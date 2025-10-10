Dickson chuyển mình từ âm nhạc đến phong cách, đến gần hơn với khán giả đại chúng

Từng quen thuộc với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ có phần phong trần, cá tính, Dickson mới đây đã làm "dậy sóng" mạng xã hội khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới: lãng tử, chỉn chu nhưng vẫn đầy nam tính và có chút lạnh lùng cuốn hút. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m80 cùng gương mặt điển trai, màn "lột xác" này của nam ca sĩ sinh năm 1991 ngay lập tức nhận về vô số lời khen.

Khác hẳn với vẻ ngoài phong trần trước đây, Dickson gây bất ngờ với hình ảnh lãng tử, nam tính. (Ảnh: NVCC)

Vốn được yêu mến nhờ giọng hát trầm khàn đặc trưng cùng gu thời trang cá tính, Dickson cho biết anh không muốn đóng khung bản thân trong bất kỳ hình ảnh cố định nào. "Việc thay đổi phong cách đều dựa trên những định hướng song song về âm nhạc. Với diện mạo mới lần này, Dickson cũng sẽ mang đến một loạt thay đổi lớn trong các sản phẩm sắp tới," anh chia sẻ. Đây được xem là bước chuyển mình mạnh mẽ, báo hiệu một chương mới đầy hứa hẹn trong sự nghiệp của anh.

Sở hữu chiều cao 1m80, Dickson dễ dàng "cân" nhiều phong cách khác nhau. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ là một "hiện tượng cover" với những bản hit làm mưa làm gió trên TikTok như Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng, Dickson còn là một nhạc sĩ tài năng, đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ đình đám như Hồ Ngọc Hà, Thu Phương, Isaac. Sự đa tài này giúp anh dễ dàng chinh phục cả những khán giả khó tính nhất.

Thời gian qua, cú bắt tay giữa Dickson và "hoàng tử sơn ca" Quang Vinh qua các ca khúc như Đổi Biệt Danh Thành Tên Đầy Đủ hay Tình Yêu Không Thể Phá Vỡ đã tạo được tiếng vang lớn, khẳng định vị thế của Dickson trong vai trò một ca sĩ chuyên nghiệp.

Âm nhạc của Dickson ngày càng đến gần hơn với khán giả đại chúng qua các sản phẩm được đầu tư nghiêm túc. (Ảnh: NVCC)

Tiết lộ về kế hoạch tương lai, Dickson cho biết anh đang dồn toàn lực cho những dự án lớn. Nam ca sĩ sẽ dành phần lớn thời gian trong năm nay để lưu diễn ở nước ngoài, đồng thời chuẩn bị cho full album đầu tay được đầu tư kỹ lưỡng. Không để fan chờ đợi lâu, một EP gồm 4 ca khúc mới toanh cũng sẽ được "thả xích" vào đầu năm sau, hứa hẹn mang đến một màu sắc âm nhạc hoàn toàn mới lạ.

Với sự thay đổi toàn diện từ hình ảnh đến âm nhạc, Dickson đang chứng tỏ mình là một tân binh đáng gờm trên đường đua Vpop. Cùng chờ xem chàng "nam thần" đa tài này sẽ còn mang đến những bất ngờ nào nữa nhé!