Đi thử xe đạp điện công cộng ở TP.HCM: Mở xe trong vài giây nhưng có những pha “đứng hình”

Từ ngày 15/3, TP.HCM chính thức đưa vào vận hành hệ thống xe đạp điện công cộng sau giai đoạn thí điểm xe đạp truyền thống. Đây được xem là bước tiến trong chiến lược phát triển giao thông xanh, giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường tại đô thị lớn nhất cả nước.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM), trong giai đoạn đầu, Công ty Tập đoàn Trí Nam triển khai 50 xe đạp điện. Dự kiến đến cuối tháng 3, tổng số xe sẽ nâng lên 500 chiếc, phủ khắp các trạm trong hệ thống.

Để thu hút người dùng, đơn vị vận hành triển khai chương trình dùng thử miễn phí 15 phút đầu tiên, áp dụng từ 16h ngày 15/3 đến hết ngày 31/3 tại khu vực trạm xe gần Thương xá Tax (giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi).

Thao tác nhanh, mở xe chỉ trong vài chục giây

Trải nghiệm thực tế cho thấy quy trình sử dụng xe được thiết kế khá đơn giản. Sau khi tải ứng dụng TNGo HCM, người dùng có thể dễ dàng xác định vị trí các trạm xe trên bản đồ.

Chỉ cần chọn “Dùng xe ngay”, hệ thống sẽ tạo mã QR để quét trực tiếp trên xe. Sau khi quét thành công, ứng dụng hiển thị thông tin pin và mã xe, người dùng xác nhận mở khóa là có thể bắt đầu hành trình.

Mũ bảo hiểm được tích hợp sẵn trên xe, mở khóa thông qua ứng dụng. Thiết kế mũ khá lớn, có dây điều chỉnh để phù hợp với nhiều kích cỡ đầu.

Xe được thiết kế khá nhỏ gọn

Người dùng có thể dễ dàng xác định vị trí các trạm xe trên bản đồ

Ấn tượng đầu tiên là xe có kích thước khá nhỏ. Với người cao khoảng 1m80, phần để chân hơi chật, đầu gối dễ chạm vào thân xe khi ngồi. Ngược lại, xe phù hợp hơn với người có chiều cao trung bình từ 1m60 đến 1m65. Thiết kế nhỏ gọn giúp xe dễ luồn lách trong khu vực đông đúc, đặc biệt là các tuyến phố trung tâm.

Về vận hành, xe có tay ga khá nhạy, chỉ cần vặn nhẹ là xe tăng tốc nhanh. Hệ thống phanh hoạt động hiệu quả, tạo cảm giác an toàn khi di chuyển ở tốc độ thấp đến trung bình.

Những trải nghiệm thực tế “dở khóc dở cười”

Khi di chuyển trên các tuyến đường trung tâm, xe mang lại cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp cho các quãng đường ngắn. Tuy nhiên, bánh xe nhỏ khiến xe dễ bị chông chênh khi đi qua các đoạn đường gồ ghề.

Một điểm hạn chế đáng chú ý là xe không được trang bị đèn xi nhan. Khi rẽ hoặc chuyển hướng, người dùng phải sử dụng tín hiệu tay, điều này gây bất tiện trong điều kiện giao thông đông đúc. Ngoài ra, xe chỉ có chuông để cảnh báo, chưa thực sự hỗ trợ tốt trong các tình huống cần chuyển làn nhanh.

Xe chỉ có thể di chuyển trong một phạm vi nhất định

Trong quá trình sử dụng, một số tình huống “dở khóc dở cười” có thể xảy ra.

Nếu hết thời gian thuê giữa chừng, xe sẽ tự động khóa bánh và không thể tiếp tục di chuyển khiến nhiều người đành phải vứt xe đạp giữa đường. Khi gặp trường hợp này, người dùng cần truy cập mục “Trung tâm chăm sóc khách hàng” trên ứng dụng để liên hệ tổng đài hỗ trợ.

Tương tự, khi đi ra ngoài phạm vi hoạt động được quy định trên ứng dụng, xe cũng sẽ tự ngắt điện. Hiện tại, xe đạp điện công cộng chỉ được phép hoạt động trong phạm vi hiển thị trên ứng dụng, chủ yếu là khu vực trung tâm Quận 1 cũ, xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ và một số tuyến đường thuộc Quận 2 cũ.

Cùng với đó, trường hợp xe hết pin, người dùng vẫn có thể đạp như xe đạp thông thường, tuy nhiên trọng lượng xe khá nặng nên việc di chuyển sẽ mất nhiều sức. Điều này khiến xe phù hợp hơn với mục đích tham quan, dạo phố hoặc di chuyển quãng ngắn, thay vì sử dụng như phương tiện đi lại chính hằng ngày.

Sau giai đoạn dùng thử, dịch vụ sẽ áp dụng mức giá linh hoạt. Cụ thể, gói 15 phút có giá 10.000 đồng, gói 30 phút là 20.000 đồng và gói 60 phút là 35.000 đồng. Đối với các hành trình dài hơn, giá vé gói 120 phút và 240 phút lần lượt là 60.000 đồng và 110.000 đồng. Mức giá này có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu thực tế.

Bảng giá xe

Mức giá có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu thực tế.

Trước đó, từ cuối năm 2021, TP.HCM đã thí điểm hệ thống xe đạp công cộng với 500 xe tại 52 điểm. Việc bổ sung xe đạp điện lần này được xem là bước nâng cấp nhằm tăng tính tiện lợi và khả năng kết nối với các phương tiện công cộng khác như xe buýt, metro.

Trong thời điểm hiện tại, đây vẫn là một lựa chọn thú vị để trải nghiệm, đặc biệt với khách du lịch hoặc người muốn di chuyển ngắn trong khu vực trung tâm.