫn dài dòng, chỉ là một cú “focus” đúng lúc, đủ mọi người cảm nhận được công việc thầm lặng của các chiến sĩ và hào hứng hoan hô.

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ rằng đây chính là một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất đêm concert. Bởi lẽ bình thường các chiến sĩ sẽ không bao giờ lên hình như thế này.

“Trời ơi tui bị luỵ concert này quá đi à”, “Thích những khoảnh khắc này”, “Dễ thương quá”, “Hoà bình đẹp quá ạ”, “Lần đầu tiên thấy các anh cameraman hoạt động hết công suất như vậy. 10 điểm không có nhưng”, “Nhìn động tác khép chân nghiêm chào dứt khoát mê thế!”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Các chiến sĩ nghiêm túc khi làm nhiệm vụ nhưng khi lên sóng cũng rất hài hước

(Ảnh chụp màn hình/ @kientiger386 & @songaotoicongchien)