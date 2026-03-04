Chỉ cần con bạn có được 1 trong 5 đặc điểm này thì ra xã hội được nhiều người yêu quý, cuộc sống thuận lợi thành công!

Thực tế cho thấy, có những đứa trẻ thuở nhỏ học lực không quá nổi trội nhưng khi trưởng thành lại đạt được những thành tựu rực rỡ. Ngược lại, không ít "con nhà người ta" với bảng điểm chói sáng lại tỏ ra lúng túng, chật vật khi bước chân vào xã hội.

Điểm khác biệt nằm ở đâu? Thực chất, sự phát triển của một cá nhân trong tương lai phụ thuộc vào EQ nhiều hơn là IQ. Những đứa trẻ có chỉ số EQ cao thường bộc lộ 5 đặc điểm dưới đây từ rất sớm. Chỉ cần con sở hữu một trong số đó, cha mẹ có thể phần nào yên tâm về bản lĩnh của con sau này.

1. Khả năng làm chủ cảm xúc, không hành động theo bản năng

Khi đối mặt với khó khăn, phản ứng đầu tiên của nhiều trẻ là khóc lóc, ném đồ đạc hoặc đổ lỗi. Khi cơn giận lên đỉnh điểm, trẻ gần như "đóng cửa" mọi giác quan, không tiếp thu bất cứ lời khuyên nào.

Ngược lại, một đứa trẻ có EQ cao dù đang tức giận vẫn có khả năng quan sát vấn đề một cách toàn diện. Thay vì ăn vạ, trẻ sẽ diễn đạt cảm xúc bằng lời nói hoặc chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ. Đây chính là biểu hiện của sự ổn định tâm lý, một năng lực cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng.

Thực tế, không ít trẻ dù đã lớn vẫn chưa học được cách quản lý cảm xúc, vẫn giữ thói quen hành xử tùy tiện như thuở nhỏ. Những người này dù có năng lực chuyên môn giỏi đến đâu cũng rất dễ thất bại vì sự bốc đồng, dễ gây gổ và làm hỏng việc lớn. Chỉ những người có nội tâm vững vàng, điềm tĩnh mới tạo được sự tin cậy và được giao phó những trọng trách quan trọng.

Ảnh minh hoạ

2. Có sự thấu cảm, biết nghĩ cho người khác

Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy một số trẻ bẩm sinh đã có sự nhạy cảm và tinh tế. Khi thấy người khác ngã, con chủ động lại gần giúp đỡ; thấy mẹ vất vả, con tự giác chia sẻ việc nhà; khi chơi cùng bạn, con không tranh giành mà tìm cách để cả hai cùng vui.

Phía sau sự "ngoan ngoãn" này chính là năng lực hoán đổi vị trí, hay còn gọi là sự thấu cảm. Người có lòng thấu cảm mạnh mẽ sẽ không chỉ sống cho riêng mình mà luôn cân nhắc đến cảm xúc của những người xung quanh.

Kiểu trẻ này khi lớn lên thường có nhân duyên rất tốt, được đồng nghiệp và cấp trên quý mến. Thành công của họ đôi khi không đến từ sự thông minh vượt trội, mà đến từ cách đối nhân xử thế khiến người khác cảm thấy dễ chịu, từ đó luôn có "quý nhân" phù trợ trong những bước ngoặt quyết định.

3. Không sợ sai và không mắc bệnh "sĩ diện"

Có những đứa trẻ khi làm sai bài tập hay thua trong một cuộc thi thường có thái độ khá thản nhiên, không dằn vặt mà chỉ tự nhủ: "Không sao, lần sau mình sẽ cố gắng hơn". Nhưng cũng có những trẻ không chấp nhận được thất bại, chỉ cần phạm lỗi trước đám đông là đỏ mặt tía tai, thậm chí mất kiểm soát cảm xúc.

Tâm lý "sợ mất mặt" hay "trái tim thủy tinh" (dễ tổn thương) thực chất có liên quan chặt chẽ đến EQ. Trong tâm lý học, khả năng phục hồi cảm xúc sau biến cố được gọi là "độ đàn hồi tâm lý". Người có độ đàn hồi càng cao, khả năng đứng dậy sau vấp ngã càng nhanh và họ luôn sẵn sàng rút ra bài học từ thất bại.

Để rèn luyện điều này, cha mẹ nên bắt đầu từ những việc nhỏ. Ví dụ, khi trẻ vô tình làm đổ nước, thay vì quát mắng hay vội vàng dọn giúp, hãy hỏi con: "Bây giờ mình nên làm gì?" và "Lần sau làm thế nào để không bị đổ nữa?" . Việc hướng dẫn trẻ tự giải quyết hậu quả chính là cách giáo dục EQ thực tế nhất.

4. Khéo léo trong giao tiếp và ứng xử

Cách một đứa trẻ nói chuyện phản ánh trực tiếp nền tảng giáo dục và chỉ số EQ. Có những trẻ vừa mở miệng đã khiến người nghe khó chịu vì những lời nói thô lỗ, đổ lỗi hoặc cách nói chuyện "chặn họng" người khác.

Ngược lại, đứa trẻ có EQ cao thường nói năng có chừng mực, biết cách diễn đạt quan điểm cá nhân một cách tinh tế mà không gây tổn thương cho đối phương. Đây là biểu hiện của trí tuệ xã hội. Kỹ năng này không tự nhiên mà có, nó được hình thành qua trải nghiệm thực tế và đặc biệt là sự ảnh hưởng từ phong cách giao tiếp của cha mẹ trong gia đình.

5. Khả năng tự kiểm soát và tính kỷ luật cao

Một đứa trẻ có khả năng kiểm soát bản thân tốt sẽ biết phân biệt thứ tự ưu tiên. Ví dụ, dù rất mê trò chơi điện tử, nhưng trẻ vẫn có thể tự giác dừng lại để hoàn thành bài tập đúng hạn mà không cần cha mẹ thúc giục.

Tự kiểm soát (self-control) là một trong những yếu tố cốt lõi quyết định thành công của một người. Khi trẻ sớm hình thành thói quen làm việc có kế hoạch và kiềm chế được những ham muốn nhất thời, trẻ sẽ có tâm thế vững vàng hơn trước những cám dỗ và áp lực của cuộc sống sau này. Sự độc lập, đáng tin cậy và kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng chính là "trái ngọt" của năng lực tự kiểm soát.

Trong 5 đặc điểm trên, con bạn sở hữu bao nhiêu điểm? Hãy nhớ rằng EQ không hoàn toàn do bẩm sinh, đó là một kỹ năng có thể rèn luyện và bồi đắp thông qua sự định hướng đúng đắn của gia đình mỗi ngày.