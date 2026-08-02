Đi phun môi nhưng phải test Personal Color trước, lý do khiến nhiều người bất ngờ

Những năm gần đây, cá nhân hóa đang trở thành xu hướng nổi bật trong lĩnh vực làm đẹp. Khách hàng không chỉ mong muốn sở hữu đôi môi tươi tắn, đều màu mà còn kỳ vọng màu môi sau phun phải hài hòa với sắc độ làn da, đường nét gương mặt, thần thái và phong cách cá nhân.

Đón đầu nhu cầu này, sau quá trình nghiên cứu và hoàn thiện quy trình chuyên môn, Thẩm mỹ viện Linh Anh phối hợp cùng Quán quân Phun môi Thế giới Nguyễn Huỳnh Trúc Nhi chính thức ứng dụng Personal 4K Color – giải pháp phun môi thế hệ mới kết hợp giữa kỹ thuật phun môi hiện đại và phương pháp phân tích màu sắc cá nhân Personal Color.

Thẩm mỹ Linh Anh đầu tư phòng Personal 4k color room

Sự kết hợp này hướng đến việc kiến tạo một màu môi phù hợp riêng với từng khách hàng, thay vì lựa chọn màu theo xu hướng hoặc áp dụng một công thức chung cho nhiều nền môi khác nhau.

Cá nhân hóa màu môi từ nền sắc tố riêng biệt

Theo đại diện TMV Linh Anh, một trong những nguyên nhân khiến khách hàng chưa thực sự hài lòng với phương pháp phun môi truyền thống là màu sắc thường được lựa chọn dựa trên bảng màu có sẵn hoặc cảm quan thông thường.

Trong khi đó, mỗi khách hàng lại sở hữu nền môi, mức độ thâm, sắc tố da và undertone (sắc độ ẩn bên dưới da) khác nhau. Cùng một màu mực nhưng khi thực hiện trên những nền môi khác nhau có thể tạo ra kết quả chênh lệch đáng kể sau bong.

Quy trình test Personal Color giúp xác định khách hàng phù hợp với nhóm màu ấm, lạnh hay trung tính

Với Personal 4K Color, trước khi thực hiện, khách hàng sẽ được trải nghiệm quy trình tư vấn và phân tích chuyên sâu, bao gồm kiểm tra nền môi, đánh giá mức độ thâm sạm, nhận diện sắc tố da và test Personal Color để xác định nhóm màu có khả năng tương thích cao nhất.

Dựa trên kết quả phân tích, chuyên viên tiếp tục thử màu trực tiếp trên gương mặt và điều chỉnh công thức pha màu theo từng nền môi. Quy trình này giúp khách hàng dễ dàng hình

dung sắc độ phù hợp trước khi thực hiện, đồng thời tối ưu khả năng lên màu sau bong, đưa kết quả tiệm cận với tông màu đã lựa chọn.

Màu môi đẹp cần phù hợp với từng gương mặt

Chia sẻ về xu hướng phun môi cá nhân hóa, bà Nguyễn Huỳnh Trúc Nhi – Trưởng phòng Phun xăm TMV Linh Anh, Quán quân Phun môi Thế giới cho biết:

"Khách hàng hiện nay không còn chỉ quan tâm đôi môi có lên màu đẹp hay không, mà còn mong muốn màu môi phải hài hòa với gương mặt và thể hiện được phong cách riêng. Một màu môi phù hợp không nên được lựa chọn theo xu hướng chung, mà cần được thiết kế dựa trên nền sắc tố, sắc độ làn da và thần thái của từng người. Đó cũng là lý do chúng tôi phát triển Personal 4K Color như một giải pháp phun môi cá nhân hóa toàn diện."

Kỹ thuật phun màu được thực hiện theo từng lớp nhằm kiểm soát sắc độ và tạo hiệu ứng môi mềm mại, tự nhiên

Theo bà Nguyễn Huỳnh Trúc Nhi, việc kết hợp giữa phân tích Personal Color và kỹ thuật phun môi hiện đại giúp chuyên viên có thêm cơ sở để dự đoán sắc độ sau bong, hạn chế tình trạng màu môi quá đậm, quá nhạt, lệch tông da hoặc không phù hợp với tổng thể gương mặt.Khách hàng nhờ đó có thể chủ động hơn trong quá trình lựa chọn màu sắc và cảm thấy an tâm trước khi quyết định thực hiện dịch vụ.

Không chỉ cải thiện màu môi

Bên cạnh khả năng cá nhân hóa màu sắc, Personal 4K Color còn chú trọng đến hiệu ứng thẩm mỹ tổng thể của đôi môi.Thông qua kỹ thuật đi kim và xử lý màu phù hợp, phương pháp này hỗ trợ cải thiện tình trạng môi thâm sạm, xỉn màu, nhợt nhạt hoặc thiếu sức sống; đồng thời tạo hiệu ứng môi mềm mại, trong trẻo và căng bóng tự nhiên.

Hình ảnh khách hàng cùng kết quả môi hoàn thiện

Khi màu môi được lựa chọn phù hợp với undertone, tổng thể gương mặt cũng trở nên hài hòa và tươi tắn hơn. Sắc môi phù hợp có thể góp phần tôn sáng làn da, điều hướng thị giác khỏi các dấu hiệu mệt mỏi và giúp khách hàng duy trì diện mạo rạng rỡ ngay cả khi không sử dụng son.

Mở ra xu hướng mới cho ngành phun xăm thẩm mỹ

Việc đưa Personal 4K Color vào ứng dụng thể hiện định hướng của Thẩm mỹ Linh Anh trong việc nâng cao trải nghiệm làm đẹp dựa trên sự thấu hiểu từng khách hàng.

Thay vì tập trung vào một bảng màu đại trà, dịch vụ hướng đến việc phân tích, thử nghiệm và thiết kế sắc môi dựa trên những đặc điểm riêng biệt của mỗi cá nhân. Đây được xem là bước chuyển từ phun môi theo xu hướng sang phun môi dựa trên cơ sở màu sắc và nhu cầu thực tế.

Kết quả môi sau bong hoặc sau khi màu đã ổn định

Công nghệ Personal 4K Color, phun môi không chỉ dừng lại ở việc tạo nên một đôi môi tươi tắn, mà còn trở thành hành trình tìm kiếm sắc môi phù hợp nhất với từng gương mặt.

Mỗi khách hàng là một nền sắc tố khác biệt. Mỗi đôi môi vì thế cũng cần được thiết kế bằng một công thức màu riêng, mang dấu ấn cá nhân và tôn lên vẻ đẹp vốn có của chính mình.

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