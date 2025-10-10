Phương Mỹ Chi trở thành đại sứ thương hiệu, cùng Cocoon lan tỏa nét đẹp Việt Nam

Sự đồng hành này không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của cô, mà còn mở ra hành trình kết nối truyền thống và hiện đại, lan tỏa nét đẹp Việt Nam một cách tinh tế và gần gũi qua sản phẩm mới Nước Tẩy Trang Sen Hậu Giang.

Truyền thống & hiện đại - cầu nối đồng điệu giữa Cocoon & Phương Mỹ Chi

Nhắc đến Phương Mỹ Chi, khán giả nhớ ngay hình ảnh "cô bé dân ca" với giọng hát trong trẻo, mộc mạc mà sâu lắng. Từ sân khấu "Giọng hát Việt nhí", cô vẫn giữ trọn tinh hoa dân ca nhưng truyền tải theo cách trẻ hơn, chinh phục hàng triệu trái tim và đưa âm nhạc Việt ra thế giới.

Điều này hoàn toàn đồng điệu với triết lý của Cocoon: lấy cảm hứng từ nguyên liệu thiên nhiên bản địa, đồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại để mang lại những sản phẩm an toàn, hiệu quả cho làn da và mái tóc.

"Sự kết hợp giữa Cocoon và Phương Mỹ Chi không chỉ là một cái bắt tay, mà còn là sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, như một cây cầu nối quá khứ dịu dàng với nhịp sống hôm nay. Khi hai câu chuyện ấy gặp nhau, ta thấy một sự dung hòa rất tự nhiên: hồn Việt thân quen được nâng niu trong cách thể hiện mới mẻ. Ở đó, truyền thống khoác thêm hơi thở của thế hệ trẻ, còn hiện đại thì tìm thấy một gốc rễ để dựa vào", đại diện Cocoon chia sẻ lý do lựa chọn Phương Mỹ Chi làm đại sứ thương hiệu.

Sứ mệnh lan tỏa nét đẹp Việt Nam

Trong thời đại toàn cầu hóa, khi các thương hiệu quốc tế liên tục chiếm lĩnh thị trường, việc một thương hiệu nội địa kiên định theo đuổi con đường riêng và lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc lại càng trở nên đáng trân trọng. Cocoon chủ động đưa vào sản phẩm những nguyên liệu đậm dấu ấn bản địa: cà phê Đắk Lắk, nghệ Hưng Yên, sen Hậu Giang… Mỗi sản phẩm giống như một câu chuyện về mảnh đất, về con người, về những tinh hoa được kết tinh qua năm tháng.

Phương Mỹ Chi cũng đang mang trên vai sứ mệnh gìn giữ và truyền cảm hứng âm nhạc dân gian đến thế hệ trẻ. Cách cô làm mới dòng nhạc này bằng cách kết hợp với các yếu tố đương đại chính là minh chứng rằng văn hoá Việt có thể sống động, trẻ trung và phù hợp với thời đại.

Cả Cocoon và Phương Mỹ Chi đều chọn cho mình một hướng đi khó: phải giữ lấy niềm thương với những điều dung dị thân quen, phải giữ trọn bản sắc xưa giữa dòng chảy hiện đại. Chia sẻ về việc trở thành đại sứ thương hiệu của Cocoon Vietnam, Phương Mỹ Chi bày tỏ: "Đây là sự đồng hành cùng một thương hiệu mỹ phẩm thuần chay mang hồn Việt, yêu thiên nhiên và trân trọng giá trị truyền thống. Chi như tìm được một người bạn đồng điệu trên hành trình làm nghệ thuật vậy".

Cocoon x Phương Mỹ Chi ra mắt Nước Tẩy Trang Sen Hậu Giang - nước tẩy trang thế hệ mới từ sen hữu cơ

Lần hợp tác này được đánh dấu bằng sản phẩm mới - Nước Tẩy Trang Sen Hậu Giang. Ẩn sau đó là thông điệp: giữ gìn sự tinh khôi cho làn da giữa khói bụi đô thị, như cánh sen Việt vẫn vẹn nguyên thuần khiết giữa bùn lầy.

Đây không chỉ là một sản phẩm làm sạch đơn thuần, mà còn là bước tiến trong công nghệ tẩy trang sạch sâu - dưỡng da thế hệ mới, phù hợp cho những làn da rất nhạy cảm. Vận dụng sức mạnh từ sen hữu cơ tinh khiết tại Hậu Giang, Cocoon đã ứng dụng công nghệ làm sạch vượt trội NatraGem™ S150 giúp loại bỏ lớp trang điểm dễ dàng, kể cả bụi siêu mịn PM1.0 có đường kính chỉ bằng 1/70 sợi tóc. Đặc biệt, sản phẩm còn chứa phức hợp prebiotics giúp hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh và bảo vệ hàng rào sinh học tự nhiên của da ngay từ bước tẩy trang.

Là đại sứ thương hiệu đồng hành cùng sản phẩm, Phương Mỹ Chi cũng chia sẻ rằng cô cũng rất ấn tượng và đánh giá cao hiệu quả sạch sâu và dịu êm của Nước Tẩy Trang Sen Hậu Giang.

Có thể nói, sự hợp tác giữa Cocoon và Phương Mỹ Chi không chỉ là một chiến dịch quảng bá, mà là hành trình của hai đại diện Việt Nam trong thời đại mới, cùng lan tỏa thông điệp lớn: văn hoá cũng như nét đẹp Việt có thể vươn xa, bền vững, mang đậm hơi thở thời đại.

