Phim ngắn “Bring Diamond To You” Cashion kết hợp cùng Quốc Khánh khẳng định: Ánh sáng kim cương chạm đến mọi người

Trước nay, kim cương vẫn được xem là biểu tượng của sự xa xỉ và đắt đỏ. Nhưng bây giờ, Cashion muốn kể một câu chuyện khác rằng kim cương có thể hiện diện trong từng khoảnh khắc thường ngày, nơi mỗi người đều có quyền chọn cho mình sự tự tin và phong cách.

Bộ phim mở đầu với bối cảnh trùng sinh, từ một chàng trai nghèo khổ, anh quay ngược thời gian để làm lại cuộc đời và trở thành "Tổng tài" vạn người mê. Chỉ vài phút sau, câu chuyện rẽ hướng bất ngờ, ngay cả chiếc nhẫn kim cương "99 carat" anh mua cũng không đủ để níu giữ trái tim người vợ cũ anh từng rất yêu thương.

Khán giả bật cười vì nhẫn kim cương "99 carat" không thể giúp "Tổng tài truy thê"

"Tổng tài" Quốc Khánh càng bất ngờ hơn vì người chồng hiện tại của cô ấy năm nào cũng tặng vợ mình một chiếc nhẫn kim cương đến mức không còn đủ tay để đeo. Chính chi tiết đắt giá này đã làm nổi bật thông điệp: "Kim cương không dành riêng cho tổng tài mà dành cho tất cả mọi người". Dù bạn là ai, làm công việc gì, bạn đều có thể sở hữu sự đẳng cấp và nâng tầm phong cách cá nhân.

Cashion mang phong cách sống đẳng cấp đến gần khách hàng hơn

Thương hiệu Cashion với sứ mệnh mang kim cương thiên nhiên đến gần hơn với cuộc sống thường ngày cho tất cả mọi người. Không chỉ dành cho doanh nhân, nghệ sĩ hay giới thượng lưu, mà bất kỳ ai từ nhân viên văn phòng, tự doanh, những người phụ nữ trong gia đình,... ai cũng có thể chọn cho mình một món trang sức kim cương thiên nhiên. Với mức giá chỉ từ 1.500.000 VNĐ, trang sức kim cương tại Cashion trở thành sự lựa chọn "trong tầm tay" giúp mỗi người khẳng định phong cách, sự tự tin và phong cách riêng của mình.

Cashion gây sốt khi ra mắt trang sức kim cương thiên nhiên chỉ từ 1.500.000đ

Với sứ mệnh mang phong cách sống đẳng cấp và những thiết kế kim cương tinh xảo đến gần hơn với mọi người, Cashion không ngừng phát triển hệ thống cửa hàng. Mỗi điểm đến mới không chỉ là nơi trưng bày những tuyệt tác kim cương được chế tác tinh tế, mang giá trị bền vững, mà còn là không gian để khách hàng trải nghiệm, chạm đến vẻ đẹp thẩm mỹ cùng sự minh bạch trong giá trị để ai cũng có thể sở hữu ngay hôm nay, thay vì chờ đợi một ngày xa xôi.

Phim ngắn "Bring Diamond To You" chính là phương tiện với mong muốn lan tỏa hành trình ấy, đưa kim cương đến gần hơn với mọi người, để mỗi cá nhân đều có thể sở hữu đẳng cấp với mức giá trong tầm tay.

Chuỗi cửa hàng Cashion mang đến không gian mua sắm hiện đại, đẳng cấp cho khách hàng toàn quốc

"Bring Diamond To You" đã chính thức lên sóng trên Fanpage Cashion. Hãy cùng Quốc Khánh khám phá hành trình nơi kim cương không chỉ là trang sức, mà là "người bạn đồng hành" giúp chúng ta tự tin tỏa sáng theo cách riêng mình.