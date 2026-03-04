Từng bị 15 trường đại học Mỹ từ chối, chàng trai 19 tuổi khởi nghiệp với ứng dụng AI sức khỏe, hơn 1 năm thu 785 tỷ đồng

Zach Yadegari là một doanh nhân trẻ người Mỹ, đồng sáng lập ứng dụng Cal AI (ứng dụng tính toán calo bằng trí tuệ nhân tạo.)

Niềm đam mê công nghệ của Zach bắt đầu từ rất sớm. Năm 7 tuổi, anh tham gia một trại hè về lập trình phần mềm. Kể từ đó, Zach gần như tự học hoàn toàn thông qua các video hướng dẫn trên YouTube và tài liệu trực tuyến, từng bước khám phá và làm chủ nhiều dạng chương trình khác nhau.

Ngay từ năm nhất trung học, Zach Yadegari đã cho thấy tư duy khác biệt khi xây dựng website trò chơi mang tên “Totally Science”. Trang web này giúp học sinh truy cập và chơi game trực tuyến ngay trên mạng Wi-Fi của trường. Đến năm 16 tuổi, Zach bán lại dự án cho công ty game Freeze Nova với giá khoảng 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng), đánh dấu thương vụ đầu tiên trong hành trình khởi nghiệp của mình.

Sau đó, Zach Yadegari đặt mục tiêu phát triển một ứng dụng di động có khả năng tiếp cận đông đảo người dùng. Theo đánh giá của anh, điện thoại thông minh là nền tảng tiềm năng nhất vì mức độ phổ cập cao và tần suất sử dụng lớn. Tuy nhiên, sau nhiều thử nghiệm chưa đạt kết quả như kỳ vọng, anh tạm thời dừng dự án để tập trung học tập và tích lũy thêm kinh nghiệm.

Theo chia sẻ của Zach Yadegari, ý tưởng phát triển ứng dụng sức khỏe xuất phát từ trải nghiệm cá nhân khi anh bắt đầu tập gym để cải thiện vóc dáng. Trong quá trình sử dụng các ứng dụng theo dõi calo, anh nhận thấy đa số yêu cầu nhập thủ công từng món ăn, thao tác phức tạp và mất thời gian.

Từ đó, anh nảy ra ý tưởng xây dựng một ứng dụng AI có thể nhận diện món ăn qua hình ảnh và tự động tính toán các chỉ số dinh dưỡng. Ở tuổi 19, anh cùng bạn học Henry Langmack đã hợp tác cùng phát triển, và Cal AI chính thức ra đời ngay sau đó.

Ứng dụng có khả năng nhận diện món ăn thông qua hình ảnh và tự động tính toán các chỉ số dinh dưỡng. Người dùng chỉ cần chụp ảnh, hệ thống sẽ ước tính lượng calo, protein, carbohydrate và các thông tin liên quan, thay cho thao tác nhập liệu thủ công.

Ra mắt vào tháng 5/2024, Cal AI ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh. Sau hơn 1 năm, ứng dụng đạt hơn 15 triệu lượt tải toàn cầu, doanh thu hằng năm vượt 30 triệu USD (hơn 786 tỷ đồng).

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, hành trình xét tuyển đại học của Zach Yadegari cũng thu hút sự quan tâm. Năm 2025, anh chia sẻ trên nền tảng X (mạng xã hội trước đây là Twitter) rằng dù đạt điểm trung bình 4.0 (mức cao trong hệ thống chấm điểm phổ biến tại Hoa Kỳ), cùng điểm ACT (kỳ thi chuẩn hóa dùng trong xét tuyển đại học tại Mỹ) là 34 và có kinh nghiệm khởi nghiệp, anh vẫn bị 15/18 trường đại học hàng đầu của Mỹ từ chối.

Ngày 2/3, MyFitnessPal thông báo đã hoàn tất việc thâu tóm Cal AI. Trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều công cụ AI chuyên biệt, công ty cho biết đã theo dõi hiệu suất các sản phẩm cạnh tranh trong thời gian dài và sử dụng dữ liệu từ các nền tảng phân tích để đánh giá xu hướng cũng như tiềm năng phát triển của ứng dụng.

Theo CEO Mike Fisher, yếu tố dẫn đến thương vụ này không chỉ là tốc độ tăng trưởng và lượt tải trên App Store, mà còn ở năng lực vận hành của đội ngũ sáng lập. Dù vẫn đang đi học, nhà sáng lập duy trì quản lý dự án chặt chẽ, cho thấy định hướng phát triển nghiêm túc và dài hạn.

Sau thương vụ, Cal AI sẽ tiếp tục hoạt động như một ứng dụng độc lập và không tích hợp trực tiếp vào ứng dụng chính của MyFitnessPal.

