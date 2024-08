Đi thuyền trên vịnh Hạ Long, Lan Hạ là trải nghiệm thú vị nhất thế giới

Tổ chức chuyên đưa ra đánh giá về du lịch hàng đầu thế giới Tripadvisor vừa công bố top 25 trải nghiệm du lịch trên thuyền thú vị nhất thế giới , trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Travelers's Choice Best of the Best Things to Do.

Theo đó, trải nghiệm đi thuyền khám phá vịnh Lan Hạ, TP Hải Phòng và vịnh Hạ Long ở tỉnh Quảng Ninh xếp vị trí thứ 3 trong danh sách.

Đi thuyền trên vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ lọt top 3 trải nghiệm thú vị nhất thế giới.

Tripadvisor mô tả chuyến đi thuyền 2 ngày 1 đêm sẽ khiến du khách được khám phá nhiều điểm đến yên tĩnh với nước biển trong vắt, núi đá tuyệt đẹp và bãi biển cát trắng mịn.

Tại đây, du khách có thể tham gia các hoạt động như lặn biển, chèo thuyền kayak ... Giá tour 2 ngày 1 đêm khoảng 161 USD/người (hơn 4 triệu đồng), bao gồm toàn bộ các dịch vụ và ăn uống.

Xếp vị trí thứ 19 trong danh sách là trải nghiệm đi thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu hay rừng dừa Cẩm Thanh ở TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Với hành trình này, du khách có thể tận hưởng không khí trong lành của vùng quê, rời xa chốn đô thị xô bồ, náo nhiệt.