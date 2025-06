Dịch vụ thẩm mỹ nào được yêu thích nhất tại bệnh viện?

Trong những năm trở lại đây, nhu cầu làm đẹp của người Việt ngày càng gia tăng rõ rệt. Không chỉ dừng lại ở các thủ thuật đơn giản tại spa hay thẩm mỹ viện, nhiều người bắt đầu chuyển hướng sang các bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ để thực hiện những can thiệp phức tạp hơn như nâng ngực, hút mỡ, căng da mặt hay tái tạo vùng cơ thể sau sinh. Vậy, giữa vô vàn lựa chọn, dịch vụ thẩm mỹ nào đang được ưa chuộng nhất tại bệnh viện?

Xu hướng lựa chọn bệnh viện cho các dịch vụ can thiệp sâu

So với các cơ sở thẩm mỹ tư nhân hoặc spa, bệnh viện thường được xem là nơi đảm bảo an toàn và yên tâm hơn – đặc biệt với những dịch vụ có yếu tố xâm lấn sâu, đòi hỏi gây mê, chăm sóc hậu phẫu kỹ lưỡng. Những khách hàng lựa chọn bệnh viện làm đẹp thường thuộc nhóm đã có gia đình, phụ nữ sau sinh, hoặc người có điều kiện tài chính tốt hơn và sẵn sàng chi trả cho sự an toàn.

Cũng vì vậy, các dịch vụ tiểu phẫu đơn giản như cắt mí, nâng mũi nhẹ vẫn phổ biến, nhưng chính các đại phẫu như hút mỡ, nâng ngực, tạo hình thành bụng… mới là nhóm dịch vụ có xu hướng tăng mạnh trong môi trường bệnh viện.

Nhóm dịch vụ phổ biến nhất

1. Hút mỡ tạo hình cơ thể

Hút mỡ là một trong những dịch vụ thẩm mỹ phổ biến nhất trên toàn cầu. Theo báo cáo của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế (ISAPS) năm 2023, hút mỡ đã vượt qua cả nâng ngực để trở thành ca phẫu thuật được thực hiện nhiều nhất với hơn 1,8 triệu ca trên thế giới, tăng 29% so với năm trước đó.

Tại Việt Nam, nhu cầu hút mỡ tập trung ở các vùng bụng, đùi và cánh tay, với khách hàng chủ yếu là phụ nữ trong độ tuổi 30–45. Do tính chất phức tạp, đòi hỏi gây mê và kỹ thuật cao, phần lớn các ca hút mỡ được thực hiện trong môi trường bệnh viện. Một số bệnh viện lớn tại Hà Nội cho biết, trung bình mỗi tháng tiếp nhận từ 70 đến 100 ca hút mỡ bằng công nghệ Vaser Lipo – một kỹ thuật mới giúp giảm sưng đau và thời gian hồi phục.

2. Nâng ngực nội soi

Nâng ngực là dịch vụ thẩm mỹ kinh điển, luôn nằm trong top đầu các ca đại phẫu. Tại bệnh viện, nâng ngực thường được thực hiện bằng phương pháp nội soi đường nách hoặc đường chân ngực, kết hợp công nghệ đặt túi Dual-Plane nhằm đảm bảo kết quả tự nhiên và giảm biến chứng co thắt bao xơ.

Theo dữ liệu từ Bệnh viện Hồng Ngọc cho biết nâng ngực là dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong nhóm đại phẫu thẩm mỹ. Phần lớn khách hàng nâng ngực là phụ nữ đã sinh con, gặp tình trạng ngực chảy xệ, teo mô hoặc muốn cải thiện ngoại hình để tự tin hơn. Việc lựa chọn bệnh viện thay vì cơ sở thẩm mỹ nhỏ giúp khách an tâm về phẫu thuật, gây mê và hồi sức.

3. Cắt mí – tạo hình mí mắt

Mặc dù là tiểu phẫu, nhưng cắt mí vẫn là một trong những dịch vụ có số lượng cao nhất tại các bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ. Lý do là nhiều khách hàng mong muốn được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa mắt, hoặc cần xử lý các vấn đề phức tạp như sa da mí, bọng mỡ lớn, sẹo cũ…

Theo ISAPS, phẫu thuật mí mắt đứng thứ 3 toàn cầu với khoảng 1,7 triệu ca mỗi năm – tăng 24% so với năm trước đó.

4. Nâng mũi cấu trúc

Nâng mũi là dịch vụ phổ biến thứ hai trên thế giới (sau hút mỡ), với hơn 1,1 triệu ca mỗi năm (ISAPS 2023). Tại Việt Nam, khách hàng thường có nhu cầu nâng mũi cấu trúc, kết hợp sử dụng sụn tự thân và chỉnh hình toàn bộ trụ mũi – đây là dạng phẫu thuật đòi hỏi điều kiện vô khuẩn, bác sĩ có tay nghề, và được thực hiện trong môi trường y tế an toàn.

Cùng với đó, tại các bệnh viện tuyến trung ương có chuyên khoa tạo hình (như Bệnh viện 108, Bệnh viện Da Liễu Trung ương, Bệnh viên Hồng Ngọc), các nhóm dịch vụ như trẻ hóa da bằng laser, tái tạo thành bụng, hút mỡ cũng có tỷ lệ tăng trưởng rõ rệt, đặc biệt ở nhóm phụ nữ sau sinh hoặc trung niên.

Từ xu hướng thị trường, đặc thù tâm lý khách hàng và dữ liệu thực tế tại các cơ sở y tế, có thể rút ra nhóm dịch vụ được ưa chuộng nhất tại bệnh viện hiện nay gồm: Hút mỡ tạo hình (bụng – đùi – tay); Nâng ngực nội soi; Cắt mí – xử lý bọng mỡ mắt; Nâng mũi cấu trúc; Tái tạo thành bụng, làm đẹp vùng kín sau sinh (đang có xu hướng tăng).

Sự lựa chọn này không chỉ dựa vào yếu tố thẩm mỹ mà còn phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng: khách hàng sẵn sàng chi trả cao hơn để được thực hiện trong môi trường y tế chuyên nghiệp, có bác sĩ gây mê – hồi sức, và chăm sóc hậu phẫu đầy đủ. Đây cũng là lý do các dịch vụ can thiệp sâu đang "chuyển dịch" dần từ spa sang bệnh viện.