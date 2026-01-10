Địa điểm độc đáo nhất nhì thế giới, ai nhìn cũng lo nơm nớp

Nếu bạn nghĩ những tòa nhà cao tầng là những khối bê tông thẳng đều, chắc chắn nối nhau thì tòa Vancouver House ở Canada sẽ khiến bạn phải nghĩ lại. Công trình cao hơn 155m này không chỉ vượt ra ngoài những đường nét kiến trúc quen thuộc mà còn thách thức cảm giác cân bằng trực quan của người nhìn, khiến bất cứ ai đứng từ dưới nhìn lên cũng có nơm nớp một nỗi lo sợ vô hình. Thế nhưng, mọi người có thể hoàn toàn yên tâm về kết cấu vững chắc của nơi này.

Được thiết kế bởi Bjarke Ingels Group (BIG) - một trong những studio kiến trúc đương đại nổi bật trên thế giới, Vancouver House không đứng thẳng mà vươn lên từ một chân đế hình tam giác nhỏ, xoắn và mở rộng dần theo độ cao, tạo nên hình dạng vừa kỳ lạ vừa ấn tượng trên bầu trời Vancouver.

Sở dĩ tòa nhà cao chọc trời này có hình dáng lạ như vậy là vì nó được xây dựng trên một mảnh đất cực nhỏ, lại nằm sát một cây cầu lớn và xung quanh là nhà cao tầng chật chội. Luật quy hoạch lại yêu cầu phần dưới của tòa nhà phải lùi xa cây cầu ít nhất 30m nên càng khiến diện tích xây dựng ở những tầng thấp bị hạn chế.

Đó là lý do tòa nhà có phần chân nhỏ như hình tam giác, càng lên cao càng mở rộng và đến khi đạt chiều cao tối đa khoảng 155m thì "phình" ra nhất có thể. Nhìn từ dưới lên, công trình giống như đang mọc từ một điểm rất nhỏ rồi xoắn mình vươn thẳng lên bầu trời.

Chính thiết kế này đã tạo cảm giác chênh vênh như thể tòa nhà có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào vì sự bất cân bằng ảo diệu. Ngoài ra, ai nhìn tòa nhà lần đầu cũng dễ cảm thấy bị "lú" vì có góc nhìn trông như tòa nhà đang nghiêng ngả, có góc lại giống một khối bê tông đang xoay chuyển. Nhưng thực tế, mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn và cân bằng tải trọng cho công trình.

Không chỉ gây ấn tượng vì hình dáng, Vancouver House còn giúp tận dụng tối đa ánh sáng, tầm nhìn sông núi cho các căn hộ phía trên, đồng thời mở ra không gian công cộng thoáng đãng cho khu vực chân cầu - nơi trước đây vốn khá tối và bí bách. Ở đây còn kết hợp cả hoạt động thương mại, dịch vụ và công cộng, biến khu vực từng bị chia cắt bởi cầu đường thành một mảnh đô thị nối kết, sinh động hơn.

Nguồn: TikTok, The Architect's Newspaper