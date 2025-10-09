JW ANDERSON cùng UNIQLO ra mắt BST mang tinh thần Anh Quốc

Lấy cảm hứng từ trang phục dã ngoại truyền thống nước Anh và cảnh sắc hứng khởi của thiên nhiên khi tiết trời trở lạnh, BST mang đến góc nhìn mới mẻ về trang phục mùa đông - một sự kết hợp giữa tính ứng dụng và thời trang của UNIQLO và JW ANDERSON. BST sẽ chính thức lên kệ ngày 17 tháng 10 tới.

Sau thành công của những thiết kế trong mùa Xuân/ Hè 2025 như Quần Jeans Ống Suông hay Áo Sơ Mi Oxford, BST UNIQLO and JW ANDERSON mùa Thu/Đông 2025 năm nay mang đến những gam màu và hoạ tiết mới lạ, như sắc đỏ cà chua rực rỡ hay sắc xanh lam điểm xuyết trên bảng màu đất êm dịu, khiến từng lớp trang phục càng trở nên nổi bật.

BST được mong chờ của UNIQLO

Chia sẻ về BST, NTK Jonathan Anderson cho biết: "BST mùa này mang đến nhiều lựa chọn mới cho tủ đồ mùa đông của bạn với các trang phục mang phong cách Anh Quốc dễ phối, hiện đại, và đầy năng lượng. Bên cạnh các thiết kế đặc trưng của JW ANDERSON như áo khoác đa năng, áo choàng poncho, chúng tôi cũng bổ sung những tông màu ấm áp cho trang phục jeans và áo sơ mi Oxford."

BST mang phong cách dã ngoại kiểu Anh quốc

Áo Khoác PUFFTECH Đa Năng dành cho nam trong BST lần này được lấy cảm hứng từ áo khoác đi săn. Quần Vải Nhung có phom dáng rộng, ống ôm dần được nhấn nhá với phần túi trước mang hơi hướng phong cách workwear. Trong khi đó, Áo Choàng Poncho dành cho nữ có thể được phối như khăn choàng ấm áp hoặc khi cài khuy sẽ trông như một chiếc áo khoác ngoài, mang lại cảm giác dễ chịu cho mùa đông.

Những thiết kế lấy cảm hứng từ những trang phục dã ngoại

Kết hợp hài hòa giữa tính ứng dụng và tính thời trang

BST còn sở hữu những thiết kế đang được ưa chuộng như áo khoác PUFFTECH dáng ngắn nhẹ và ấm dành cho Nữ. Hay Áo Len Cổ Tròn Pha Lông Cừu hai màu với hoạ tiết xương cá - một thiết kế phi giới tính mà ai cũng có thể dễ dàng phối kết. Tất HEATTECH, luôn được yêu thích bởi bảng màu đa dạng và thiết kế tinh nghịch, cũng xuất hiện trong BST lần này với 5 kiểu dáng và 10 lựa chọn màu sắc.

Chiếc áo len hai màu hoạ tiết xương cá ấn tượng - thiết kế phi giới tính trong BST

Thông tin chi tiết về BST UNIQLO và JW ANDERSON Thu/Đông 2025:

Ngày mở bán: Thứ Sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2025, tại một số cửa hàng UNIQLO và cửa hàng UNIQLO trực tuyến.

BST gồm 8 thiết kế dành cho Nữ, 9 thiết kế dành cho Nam, và 3 mẫu phụ kiện (gồm túi, tất và mũ).

Tìm hiểu thêm về BST UNIQLO và JW ANDERSON Thu/Đông 2025 tại: https://www.uniqlo.com/vn/vi/women/special-collaboration/uniqlo-and-jw-anderson