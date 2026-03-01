Điểm danh các ngành "hot" nhất mùa tuyển sinh ĐH năm 2026

Nếu như vài năm trước, trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ xuất hiện tại các trường ĐH chuyên về công nghệ thì sang mùa tuyển sinh năm 2026 đã ghi nhận một sự chuyển dịch mạnh mẽ. AI được ứng dụng thực tiễn để giải quyết các bài toán cụ thể trong kinh doanh, giáo dục, kỹ thuật,...

Chỉ tiêu ít, cạnh tranh cao

Năm 2026, Trường ĐH Tài chính - Marketing tuyển 8.000 chỉ tiêu ở 20 ngành thuộc các nhóm kinh tế – quản trị – công nghệ, trong đó có 4 ngành mới gồm AI, kiểm toán, kinh tế chính trị, quản lý kinh tế và khoa học dữ liệu.

PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm nay, trường tuyển sinh AI theo chương trình chuẩn với 70 chỉ tiêu. Để tăng cơ hội trúng tuyển, thí sinh có thể cân nhắc chọn thêm nguyện vọng vào ngành khoa học dữ liệu, ngành này trường tuyển sinh 90 chỉ tiêu.

Sinh viên trúng tuyển Trường ĐH Công thương TPHCM năm 2025 đăng ký ở ký túc xá của trường

Năm nay, Trường ĐH Công Thương TPHCM xét tuyển vào 39 ngành với tổng chỉ tiêu là 8.500 sinh viên chính quy và 1.000 chỉ tiêu chương trình liên kết quốc tế. Trong đó, ngành AI là ngành mới, xét tuyển các tổ hợp A00, A01, C01, D01.

Tại Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (TPHCM), ngoài ngành AI, năm nay trường có thêm nhiều ngành học đón đầu xu thế như quản lý và phát triển cảng – công trình biển, quản lý và khai thác metro – đường sắt tốc độ cao, logistics và vận tải đa phương thức...

Không nằm ngoài "cuộc chơi", Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (ĐH Đà Nẵng) mở mới 4 chuyên ngành gồm quản trị truyền thông số và sự kiện giải trí, đóng gói và kiểm thử vi mạch bán dẫn, thiết bị bay không người lái và kỹ thuật robot và AI.

Tại Trường ĐH Giao thông Vận tải (Hà Nội), ngành AI tuyển sinh với 40 chỉ tiêu, đây là mức chỉ tiêu thấp nhất trong số các ngành mà trường đào tạo.

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TPHCM nghiên cứu cánh tay robot pha cà phê tự động

Sức hút ngành ngôn ngữ

Bên cạnh nhóm ngành công nghệ, sức khỏe, sư phạm, nhóm ngành ngôn ngữ vẫn giữ vững "phong độ" trong nhiều năm qua. Không chỉ đào tạo ngôn ngữ đơn thuần, các trường ĐH còn chủ động kết hợp kiến thức liên ngành, nhờ đó sinh viên có thể mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm nhiều hơn.

Năm nay, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM mở thêm 4 ngành mới, gồm: Công nghệ thông tin, công nghệ bảo hiểm, ngôn ngữ Trung Quốc, quản trị khách sạn. Trong đó, ngành ngôn ngữ Trung Quốc tuyển sinh 80 chỉ tiêu. Với ngành AI, năm nay nhà trường tuyển sinh 150 chỉ tiêu.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) dự kiến mở thêm các ngành mới gồm: Tâm lý học (chuẩn quốc tế), quản lý đô thị và bất động sản, quan hệ công chúng, Hán Nôm và tiếng Trung thương mại.

Trong lộ trình hướng đến ĐH đa ngành, năm nay, Trường ĐH Luật TPHCM mở mới 4 ngành ngoài lĩnh vực pháp luật, gồm: Kinh tế số, thương mại điện tử, công nghệ tài chính, ngôn ngữ Trung Quốc.