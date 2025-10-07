Rue Miche L'édition: Concept store quy mô hàng đầu Châu Á, thời trang Việt Nam khẳng định vị thế

Tôn vinh thời trang Việt qua trải nghiệm bán lẻ được chăm chuốt

Rue Miche L’édition - retail concept store tiếp theo của Rue Miche tại LL3 (B3) Union Square chính thức khai trương.

Quy mô và vị trí

Rue Miche L’édition được phát triển trên diện tích 4.728 m² (số liệu nội bộ). Vị trí tại Union Square, giao lộ Đồng Khởi – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Huệ, tòa nhà có kết nối trực tiếp với tuyến Metro số 1 - Ga Nhà hát Thành phố (tầng hầm).

Tọa lạc tại trung tâm Quận 1, ngay giao lộ giữa các tuyến đường huyết mạch, Union Square không chỉ là trung tâm mua sắm cao cấp, mà còn là biểu tượng của lối sống sang trọng giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại.

Về quy mô so sánh trên bản đồ châu Á: các dự án retail concept có quy mô lớn mà công chúng biết đến gồm HAUS NOWHERE (Shenzhen) khoảng 6.914 m² và Lane Crawford tại Chengdu (khoảng 82.000 sq.ft., xấp xỉ 7.600 m²). Những con số này cho thấy Rue Miche L’édition có quy mô đáng kể trong khu vực, dù từng dự án có định hướng và quy mô khác nhau.

Trải nghiệm bán lẻ toàn diện: Thời trang – Nghệ thuật – Ẩm thực – Wellness

Không gian Rue Miche L’édition vận hành theo nhịp kết nối đa giác quan:

ROTTEN: cập nhật diện mạo, định hướng đồ uống tươi, tận dụng nguồn nguyên liệu bản địa, hướng tới đối tượng quan tâm lối sống lành mạnh.

Rotten lựa chọn trái cây hoàn toàn từ các nhà cung cấp địa phương tại Việt Nam nhằm mang đến cho khách hàng những nguyên liệu và công thức nấu ăn vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Wellness Cave (The Cave): khu vực yên tĩnh dành cho yoga, thiền chuông và private shopping - được thiết kế với vật liệu tự nhiên và ánh sáng dịu.

Đây cũng chính là nơi diễn ra ‘ORBIT’ Runway Show 2025 by Rue Miche - quy tụ hơn 20 local brands và gần 400 khách mời.

Activation Lobby: không gian đa năng cho ra mắt sản phẩm và sự kiện, sức chứa lên tới 500 khách.

Cộng đồng sáng tạo - không gian co-create

Rue Miche vận hành theo tinh thần cộng tác: flagship là nơi các thương hiệu được mời cùng phát triển ý tưởng. Điển hình là dự án đồng sáng tạo (co-create) ‘Uniform’ cùng thương hiệu Kimtr, một nỗ lực chung nhằm thử nghiệm mẫu sản phẩm, quy trình trưng bày và chiến lược ra mắt phù hợp với cả khách hàng nội địa.

KIMTR x RUE MICHE UNIFORME: A STORY WOVEN FROM FRAGMENTS

Không gian curated - hai nhịp thời trang

Các thương hiệu tại Rue Miche được tổ chức theo hai nhịp chính:

- Conscious: sản phẩm ứng dụng, phong cách năng động (ví dụ: Bunny Hill, Goldie, Highchic…).



- Subconscious: nhấn vào tinh thần thương hiệu và kỹ thuật may đo (ví dụ: Huong Boutique, White Ant, Thome…).

Bên cạnh đó, Rue Miche mời các nhóm sáng tạo thuộc nhiều mảng - từ trang sức, phụ kiện đến art installation - để làm giàu trải nghiệm cho người đến thăm.

Mở rộng hệ sinh thái - thời trang kết nối đời sống

Rue Miche L’édition kết hợp thời trang với ẩm thực và wellness: Rotten Bar phục vụ đồ uống dựa trên nguyên liệu địa phương; Wellness Cave cung cấp lớp yoga, thiền và private shopping; các chương trình lấy cảm hứng từ Nhã nhạc cung đình Huế tại Grand Opening là phần trong kế hoạch đưa bản sắc văn hóa truyền thống vào bối cảnh đương đại.

Rue Miche L’édition tại Union Square là bước chuyển mang tính hệ thống: từ boutique thành một retail hub có khả năng tổ chức trải nghiệm đa chiều, đồng thời tạo điều kiện cho thương hiệu Việt thử nghiệm và hiện diện trước khán giả rộng hơn. Không gian tìm cách cân bằng giữa sự chọn lọc trong trưng bày, nhịp hoạt động cho cộng đồng sáng tạo và những dịch vụ bổ trợ nhằm kéo dài thời gian tương tác của khách hàng.

Thông tin hoạt động

Địa chỉ: Rue Miche L’édition, Tầng LL3 (B3) – Union Square, 171 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian hoạt động: 10:00 – 21:00 hằng ngày

Địa chỉ: Rue Miche Boutique, 9B Phùng Khắc Khoan, Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian hoạt động: 10:00 – 21:30 hằng ngày