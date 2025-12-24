Điểm lại những khoảnh khắc “siêu đẹp trai” của T1 qua ống kính của Galaxy S25 Ultra

Với fan eSports, chiếc điện thoại trong tay không chỉ để chụp ảnh kỷ niệm, mà là công cụ duy nhất giúp giữ lại những khoảnh khắc không lặp lại. Tại fanmeeting của đội tuyển T1 ở Việt Nam, nơi mọi ánh nhìn đều đổ dồn về sân khấu và có những cảm xúc bùng nổ chỉ trong vài giây, Galaxy S25 Ultra trở thành thứ mà fan đặt trọn niềm tin để theo kịp từng khoảnh khắc đang diễn ra.

Mọi khoảnh khắc đều là "one-shot"

Với phần chương trình được hóng chờ nhất là fanmeeting với đội tuyển T1, nhiệm vụ của chiếc điện thoại lúc này không còn dừng ở việc "chụp đẹp không tì vết như DLSR", mà phải chụp thật nhanh và bắt thật trúng khoảnh khắc đang diễn ra ngay trên sân khấu. Với Galaxy S25 Ultra, cụm camera được kích hoạt trong chớp mắt, kết hợp khả năng bắt nét tự động gần như tức thì và khóa sáng thông minh, giúp khung hình không bị cháy hay mất chi tiết dù ánh đèn sân khấu liên tục thay đổi.

5 chàng tuyển thủ T1 xuất hiện khiến cả hội trường bùng nổ (Ảnh chụp bởi Minh Anh bằng Samsung Galaxy S25 Ultra)

Đặc biệt, trong không gian đông nghẹt người, khi không phải lúc nào cũng đứng ở vị trí gần sân khấu, zoom quang học 5x và 10x trở thành "vũ khí" thực sự. Chỉ cần giơ máy lên, chọn nhanh mức zoom phù hợp, fan vẫn có thể bắt trọn biểu cảm tự nhiên của các tuyển thủ từ xa, ảnh giữ được độ nét và chiều sâu thay vì bị bệt hay vỡ chi tiết. Theo kịp khoảnh khắc theo cách gọn gàng và chính xác, Galaxy S25 Ultra giúp fan tập trung hoàn toàn vào cảm xúc đang diễn ra trước mắt — thay vì phải loay hoay với kỹ thuật hay chỉnh tay phức tạp.

Các Tê cha đã có những màn giao lưu chơi game tương tác cực vui cùng cộng đồng Tê con Việt Nam (Ảnh chụp bằng Samsung Galaxy S25 Ultra của Minh Anh)

Những giây phút fan không muốn bỏ lỡ

Một trong những phần cao trào khác của buổi giao lưu là trận showmatch BO3 mang tính biểu tượng, khi các tuyển thủ All-Star Việt Nam bước lên sân khấu đối đầu trực tiếp với T1 ngay trên sân nhà. Nhịp độ trận đấu nhanh, tiếng hò reo dâng cao theo từng pha xử lý, cảm xúc được đẩy lên liên tục. Trải nghiệm trận đấu được đẩy lên một đẳng cấp hoàn toàn khác khi các tuyển thủ thi đấu trên dàn màn hình gaming Samsung Odyssey, đem đến chất lượng hiển thị cao cấp giúp từng chuyển động dứt khoát, từng pha xử lý kỹ thuật được tái hiện mượt mà, rõ nét và chân thực.

Dàn màn hình gaming Samsung Odyssey đồng hành cùng các tuyển thủ T1 trong trận showmatch đầy kịch tính trên sân khấu (Ảnh chụp bởi Galaxy S25 Ultra của Minh Anh)

Ở những khoảnh khắc như vậy, quay video không còn là chuyện "ghi lại cho có", mà là giữ trọn nhịp cảm xúc — từ sự kịch tính của trận đấu đến những phút giao lưu ấm áp trên sân khấu. Galaxy S25 Ultra phát huy thế mạnh ở khả năng chống rung quang học (OIS), giúp video luôn ổn định ngay cả khi người phía trước liên tục lắc lư, giơ tay cổ vũ hay di chuyển không ngừng.

Khoảnh khắc cộng đồng fan Việt Nam bất ngờ tổ chức sinh nhật cho Oner vô cùng vui vẻ và đầy cảm xúc qua ống kính camera của S25 Ultra với chế độ zoom x5 sắc nét (Video: Minh Anh)

Bên ngoài khu vực thi đấu chính, không gian trưng bày bộ sưu tập cúp vô địch của T1 thu hút đông đảo người hâm mộ dừng lại thật lâu. Những chiếc cúp lấp lánh mang theo cả một hành trình vinh quang, khiến fan không chỉ chụp lại làm kỷ niệm, mà còn tò mò muốn biết thêm về câu chuyện phía sau mỗi danh hiệu. Ngay lúc đó, chỉ cần chuyển chế độ tìm kiếm hình ảnh bằng "người bạn đồng hành" Gemini Live được tích hợp sẵn trên Galaxy S25 Ultra fan có thể nhanh chóng tra cứu chiếc cúp đang trưng bày là thành tích của giải đấu nào, thuộc mùa giải nào chỉ trong chớp mắt.

Buổi fanmeeting và trận thi đấu khép lại, nhưng những khoảnh khắc đã diễn ra trên sân khấu thì vẫn còn nguyên trong trí nhớ của người hâm mộ. Không chỉ là một buổi trình diễn đơn thuần, đó là những giây phút mà cả cộng đồng hâm mộ eSports Việt được sống trọn cùng cảm xúc của mình và khẳng định vị thế trên thị trường eSports thế giới. No Bad Seats không chỉ là thấy rõ sân khấu và nhìn rõ thần tượng. No Bad Seats còn là bắt kịp khoảnh khắc. Và với Samsung Galaxy S25 Ultra, fan không chỉ được chứng kiến, mà còn mang khoảnh khắc ấy về nhà - trọn vẹn, rõ ràng và đầy cảm xúc.