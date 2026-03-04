Cha nhường "ghế" công việc cho cháu họ, con trai ruột 20 năm không nhìn mặt, đến lúc cha hấp hối mới biết lý do

Trong ký ức của nhiều gia đình từng sống qua thập niên 1980-1990 ở Trung Quốc, “suất tiếp quản” ở các nhà máy quốc doanh không chỉ là một cơ hội việc làm, mà là tấm vé bảo đảm cho cả tương lai. Khi thị trường lao động còn hạn chế, một vị trí chính thức trong xí nghiệp nhà nước gần như đồng nghĩa với sự ổn định dài lâu, thứ mà người dân nước này vẫn quen gọi là “bát cơm sắt”.

Chính trong bối cảnh ấy, câu chuyện của một gia đình đã rẽ sang hướng khác chỉ vì một quyết định. Người đàn ông trong câu chuyện năm nay đã gần 50 tuổi. Ông từng trải qua đủ thăng trầm cuộc sống, nhưng suốt 20 năm mang trong lòng một nỗi hận với cha. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày ông tốt nghiệp cấp ba, thi đại học không đỗ và chờ đợi cha - một công nhân kỹ thuật lâu năm tại nhà máy dệt nghỉ hưu để được tiếp quản vị trí theo quy định.

Cha ông làm việc cả đời trong nhà máy, từ khi còn là chàng trai trẻ đến lúc tóc bạc trắng. Theo chính sách khi ấy, con cái công nhân có thể vào làm thay khi cha mẹ về hưu. Với chàng thanh niên vừa trượt đại học, đó là lối đi rõ ràng nhất. Ông đã tính toán cuộc đời mình xoay quanh suất tiếp quản ấy: vào nhà máy, làm việc ổn định, dành dụm tiền cưới vợ, phụng dưỡng cha mẹ.

(Ảnh minh hoạ)

Nhưng mọi dự định lại sụp đổ khi một ngày mẹ ông mắt đỏ hoe báo tin rằng suất tiếp quản đã được cha ký nhường cho người người anh họ là con trai bác cả trong gia đình. Tin ấy như sét đánh ngang tai. Ông lao đến nhà máy, trước mặt nhiều công nhân, chất vấn cha vì sao lại trao cơ hội ấy cho người khác, trong khi ông mới là con ruột?

Người cha không giải thích, ông chỉ cúi đầu, im lặng, gương mặt nặng nề. Chính sự im lặng ấy khiến người con tin rằng mình bị phản bội. Ông bỏ về, dọn ra ngoài thuê trọ và từ đó gần như đoạn tuyệt với cha.

Trong suy nghĩ của ông khi ấy, dù gia đình bác cả khó khăn, bác mất sớm, bác gái bệnh tật, kinh tế túng thiếu thì đó vẫn không phải trách nhiệm của mình. Ông mới là con trai ruột. Cảm giác bị tước đi cơ hội “ổn định cả đời” khiến ông không thể nguôi ngoai.

Những năm sau đó, cuộc sống của ông rẽ sang hướng khác. Không có việc làm chính thức, ông ra công trường khuân vác, vào chợ bốc hàng, dãi nắng dầm mưa kiếm sống. Trong khi đó, anh họ mặc đồng phục nhà máy, có công việc đều đặn, ổn định. Mỗi lần nhìn thấy, nỗi oán hận trong ông lại lớn thêm.

(Ảnh minh hoạ)

Mẹ nhiều lần khuyên nhủ, nói cha có nỗi khổ riêng, nhưng ông không tin. Ông cho rằng đó chỉ là lời bao biện. Ngày cưới, ông không mời cha, khi con chào đời, ông cũng không để cha bế cháu. Suốt 20 năm, họ sống như hai người xa lạ, gặp ngoài đường, ông cũng quay mặt đi.

Người cha vì thế mà già đi nhanh chóng, tóc bạc, lưng còng, ánh mắt luôn dõi theo con trai với vẻ áy náy lẫn thương xót nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng. Biến cố xảy ra vào mùa đông năm ngoái, khi người cha đột quỵ. Nằm trên giường bệnh, ý thức mơ hồ, ông chỉ mong gặp con trai lần cuối. Trước sự cầu khẩn của mẹ, người con miễn cưỡng đến bệnh viện.

Người cha gầy gò chỉ còn da bọc xương. Thấy con bước vào, ánh mắt ông bừng sáng. Ông cố đưa tay lên nhưng không đủ sức. Không khí trong phòng bệnh nặng nề khi người mẹ nghẹn ngào nói sự thật: năm xưa, cha ông đã biết nhà máy dệt làm ăn sa sút, sắp cải tổ và cắt giảm lao động. Suất tiếp quản tưởng là cơ hội vàng, nhưng thực chất là “cái bẫy”. Ông đã tìm hiểu và biết chỉ trong vòng 3 năm, những người tiếp quản sẽ bị cho nghỉ việc.

Gia đình người anh họ không có ruộng đất, không có nguồn thu khác. Người cha tính toán rằng nếu anh họ vào làm, ít nhất còn có vài năm lương để đỡ đần gia đình. Còn con trai mình trẻ khỏe, có thể tự bươn chải. Ông sợ con bị mắc kẹt trong một nhà máy sắp phá sản, nên chọn cách im lặng nhường suất, chấp nhận bị hiểu lầm.

Nghe đến đó, người con sụp đổ. Hóa ra điều ông hận suốt 2 thập kỷ lại là sự bảo vệ âm thầm của cha. Thực tế sau đó chứng minh dự liệu của người cha hoàn toàn chính xác khi chỉ 3 năm sau khi tiếp quản, anh họ bị cho nghỉ việc và phải sống bằng nghề lao động tự do. Trong khi đó, người con nhờ bươn chải đã mở được cửa hàng riêng, cuộc sống ngày càng khấm khá.

(Ảnh minh hoạ)

Bên giường bệnh, ông nắm chặt tay cha, nghẹn ngào xin lỗi. Người cha mỉm cười nhẹ nhõm rồi nhắm mắt vĩnh viễn. Câu chuyện khép lại bằng sự muộn màng khi 20 năm hiểu lầm không thể lấy lại, nước mắt không thể bù đắp những năm tháng cha con xa cách.

Không phải tình yêu nào cũng được thể hiện bằng lời nói hay những hành động rõ ràng. Có những quyết định của cha mẹ mang dáng vẻ khắc nghiệt, thậm chí khiến con cái tổn thương, nhưng ẩn sau đó có thể là sự tính toán vì tương lai dài lâu.

Trong gia đình, khoảng cách lớn nhất không phải là giàu nghèo hay thành bại, mà là thiếu sự thấu hiểu. Nếu người cha năm ấy có thể nói ra sự thật, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nếu người con chịu lắng nghe thay vì vội kết luận, 20 năm xa cách đã không xảy ra.

Tình thân vì thế không chỉ cần hy sinh, mà còn cần đối thoại. Yêu thương nếu chỉ giữ trong im lặng đôi khi sẽ trở thành hiểu lầm. Điều đáng tiếc nhất trong đời người đàn ông, có lẽ không phải là mất đi một cơ hội việc làm, mà là mất đi những năm tháng được ở gần cha mẹ khi họ còn sống.

Theo Sohu