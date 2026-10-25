Địch Lệ Nhiệt Ba mắc mưa hút 300 triệu người xem, món đồ này bất ngờ gây sốt

Cơn mưa rào tại Vogue Thịnh Điển 2026 vô tình trở thành "bài test" hoàn hảo cho dòng kem nền Dior mà Địch Lệ Nhiệt Ba sử dụng.

Mở màn thảm đỏ VOGUE Thịnh Điển 2026 dưới cơn mưa rào, Địch Lệ Nhiệt Ba không chỉ càn quét truyền thông với khoảnh khắc "phong thần" lấn át dàn sao hạng A mà còn tạo ra một "bài test" mỹ phẩm chấn động thị trường. Cơn mưa tại Tô Châu vô tình trở thành chất xúc tác hoàn hảo chứng minh độ bền bỉ của lớp nền Dior, đồng thời khẳng định vị thế "Nữ hoàng thảm đỏ" từng mang về 20 triệu USD giá trị truyền thông của mỹ nhân Tân Cương tại Paris Fashion Week.

Khoảnh khắc ngậm cánh bướm sải bước dưới mưa giúp Địch Lệ Nhiệt Ba "phong thần" cõi mạng.

Trên thảm đỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba mang đến diện mạo quyền quý đậm chất Trung Đông trong thiết kế Haute Couture Thu Đông 2026 của Zuhair Murad. Hình ảnh nữ diễn viên ngậm cánh bướm, tự tin sải bước dưới mưa cùng điểm nhấn trang sức Mikimoto và giày Christian Louboutin đã lập tức bùng nổ, thu về hơn 300 triệu lượt đọc trên Weibo. Thế nhưng, thứ thực sự khiến phái đẹp lùng sục ráo riết ngay trong đêm lại chính là lớp trang điểm ráo mịn, không hề lung lay bất chấp thời tiết.

Địch Lệ Nhiệt Ba tự tin pose dáng giữa cơn mưa ở Vogue Thịnh Điển.

Thiết kế Zuhair Murad Haute Couture bám sát chủ đề "Tuyệt sắc" giúp cô lấn át thảm đỏ.

Sau sự kiện, chuyên gia trang điểm của nữ diễn viên cũng đích thân lên tiếng giải mã "vũ khí bí mật" này: Kem nền Dior Forever Skin Glow (dòng rạng rỡ, mềm mịn). Hiệu ứng "Nhiệt Ba" ngay lập tức tạo ra một cơn bão "càn quét" doanh thu. Chỉ trong vòng 24 giờ (tính đến ngày 24/10), hàng loạt mã màu thuộc dòng Skin Glow như 0N, 1N, 0.5N, 00, 0CR, 0W, 1.5N, 1CR, 1W và 2N đã hoàn toàn "bốc hơi" trên Tmall và các kênh trực tuyến chính thức. Không chỉ tại Trung Quốc, làn sóng săn lùng còn lan sang tận Mỹ và Canada.

Lớp nền Dior ráo mịn bất chấp mưa rào khiến netizen toàn cầu ráo riết chốt đơn sợ cháy hàng.

Hàng loạt mã màu của dòng kem nền Dior Forever Skin Glow lập tức "bốc hơi" chỉ sau một đêm khi Địch Lệ Nhiệt Ba đứng dưới mưa.

Cơn sốt này cũng lan sang dòng lì Dior Forever Matte, khiến dòng này cũng bị vét sạch các mã màu tệp da trắng đến trung tính, trên gian hàng trực tuyến chỉ còn sót lại duy nhất tone 2N (màu tự nhiên) là có thể đặt mua. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của Dior liên tục phải xoa dịu người mua, điều hướng khách hàng ra các cửa hàng offline hoặc website trong lúc khẩn trương yêu cầu bổ sung kho.

Dior Forever Skin Glow - "vũ khí bí mật" mang lại lớp nền căng bóng, bền bỉ dưới mưa của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Sức hút từ bài test kem nền Dior là minh chứng tiếp theo cho quyền lực thương mại của Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước đó vào cuối tháng 9, khi tham dự show Dior Xuân Hè 2027 tại Paris Fashion Week, mỹ nhân Tân Cương đã thu về 20 triệu USD giá trị truyền thông (EMV) trên Weibo theo dữ liệu từ Lefty. Con số này giúp cô chễm chệ ở vị trí top 1, bỏ xa toàn bộ dàn sao Hoa ngữ tham dự sự kiện.

Đãi ngộ của Dior dành cho Đại sứ toàn cầu được thể hiện qua những đặc quyền riêng biệt. Cùng với Jisoo (BLACKPINK), Địch Lệ Nhiệt Ba là ngôi sao hiếm hoi được ngồi xe tiến thẳng vào bên trong khu vực sàn diễn, đồng thời được sắp xếp vị trí ngồi cạnh dàn nhân sự cấp cao của tập đoàn LVMH.

Tận hưởng đãi ngộ đỉnh cấp của nhà mốt Pháp, "nữ hoàng thảm đỏ" đáp lễ bằng 20 triệu USD giá trị truyền thông.

Sức hút truyền thông mạnh mẽ giúp Địch Lệ Nhiệt Ba duy trì nhiều hợp đồng quảng cáo toàn cầu, đưa giá trị thương mại vươn lên nhóm dẫn đầu Cbiz, vượt qua các đàn chị như Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh. Nhờ độ thảo luận cao mỗi khi xuất hiện, truyền thông Trung Quốc nhận định cô đang dần thay thế Phạm Băng Băng với danh xưng "nữ hoàng thảm đỏ".

Ảnh: Weibo, chụp màn hình